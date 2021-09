Helsingissä Kehä I:n varrella liehui Isisin lippu – poliisi selvittää alkuperää

Poliisi oli saanut lipusta useamman ilmoituksen kello 11.30 jälkeen aamupäivällä.

Helsingin Myllypurossa Kehä I:n varrella sijaitsevaan kävelysiltaan oli lauantaina kiinnitetty Isisin lippu.

Ilta-Sanomien lukija oli napannut kuvan siltaan kiinnitetystä lipusta aamupäivällä.

Poliisi kertoo saaneensa asiasta useamman ilmoituksen noin kello 11.30 aikaan iltapäivällä. Puolenpäivän jälkeen poliisi oli käynyt ottamassa lipun pois ja takavarikoimassa sen.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, ettei asiassa epäillä tällä hetkellä rikosta, mutta lipun alkuperää selvitetään.

– Asia on nyt seurannassa poliisilla ja katsotaan, tuleeko vielä uusia ilmoituksia.

Isis on ääri-islamilainen jihadistijärjestö. Isisin lipun tausta on musta, ja siihen on valkoisella kirjoitettu arabiaksi muslimien uskontunnustus ja sen alapuolelle profeetta Muhammedin sinetti.