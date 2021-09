Eteläpohjalaiselle luontoreitille on rakennettu mystisiä barrikadeja jo vuosikausia – kun yhdet siivotaan, uudet ilmestyvät tilalle: ”Kuin sotatanner”

Eteläpohjalaisilla luontopoluilla muhii kiista, jonka ratkaiseminen tuntuu mahdottomalta.

Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen ja Ilmajoen välillä sijaitsevalla suositulla ulkoilualueella on ollut eräänlainen sota käynnissä jo vuosikausia. Monen lenkkeilijän mitta on tullut täyteen jo kauan sitten, mutta ongelmaan ei tunnu löytyvän ratkaisua.

Pohjalaista jääräpäisyyttä äärimmillään.

Alueen poluille on kerta toisensa jälkeen ilmestynyt erilaisia esteitä: betonirenkaita, ojarumpuja, valtavia risukasoja, puita, halkopinoja...

Tällainen risukasa oli esteenä Seppäinpolulla, kun Arman Alizad vieraili siellä.

Vuonna 2015 uutisoitiin, että Seinäjoen Kyrkösjärven eteläpään kautta kulkevalle suositulle ulkoilureitille oli asetettu vaarallisia harjateräsansoituksia.

Poliisi tutki asiaa vaaran aiheuttamisena, mutta asia ei IS:n tietojen mukaan edennyt syyttäjälle. Vaasan hovioikeudessa puolestaan on puitu kiistaa, joka sivuaa alueen tieoikeuksia.

Viime lokakuussa seinäjokisten Facebook-ryhmässä kerrottiin, että Seppäinpolulle oli tuotu puita, joiden läpi oli lyöty katkottuja nauloja. Joskus ulkoilureiteille on levitetty myös ilmeisesti tervaa. Yhä edelleen esteitä ilmestyy jatkuvasti.

Sosiaalisessa mediassa metsään ilmestyneitä barrikadeja on kutsuttu muun muassa ”kiinanmuuriksi”.

Ilkka-lehden, nykyisen Ilkka-Pohjalaisen, haastattelema maanomistaja myönsi vuonna 2015 laittaneensa esteitä reiteille, mutta sanoi, ettei tiedä metallipiikeistä mitään.

Ulkoilijat ovat väsyneitä, tuohtuneita ja kypsyneitä touhuun. Ikinä ei tiedä, mitä polulla odottaa. Kun he siivoavat esteitä pois, uudet ilmestyvät tilalle usein jo seuraavana päivänä.

Arman Pohjantähden alla -ohjelman tuoreessa jaksossa Arman Alizad vierailee kyseisellä ulkoilualueella ihmettelemässä ”sotatannerta”.

– Tuossa on kaadettu puita, niistä on tehty aitoja. Muutama metri tännepäin, niin täällä on tällainen ainakin 20 metriä pitkä, kaksi metriä korkea ja leveä risuaita. Sen takana on vielä korkeampi ja leveämpi halkopino. Silmänkantamattomiin menee, tuon yli ei kyllä mennä, Alizad kuvailee näkymää Seppäinpolulla.

– Se on vähän kuin sotatanner. Kuntoilijat niitä heittelee pois ja siistii, ja taas sama homma vähän ajan kuluttua, kommentoi Seinäjoen kaupungin liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelä Alizadille.

Sotaa Kyrkösjärven ympärillä on käyty ainakin kahdella ”rintamalla”: järven länsipuolella ja eteläpuolella.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan ely-keskus pyysi maanomistajia poistamaan kunnossapitoa haittaavat esteet, muun muassa betonirenkaat, järven eteläpäästä alueelta, joka on osa Kyrkösjärven ulkoilureittiä. Kun pyyntöön ei vastattu, ely-keskus oli lopulta itse poistanut esteet. llmajoen kunnan liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori Tuomas Viitasaari kertoo nyt, ettei hänen tietojensa mukaan kulkureittiä ole siitä kohtaa tukittu sen jälkeen uudestaan.

Tällä hetkellä ongelmia on siis Kyrkösjärven länsipuolella. Mäkelä kertoo Ilta-Sanomille, että barrikadeja on nyt Seppäinpolku-nimisellä polulla. Ilkka-lehden mukaan Seppäinpolku ei ole virallinen ulkoilureitti vaan ikivanha kulkureitti Seinäjoen ja Ilmajoen välillä.

Mäkelää harmittaa se, että polku on toistuvasti tukittu, sillä kärsijöinä ovat liikkujat ja kuntoilijat. Barrikadeja tehdään useiden maanomistajien maille.

– Varsinkin nyt korona-aikana ulkoliikunta ja retkeily on kasvanut, ja luonnossa liikkuvien määrä on lisääntynyt huomattavasti. Sitä suuremmalla syyllä haluttaisiin, että voitaisiin sulassa sovussa käyttää kaikkia reittejä ja käytössä olevia polkuja, hän sanoo.

Jokamiehenoikeuksien perusteella poluilla saa kuka tahansa kulkea vapaasti.

Betonirenkaat on nyt siirretty sivuun ulkoilureitiltä Kyrkösjärven eteläpuolella.

Sodan taustalla on perustavanlaatuinen erimielisyys luvista mailla. Erään maan omistavan perikunnan edustaja kommentoi Ilkka-Pohjalainen-lehdelle vuonna 2015, että hänen isänsä oli vuonna 2003 tehnyt Ilmajoen kunnan kanssa suullisen sopimuksen yhdestä kapeasta latureitistä suvun mailla, mutta nyt luvattomia reittejä on hänen mielestään alueella useita.

– Yhdessä kohdassa puita on kaadettu 20 metriä leveältä alueelta. Ja niitä on kaadettu vielä lisää sen jälkeen, kun olemme alkaneet selvittää asiaa, hän väitti lehdelle.

Ilta-Sanomille maanomistaja vahvistaa tekstiviestitse, että hänen tietonsa mukaan ”luvattomia kulkureittejä on aika paljon”.

Kunnat näkevät, että luvat Kyrkösjärven ulkoilureitille ovat kunnossa.

– Meillä on viralliset reitit, mihin ihmisiltä on kysytty luvat ja saatu ne, lisäksi on ikivanhoja polkuja, joita ihmiset käyttävät jokamiehen oikeuksilla, Mäkelä sanoo.

– Meillä on kymmeniä ja satoja sopimuksia eri reiteiltä, ja yleensä kaikki, joiden kanssa maankäyttösopimuksia on tehty, pitävät ne, ja siitä kiitos maanomistajille.

Samaa sanoo Viitasaari.

– Reiteille on tehty erilaisia sopimuksia, osa kirjallisesti ja osa suullisesti. Lisäksi alueelle on muodostunut ajan saatossa paljon muitakin polkuja ja reittejä.

”Kyllä tämä vähän leveämmältä näyttää (kuin moottorikelkan leveys, josta oli sovittu). Kyllä mä ymmärrän maanomistajaa myös”, Alizad pähkäilee jaksossa.

Maankäyttöön liittyvä soppa on sakea ja pitkään jatkunut. Mäkelän mukaan maan omistava perhe on todennäköisesti tulkinnut, että Seinäjoen kaupunki on vuosia sitten vahingoittanut ja kaatanut puita heidän omistamillaan mailla Kyrkösjärven ulkoilureitin tieltä, mistä perhe on vaatinut korvauksia. Mäkelän mukaan vaadittu summa on kuitenkin ollut moninkertainen vahinkoon nähden, eikä kaupunki näin ollen katso olevansa velvollinen vastaamaan siihen.

– Näkemyserot ovat isot. Maanomistajan vaatimus on noin 10 000 euron luokkaa ja kaupunki harkitsi epävirallisesti suostuvansa noin tuhannen euron korvaukseen, Ilmajoen silloinen vapaa-aikatoimenjohtaja kommentoi asiaa Ylelle vuonna 2016 perustaen arvion metsänhoitoyhdistyksen antamaan lausuntoon.

Maanomistajat olivat tuolloin tehneet rikosilmoituksen Seinäjoen kaupungista, mutta Ilkka-Pohjalaisen mukaan poliisitutkinnassa todettiin, ettei Seinäjoen kaupungilla ollut osuutta puiden kaatamiseen.

Alue, josta tässä kiistassa on kyse, sijaitsee Ilmajoen puolella. Ulkoilureitin kunnossapitoa hoiti Viitasaaren mukaan Seinäjoen kaupunki yhteisestä sopimuksesta Ilmajoen kunnan kanssa. Korvauksia oli vaadittu Seinäjoen kaupungilta. Ilmajoen Viitasaari sanoo, ettei hänellä ole tietoa, että Ilmajoelta olisi vaadittu korvauksia alueesta.

Maanomistaja näkee tilanteen niin, että ”kunnan kanssa asia ei ole edennyt minnekään päin”, vaikka siitä on ”istuttu monet kerrat”.

– Ilmajoki syyttää Seinäjoen suuntaan ja Seinäjoki ei ole valmis korvauksiin, maanomistaja kommentoi tekstiviestitse kysyttäessä, voisiko kiista ratketa, jos Seinäjoki suostuisi aiemmin vaadittuihin korvauksiin vahingoitetuista puista.

Tämän pinon yli ei noin vain mennä.

Täällä Pohjantähden alla -jaksossa eräs luontopolun aktiivikäyttäjä kuvailee tilannetta ”Gordionin solmuksi”, jonka avaaminen tuntuu mahdottomalta. Myös Mäkelä kokee, että Seinäjoki on yrittänyt kaikkensa pattitilanteen ratkaisemiseksi, eikä se silti ole ratkennut.

Uusia risukasoja, puita ja muita esteitä ilmestyy aina heti, kun vanhat on siirrelty pois.

– Olemme tehneet kaikkemme, että pääsisimme sopuun.

