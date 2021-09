Elokapina esittäytyi helsinkiläislukiossa, somessa nousi myrsky – näin lukiokoulutuksen päällikkö vastaa

Helsingin suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen ei näe ongelmaa Elokapinan Teams-vierailussa.

Kadunvaltauksista tunnettu ympäristöliike Elokapina kävi puhumassa tällä viikolla Helsingissä Etu-Töölön lukiossa.

Lukiossa vietetään demokratia- ja ihmisoikeusviikkoa, ja esiintyjiä on ollut useita. Koulun rehtori Joanna Ovaska on kertonut asiasta kysyneelle kaupunginvaltuutetulle Pia Kopralle (ps), että Elokapina oli antanut lukiossa ”lyhyen Teams-esityksen, jonka aikana kolme toimintaan osallistuvaa nuorta kertoi Elokapinan toiminnasta yleisesti ja omasta tavastaan vaikuttaa elokapinallisena yhteiskuntaan”. Tämän jälkeen heille oli saanut esittää kysymyksiä.

– Jatkokeskusteluissa Elokapinan toimintavoista käydään kriittinen keskustelu ja selvitetään rauhanomaisia ja lainmukaisia keinoja, miten nuori voi olla mukana yhteiskuntaan vaikuttamisessa, Ovaska kertoi vastauksessaan.

Ilta-Sanomien tavoittama Ovaska kieltäytyi kommentoimasta Elokapinan esittäytymistä lukiossa.

Etu-Töölön lukiossa on vietetty demokratia- ja ihmisoikeusviikkoa.

Helsingin suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen kertoo saaneensa palautetta tapaukseen liittyen. Myös muun muassa Twitterissä asiasta on keskusteltu vilkkaasti.

Moni on Twitterissä ja Korhosen saamassa palautteessa ihmetellyt, miksi lukiossa on saanut esittäytyä taho, joka käyttää lain rikkomista keinona vaikuttaa.

Elokapina on useamman kerran tukkinut teitä ja ollut tottelematta poliisin poistumiskäskyä. Muun muassa viime viikolla Elokapinan mielenilmaus katkaisi liikenteen Helsingissä Snellmaninkadulla Valtioneuvoston linnan edessä. Poliisi otti kiinni 17 mielenosoittajaa, jotka eivät suostuneet poistumaan poliisin käskystä ajoradalta. Heille kirjoitettiin ennen vapauttamista sakkoja niskoittelusta poliisia vastaan.

Korhonen kertoo, ettei kaupungilla ole mitään listaa järjestöistä, jotka saavat tai eivät saa käydä esittäytymässä opiskelijoille.

– Harkinta on aina tapauskohtaista.

– Haluaisin kuitenkin alleviivata sitä, että emme ole mikään markkinointialusta. Emme siis toimi niin, että joku ilmoittaa meille, että haluamme tulla kertomaan agendastamme, vaan se menee niin päin, että jos lukiolla arvioidaan, että opetuksen näkökulmasta on perusteltua ja järkevää pyytää joku koululle puhumaan vaikka omasta toiminnastaan, aloite tulee koululta päin ja koulu määrittelee, millaisen puheenvuoron tai esityksen he haluavat, Korhonen sanoo.

Viime kädessä vierailut ovat Korhosen mukaan rehtorin harkinnassa.

– Mutta totta kai käymme aina periaatteellista keskustelua siitä, minkälaisessa tilanteessa ja millaisessa kontekstissa on perusteltua ja järkevää toimia.

Elokapinan mielenilmaus Suomen Pankin edessä, Säätytaloa vastapäätä Helsingissä 8. syyskuuta 2021.

Korhonen toteaa, että on opetussuunnitelman mukaista toimintaa pyrkiä siihen, että ”koko kaupunkia käytetään oppimisen ympäristönä”.

– Se tarkoittaa, että meillä käy vierailijoita ja lukioista tehdään vierailuja.

Korhonen korostaa myös sitä, ettei kouluissa tehdä niin, että joku vain kävisi pitämässä oman puheenvuoronsa, eikä siitä sen jälkeen keskusteltaisi.

– Puheenvuoron jälkeen sitä arvioidaan ja analysoidaan monipuolisesti ja kriittisesti. Sillä tavalla toteutuu se, että vierailut ovat osa opetusta. Se on ikään kuin se materiaali, jota analysoidaan.

Ovatko esimerkiksi poliittiset nuorisojärjestöt tervetulleita esittäytymään Helsingin kouluihin?

– Juuri näillä äsken mainituilla reunaehdoilla, eli asia ei mene niin päin, että he ilmoittavat tulevansa, vaan niin päin, että koulussa arvioidaan, milloin heitä on järkevää kutsua.

– Esimerkiksi kyllähän aina ennen vaaleja järjestetään vaalipaneeleita, joihin kutsutaan mukaan kaikki puolueet, joilla ehdokkaita on.

Onko kouluille kutsuttu joskus jokin tietty, yksittäinen poliittinen järjestö vierailemaan?

– On varmasti, mutta en pysty sanomaan yhtään konkreettista esimerkkiä. On kutsuttu erilaisia yhteiskunnan toimijoita vierailuille tai on käyty eduskunnassa jonkun vieraana.

Pidättekö sopivana sitä, että opiskelijoille esittäytyy sellainen taho, joka käyttää lain rikkomista keinona vaikuttaa?

– Mielestäni emme voi alkaa sensuroimaan ympäröivää todellisuutta.

– Emme missään nimessä hyväksy mitään laitonta toimintaa saati että kannustaisimme opiskelijoita sellaiseen, mutta tällaiset asiat arvioidaan siinä vaiheessa, kun tällaista vierailua sovitaan, että onko vierailu tällaisesta (lain rikkomisesta) huolimatta perusteltua. Tällä kertaa arvio oli, että oli sellaiset perusteet.

– Mielestäni oli ihan ok, että Elokapina oli osana teemaviikon ohjelmaa. Painotan kuitenkin sitä, että se ei ollut mikään Elokapinan esittelytilaisuus, vaan se oli sellainen tilaisuus, jossa he kertoivat oman toimintansa lähtökohdista ja siitä, miksi he toimivat niin kuin toimivat. Sen jälkeen sitä on yhdessä opiskelijoiden kanssa kriittisesti arvioitu, että onko tällainen ok, voiko näin toimia, mitä seurauksia tällaisella voi olla, mitä muita tapoja vaikuttaa voi olla ja niin edelleen. Vierailu on ollut opetuskeskustelun lähtökohta.

Elokapinen mielenilmaus katkaisi liikenteen Tampereen keskustassa elokuussa.

Koulun rehtori Ovaska oli kertonut Kopralle antamassaan vastauksessa, että ”osa suunnitelluista tapahtumista jäi valitettavasti toteutumatta ensi viikolla alkavien ylioppilaskirjoitusten rakentamisesta johtuvista seikoista ja koronatilanteen takia”. Korhonen kertoo, ettei tiedä, mitä nämä peruuntuneet tapahtumat olivat.

Korhonen näkee, että erilaisten tahojen vierailu ja ajassa kiinni pysyminen on lukioissa tärkeää.

– Pidän koulujen ja muun yhteiskunnan välistä yhteydenpitoa hyvin tärkeänä, ja tavoitteena onkin, kuten sanoin, nähdä koko kaupunki oppimisen ympäristönä. Oppimista ei tapahdu pelkästään luokkahuoneissa, vaan hyvin laajasti.

Joanna Ovaska on ollut vihreiden edustajana Keravan kaupunginvaltuustossa ja toiminut myös Keravan vihreiden puheenjohtajana.