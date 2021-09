Ilmastoasiantuntijat pitävät hallituksen esittämiä lukuja osin toiveajatteluna – ”Tarvitaan lisää konkretiaa”

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Asiantuntijoiden mukaan keinot vaativat vielä teroittamista.

Hallitus kertoi torstaina sopineensa budjettiriihessä 14–15 megatonnin kasvihuonepäästövähennyksistä, joiden avulla Suomesta saadaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 8,4 megatonnin leikkaukset tulevat niin sanotulta taakanjakosektorilta ja loput, 6–7 megatonnia pitkälti päästökaupan avulla muotoutuvasta energiantuotannon ja teollisuuden siirtymästä uusiutuviin polttoaineisiin.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtavan tutkijan Marita Laukkasen mielestä luvut ovat lavealla pensselillä maalattuja tavoitteita ja konkretia ja keinot uupuvat pitkälti. Hänen mukaansa päätösten vaikuttavuus jää osin kysymysmerkiksi.

– On päätetty, mitkä ovat tavoitteet ja jyvitetty niitä eri sektoreille, mutta hyvin pitkälti puuttuu konkretiaa. Ei ole kattavasti keinoja, miten sinne päästään, Laukkanen sanoo.

– Tästä ei tullut ilmastoriihi tälläkään kertaa, hän sanoo.

Laukkanen vertaa tavoitetta työllisyyslukuun: ei riitä, että hallitus kertoo tavoitteiden olevan korkealla, vaan täytyy kertoa, miten niihin voidaan päästä. Ilmastopolitiikkaa tulee kyseenalaistaa siinä missä muutakin politiikkaa.

– Täällä on nyt tällaisia keinoja: kehitetään sektori-integraatiota, osoitetaan rehujen kehitykseen ja tarvittaviin selvityksiin ja ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmiin rahoitusta. Kyllä näissä keinoissa ehkä plusmerkki on, mutta ei ole tietoa siitä, minkä kokoisia nämä ovat.

– Sellaisia toimia, joista tiedetään, että niillä olisi vaikuttavuutta, näkyi vähänlaisesti, Laukkanen sanoo.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen on samaa mieltä siitä, että taakanjakosektorin luvut eivät ole kaikin puolin läpinäkyviä ja osassa niistä on toiveajattelua mukana. Esimerkiksi biokaasun osuutta hän pitää yliarvioituna ja maankäyttösektorin joustojen saatavuutta kyseenalaisena.

–Taakanjakosektorin saavuttaminen on Suomelle haaste, ei niinkään hiilineutraaliuden tavoittaminen. On hyvin mahdollista, että kun me saavutamme taakanjakosektorin, niin voimme jopa mennä yli hiilineutraaliustavoitteenkin. Taakanjakosektorin tavoitteiden osalta en ollut aivan varma kaikista ehdotuksista. Olen sitä mieltä, että liikenteeseen oli aika optimistisesti laitettu päästövähennyksiä, Ollikainen sanoo.

Ollikainen kaipaa lisää konkretiaa, mutta sanoo myös olevansa huojentunut siitä, että budjettiriihessä päästiin maaliin. Hän huomauttaa, että käytännön keinoja hiilineutraaliuteen tarjoava keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma Kaisun päivitys ei valmistunut budjettiriiheen, mutta sen on tarkoitus valmistua myöhemmin syksyllä.

Taakanjakosektorin 8,4 megatonnin päästövähennyksistä valtaosa, 3,6 megatonnia muodostuu liikenteen alalta. Rakennusten erillislämmityksestä päästöjen lasketaan laskevan 0,8 megatonnia, päästökauppasektorin toimista eli one-off-joustosta 0,7 megatonnia, maataloudesta 0,5 megatonnia ja maakäyttösektorin Lulucf-joustoista toinen 0,5 megatonnia.

Tiedotustilaisuudessa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoi perjantaina, että leikkauksilla torjutaan aikamme suurinta kriisiä, ilmastonmuutosta. Yksittäistä taikatemppua ei ole, vaan tarvitaan kaikilta sektoreilta moninaisia toimia, ministeri sanoi.

Käytännössä kerrottiin muun muassa, että pientalojen öljyremontteja tuetaan, täyssähköautojen verotusta muutetaan ja maataloudessa suunnataan rahoja vähintään 30 000 hehtaarin kosteikkoviljelyyn, mikä vähentää turvepeltojen päästöjä.

Marita Laukkanen tutkii VATT:llä energia- ja ilmastokysymyksiä ja ilmastopolitiikan vaikutuksia.

Laukkasen mukaan liikenne- ja maataloussektorilla olisi saavutettavissa merkittäviä päästötavoitteita, mutta nyt säästöt ovat nimenomaan liikenteeseen jyvitettyjä, eikä maatalouden pariin tullut paljon muuta kuin selvitystyöryhmien asettamisia.

Ollikainen pitää maatalouden linjauksia rehuntuotannon ja kosteikkoviljelyn osalta oikeansuuntaisina, vaikkakin kosteikkoviljelyn pinta-alan soisi olla suurempi ja rehukysymyksessä voisi hyödyntää markkinamekanismia.

– Turvepellot ovat meidän iso ongelmamme, hän sanoo.

Kaikkia virkamieskunnan esittämiä toimia ja laskelmia ei Laukkasen mukaan otettu huomioon. Hän ei usko, että nyt esitellyt toimet vievät Suomen hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

– Kun virkamieskunta on esittänyt toimia, joilla tavoitteisiin päästään, ja niitä ei ole otettu käyttöön, niin olisihan se positiivinen yllätys, jos nyt valituilla pienillä toimilla päästäisiin tavoitteisiin, Laukkanen sanoo.

– Ajattelen, että puolen vuoden päästä ollaan ihan samassa tilanteessa. Tämä vaikuttaa siltä, että lykätään asioita tulevaisuuteen.

Budjettiriihessä sovittiin niin sanotusta perälaudasta eli päästötavoitteiden uudelleen arvioimisesta ensi keväänä, jos nyt päätetyt toimet eivät riitä tavoitteisiin.

Ympäristöekonomian emeritusprofessori Markku Ollikainen toimii ilmastopaneelin puheenjohtajana. Paneelin tarkoituksena on tuoda tiede lähemmäs poliittista päätöksentekoa.

Markku Ollikainen ei epäile, etteikö hiilineutraaliuteen päästäisi vuonna 2035, sillä päästökauppa siivittää muutosta reippaasti. Hiilen hinta on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2021 alusta, mikä kannustaa uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä.

– Kyllä tällä hiilen hinnalla, joka hiihtelee kuudessakympissä, ei ole epäilystäkään, etteivätkö fossiiliset polttoaineet katoa ja etteikö päästä siihenkin, että teolliset prosessit alkavat puhdistua. Sen suhteen olen levollinen, hän sanoo.

Taakanjakosektorin tavoitteiden saavuttamisen osalta hän on epävarmempi.

– Voi olla, että vielä ei tehty tarpeeksi selkeitä päätöksiä.

Hän pitää täysin vääränä päätöksenä, että taloudellisille instrumenteille kuten polttoaineiden hinnan korotuksille sanottiin kategorisesti ei. Taloustieteen mukaan hinnoittelulla voidaan vähentää erilaisia haittavaikutuksia eli negatiivisia ulkoisvaikutuksia tehokkaasti.

– Olisi ollut kiva, jos olisi ollut enemmän halua tai ymmärrystä miettiä ohjauskeinopuolta jollakin rakentavalla tavalla. Voin hyväksyä sen, että erityisesti alueellisesti kustannusherkkyyttä ei pidä kasvattaa, mutta sehän oli budjettiriihi. Siellä oli kaikki verot ja instrumentit käytössä, Ollikainen sanoo.

Hän painottaa tukien ja verojen yhteisen dynamiikan ymmärtämistä myös kannustavien mekanismien osalta.

Laukkasen mukaan liikennesektorilla on kovat tavoitteet, ja pikkuhiljaa pitäisi alkaa miettiä, mitä keinot ovat.

– Tiedetään, että tehokas tapa vähentää päästöjä on se, että jollakin tavalla tehdään fossiilisista polttoaineista kalliimpia. Se olisi valtion talouden kannalta vaihtoehto, jolla halutut päästövähennykset saataisiin kaikista pienimmillä kustannuksilla, Laukkanen sanoo.

Ollikainen on samaa mieltä.

– Liikenteen osalta olisi ollut perusteltua nostaa polttoaineveroa, hän sanoo.

Sähköautoille on tulossa jonkin verran hankintatukia, mutta ne ovat Laukkasen mukaan melko pieniä. Ollikainen kuvailee niitä kooltaan ”aivan naurettaviksi”. Täyssähköautojen autoveron poistamisen todellinen vaikutus haalenee, sillä samaan aikaan nostetaan sähköautojen ajoneuvoveroa ”vastaavasti”.

– Tämä vaikuttaa olevan ihan plus-miinusnolla. Ihmiset ihan hyvin ovat osanneet laskea senkin, millä kilometreillä kannattaa ottaa diesel-auto, niin kyllä ihmiset osaa senkin laskea, että jos autovero poistetaan ja nostetaan ajoneuvoveroa, kokonaiskustannukset eivät muutu.

Ollikainen huomauttaa, että vaikka kokonaisverokertymä pysyisi samana, madaltaa autoveron poistuminen alkuinvestointia kallista sähköautoa hankittaessa. Ajoneuvoveroa maksetaan vuosittain.

Hallitus kertoi toukokuussa niin sanotusta fossiilittoman liikenteen tiekartasta, jonka avulla se pyrkii puolittamaan liikenteen kasvihuonepäästöt vuoden 2005 tasoon verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Budjettiriihessä kerrotut 3,6 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennykset ovat pitkälti tiekartan mukaisia.

Laukkanen pitää tärkeimpänä toimena kaukolämmön sähköveroluokan alentamista niiltä osin, kun kaukolämpöä tuotetaan konesaleilla, lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla.

– Se tuottaa lisää kannustimia miettiä sellaisia kaukolämmön tuotantovaihtoehtoja, jotka eivät perustu polttamiseen.

Liikennealalla lataus- ja jakeluinfrastruktuuriin ja hankinta- ja konversiotukeen osoitettua rahoitusta hän pitää myös tutkimuskirjallisuuden valossa vaikuttavana päätöksenä liikennepäästöjen vähentämiseksi.

Ollikainen kiittelee päätöstä lämmitystaparemonttien tukemisesta. Pientaloja kannustetaan pois ilmastolle haitallisesta öljylämmityksestä erilaisilla remonttituilla.

– Lämmitystaparemontit ovat yksi parhaita. Maatalouden pääavaukset ovat myös hyviä. Kyllä tässä on myös positiivisia päätöksiä, hän sanoo.