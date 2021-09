Punaiseen huppariin ja mustaan lippalakkiin pukeutunut Joel Marin esiintyi ulospäin tyynenä, kun valokuvaajat piirittivät häntä Itä-Suomen hovioikeuden istunnon alussa.

Kasvomaski oli puettuna vuoden takaisen käräjäoikeuden istunnon tapaan, mutta hiusmalli oli vaihtunut.

Kun käräjäoikeudessa nähtiin pitkätukkainen vastaaja, niin vuoden aikana vankeudessa tummat hiukset olivat lyhentyneet. Muutamaan otteeseen Marin vaihtoi hiljaisella äänellä kommentteja asianajajansa Matti Niirasen kanssa. Muutoin hän seurasi tyynenä asiaesittelyä ja julkisten kirjallisten todisteiden läpikäyntiä.

Puolustus hakee vuosituomiota

Puolustus katsoo Joel Marinin toimineen alentuneesti syyntakeisena ja tämän johdosta hänet tulisi tuomita määräaikaiseen vankeusrangaistukseen elinkautisen vankeuden sijasta. Mikäli tuomio säilyy elinkautisena vankeutena, niin vastaajan istuttavaksi tulisi nykykäytännön mukaan 14 vuotta.

Jos Marin taas tuomittaisiin vaikka 12 vuoden vuosituomioon, niin ensikertalaisena ja hyväkäytöksisenä hän pääsisi istumalla tuomiosta puolet. Ja osan tuosta vielä avovankilassa, joten syyntakeisuudella ja alentuneesti syyntakeisella on suuri merkitys tuomioita määrättäessä.

Marinin puolustuksen mielestä murhaa ei tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, näkemyseroja on muutamista muista rikosnimikkeistä.

Esimerkiksi murhan yritysten sijasta hän katsoo syyllistyneensä törkeisiin pahoinpitelyihin miekalla huitoessaan.

– Väkivalta on kohdistunut vain osaan luokassa olleista. Käräjäoikeuden selostamassa todistelussa erottuu muutama todistelu, jotka poikkeaa selkeästi siitä, mitä käräjäoikeudessa on muutoin kerrottu, asianajaja Matti Niiranen totesi asiaesittelyssä.

Syyttäjä ei peruuta

Syyttäjä ei murhasyytteestä tingi. Miekkahyökkäys ahtaaseen koululuokkaan oli tarkkaan harkittu veriteko.

– Paitsi että Marin oli suunnitellut teon, niin hän myös toteutti teon juuri niin kuin oli suunnitellut. Mitään muuta syytä Marinin teolle ei ollut, kuin halu tappaa mahdollisimman monta ihmistä, aluesyyttäjä Ulla Oinonen totesi asiaesittelyssään.

Yhtä asianomistajaa lukuunottamatta uhrit ovat tyytyväisiä käräjäoikeuden tuomitsemiin korvauksiin. Marinin hyökkäyksen kohteeksi ensimmäisenä luokan edessä joutunut naisopettaja vaatii hänelle maksettavien korvausten korottamista 20 000 euroon.

Opettaja onnistui pelastautumaan hengenvaarallisesta tilanteesta nostamalla oikean kätensä voimakkaan iskun eteen, jolloin päähän tähdätty isku ei osunut maaliinsa. Naisopettaja sai käteensä leikkausta vaatineen avomurtuman. Syyttäjän mukaan selkeitä torjuntavammoja oli myös muilla iskussa loukkaantuneilla.

Miekka oli oikea

Iltapäivän aikana kuultiin kahta opiskelijatoveria, jotka olivat luokassa, kun Joel Marin saapui luokkaan miekkansa kanssa. Hieman myöhässä tunnille saapunut Marin kaivoi miekan kantamastaan mailakassista.

– Ensin luulin, että se on feikkimiekka, mutta se olikin oikea. Siinä tuli ihan kauhuelokuvatunnelma, kertasi toinen nuorista naisista kokemuksiaan.

– Menin pöydän alta ovelle, joka oli lukossa. Sain hädissäni räplättyä sen auki ja pääsin ulos luokasta, kertoi luokan eturivissä istunut, mutta vahingoittumattomana luokasta ulos selvinnyt opiskelija.

Myös toinen torstaina kuultu asianomistaja selvisi surmaluokasta ulos ilman fyysisiä vammoja. Hän kuitenkin näki, kuinka miekkamies yritti surmata hänen luokkatovereitaan.

– En tajunnut ensin, että se on totta. Kun tajusin, että se on totta, niin tajusin, että se on uhkaava tilanne ja pitää poistua, nainen kertasi kokemuksiaan oikeudessa.