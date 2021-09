Jyrki Lehtolan kolumni: Twiittaamalla maailma kuntoon ja pää palasiksi

Näin luodaan lisäarvoa Twitterille leikkimällä lapsia leikkimässä pihalla kulttuurisotaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

SWUUUUUSH!

Siinä se taas lähti! Hyvinvoivan twiitti siitä, kuinka huonosti se voi.

Syitä pahaan oloon sillä onneksi löytyy: liian vähän, liian paljon maahanmuuttajia, Afganistan, Katja Kiuru, muut ihmiset, ananas pizzassa, hakaristi, trans, maatalous, vihreät kuulat.

Ei se mistään noista niin kovasti välitä, mutta twiitillä on kerrottava, mihin ryhmään kuuluu, jos vaikka sydämillä saisi sysättyä omaa yksinäisyyttä ja hajoamista kauemmas, meillä on lapsilla tiukat ruutuajat, vanhemmilla ei, koska me osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, se on lapset tärkeää.

Kuluneella viikolla hyvinvoivat riitelivät Twitterissä tieteestä ja viihteestä.

Yliopistot elävät vahvassa murroksessa. Toisaalta niihin kohdistetaan paineita siitä, että kaiken tutkimuksen tulisi välittömästi hyödyttää taloutta ja teknologiateollisuutta, ja siksi useita opinaloja näivetetään kuoliaiksi.

Toisaalta kansainvälisen mallin mukaisesti tutkimus kulkee jossain määrin viimeisimmän muodin mukana niin, että jotkut tutkimusaiheet voivat tuoda mieleen papukaijan, joka keksin sijasta hokee intersektionaalista sanakirjaa.

Turhan monimutkaista! Twitterissä tiedettiin, SWUUUSH, että on vain kahdenlaista tiedettä: turhaa vasemmistopuuhailua, jossa vulvat seikkailevat pitkin Afrikkaa tai pyhää tiedettä, jonka ylilyönneille naurahtaminen on tiede- ja sivistysvastaisuutta.

Ääripäiden välissä epävarmat aikuiset yrittivät etsiä paikkaansa ja itseään. Toimittaja Susanne Päivärinta päätti liittyä tieteen pilkkaajiin ja sai siitä palautetta, jollaista ei olisi halunnut. Koska toimittajat ovat tottuneet siihen, että niiden sana on viimeinen, kirjoitti Päivärinta Iltalehteen kolumnin siitä, että on oikeassa.

Ilmoituksesta huolimatta monologit aiheesta jatkuvat.

” Ääripäiden välissä epävarmat aikuiset yrittivät etsiä paikkaansa ja itseään.

Twitter-aikuinen katsoo televisiosta viihdeohjelmia löytääkseen mukavassa asennossa mahdollisuuden yhteiskunnallisen kannan ottamiseen.

Kun Masked Singer -ohjelman maskin takaa paljastui kansanedustaja Päivi Räsänen, ensin naurahdettiin, kunnes pelästyttiin, että tehtiin jotain väärin, ja niin ison ruudun edessä alettiin tuohtuneina takoa pieniä ruutuja.

Toisaalta Räsäsen näkemykset seksuaalivähemmistöistä ja niiden oikeuksista ovat ihmisarvoa loukkaavia, minkä takia Räsänen ei saisi laulaa viihdeohjelmassa, koska meidän lapset järkyttyisivät, jos olisivat kotona, missähän ne muuten ovat.

Toisaalta Räsäsen näkemykset seksuaalivähemmistöistä ja niiden oikeuksista ovat ihmisarvoa loukkaavia, mutta Räsäseltä ei silti pidä viedä pois vapautta sanoa ”Tipi-tii, tipi, tipi, tipi-tii”.

Ja niin keskustelu jatkuu, yksinäiset hetket kalvavat sielua, ja siksi toistetaan nyt viidennentoista kerran sama mielipide sama aiheesta, sydämiä tulee, sydämiä menee, näin luodaan lisäarvoa Twitterille leikkimällä lapsia leikkimässä pihalla kulttuurisotaa, SWUUSH!

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.