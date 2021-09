Uusien koronavirustapausten määrä vähenee Suomessa edelleen.

Suomessa on todettu 486 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen uusia tapauksia raportoitiin 632 ja tiistaina 544. THL:n ylilääkärin Otto Helven mukaan koronan ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 145.

Viime viikolla Suomessa todettiin yhteensä 3 842 uutta koronatartuntaa, mikä oli noin 300 tartuntaa vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

– Uusien koronavirustapausten määrä vähenee Suomessa edelleen. Tapausmäärät ovat hiljalleen vähentyneet jo kolmisen viikkoa, Helve sanoi torstain koronatilannekatsauksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan epidemian hidas supistuminen jatkuu ja sairaalahoidon tarve on ennallaan.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana koronatartuntoja on ilmaantunut suhteellisesti eniten rokottamattomien 10–49-vuotiaiden keskuudessa.

Koronarokotusten tavoitteen 80 prosentin kattavuudesta kahden rokoteannoksen osalta arvioidaan toteutuvan lokakuun loppuun mennessä, kertoi THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Tällä hetkellä runsaat 61 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta.

Hallituksen uuden koronastrategian mukaan tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

– Ihan kaikki eivät varmastikaan saa kakkosannostaan lokakuun loppuun mennessä, osa menee marraskuun puolelle. Tässä on vähän alueellisia vaihteluita, Kontio sanoi.

Kontion mukaan rokotuskattavuudessa olisi vielä parannettavaa ensimmäisten annosten osalta. Hän nosti esiin, että 16–19-vuotiaiden joukossa ensimmäisiä rokoteannoksia oli otettu enemmän kuin hieman vanhemmissa ikäryhmissä.

Kontio vetosi 20–40-vuotiaisiin, että nämä kävisivät ottamassa koronarokotteen.