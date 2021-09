Koska lieväoireisen pitää mennä testiin, voiko järjestää juhlat? Näin täysin rokotetut voivat elää elämäänsä

Rokotustilanne on pian mahdollistamassa rajoitusten poistamisen myös Suomessa.

Suomessa yli puolet väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta, ja Suomi valmistautuu kovaa vauhtia luopumaan koronarajoituksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan henkilö on täysin rokotettu, kun hän on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut vähintään viikko.

Henkilö on täysin rokotettu on myös silloin, jos on sairastanut koronan ja saanut yhden rokotteen.

Ilta-Sanomat selvitti, mitä täysin rokotetut saavat tehdä.

Joutuuko kahdesti rokotettu karanteeniin?

Lähtökohtaisesti täysin rokotettuja ei määrätä karanteeniin. Koronalle altistumisen jälkeen tartuntatautilääkäri tekee riskinarvion, jossa hän huomioi tekijöitä, jotka vaikuttavat rokotteen tehoon.

Tehoon vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun ikä, paikalla virusmuunnostilanne ja henkilön perustaudit.

THL suosittelee, että kontaktien välttämistä, kun odottaa koronatestiä tai sen tulosta.

Pitääkö kahdesti rokotetun mennä yskän takia koronatestiin?

Suomessa koronatestausta ja jäljittämistä jatketaan samaan tapaan kuin aiemmin. Hallitus tekee päätöksen koronatestauksen ja jäljittämisen mahdollisista muutoksista erikseen.

Käytännöt lieväoireisten testaamisesta vaihtelevat alueellisesti jonkin verran, eikä kaikkialla lieväoireisia täysin rokotettuja ohjeisteta menemään testiin, jos ei ole altistunut koronavirukselle. Tällainen ohjeistus on voimassa esimerkiksi Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

Tiistaina myös Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä esitti, että kahdesti rokotettujen tai lieväoireisten ei tarvitsisi hakeutua testiin.

Koronatestaus ja varsinkin taudin jäljitys ovat herättäneet paljon kritiikkiä, koska ne vievät resursseja muualta terveydenhuollosta.

Entä missä tilanteessa kahdesti rokotetun pitää mennä testiin jos on lieviä oireita?

Asko Järvinen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että ainakin tilanteissa, joissa henkilö tietää altistuneensa koronalle ja on oireinen, pitää mennä testattavaksi. Myös missä tahansa hoivatyössä olevien kannattaa mennä testiin pienistäkin oireista.

Lisäksi hän suosittelee testiä täysin rokotetuille henkilöille, jotka tietävät kuuluvat vakavan taudin riskiryhmiin.

Jos on yskä tai muita flunssaoireita, mutta altistumisesta ei ole tietoa, testiin ei ole Järvisen mukaan välttämätöntä mennä.

Järvinen kuitenkin korostaa, että pitää pysyä erossa muista ihmisistä siihen asti, että oireet selvästi helpottavat.

Voiko täysin rokotettu poistaa Koronavilkun?

THL suosittelee Koronavilkun käyttämistä edelleen, vaikka olisi täysin rokotettu. Sovelluksesta saa esimerkiksi tiedon siitä, että on altistunut virukselle. Tieto altistumisesta helpottaa päätöstä hakeutua testiin, jos saa oireita.

Pitääkö käyttää maskia ja turvavälejä?

Rokotus ei estä täysin tartuntoja eikä myöskään taudin tartuttamista eteenpäin. Siksi THL suosittelee noudattamaan varotoimia, jos tapaa rokottamattomia tai henkilöitä, joilla on korkea riski sairastua vakavaan koronaan.

Täysin rokotetut voivat THL:n mukaan tavata toisiaan yksityisissä sisätiloissa ilman maskia ja turvavälejä.

Muissa tilanteissa on edelleen suositeltavaa käyttää maskia ja huolehtia turvaväleistä suositusten mukaisesti.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvisen mielestä vielä tässä epidemiatilanteessa maskin käyttäminen on ”kohteliasta”, koska julkisilla paikoilla ei ole myöskään mahdollista tietää, ketkä ovat saaneet rokotteen ja ketkä eivät.

Maskisuositus ei perustu lakiin vaan se on THL:n suositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että on todennäköistä, että maskisuositusta päivitetään ensi viikolla vastaamaan tämän hetken tautitilannetta.

Myös laista turvavälivaatimus on poistumassa. Se on vaikeuttanut kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestämistä pahimmilla tautialueilla.

Voiko järjestää juhlia?

Husin infektiolääkäri Asko Järvinen pitää mahdollisena myös juhlien järjestämistä, jos kaikki osallistujat ovat täysin rokotettuja. Hänen mukaansa tällaisissa tilanteissa riskitaso on matala.

Myös THL kertoo, että ihmisiä voi kutsua esimerkiksi syömään, jos kaikki osallistujat ovat täysin rokotettuja.

Voiko ulkomaille matkustaa?

THL suosittelee noudattamaan varovaisuutta matkustaessa EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. THL suosittelee myös välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle paitsi maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

EU-maihin voi matkustaa EU:n rokotustodistuksella. Englanninkielisen rokotustodistuksen saa Omakannasta.

Ennen matkustamista kannattaa tarkistaa kohdemaan viranomaisohjeistukset.