Ota nämä vaarat huomioon, kun teet syystöitä mökillä – punkit, jänisrutto, myyräkuume…

Kesämökkiä talvikuntoon laittavan kannattaa muistaa muutama asia, jotta välttyy pahimmilta vaaroilta.

Mökki on monille suomalaisille maailman tärkein paikka. Kesämökin syyssiivousta tekevän on syytä tietää muutama tärkeä asia, jotta mökin laittaminen talvikuntoon sujuu turvallisesti.

Pölyisten ulkorakennusten siivoaminen ja tavallista raskaammat työt sujuvat, kunhan tietää muutamat yleisimmät vaarat.

Puutiaiset eli punkit

Puutiaiset eli punkit lymyävät esimerkiksi heinänkorressa tai mustikanvarvussa myös kesämökin luonnossa.

– Punkit ovat aktiivisesti liikkeessä yleensä siihen asti, kun lämpötila ylittää viisi astetta, mutta niitä voi hyvinkin olla voimissaan vielä joulukuussa, professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä kertoo Ilta-Sanomille.

Puutiainen ihmisen iholla.

Punkit levittävät kahta sairautta, Lymen borrelioosia ja TBE-viruksen aiheuttama puutiaisaivokuumetta.

– Näistä borrelioosi on selvästi yleisempi kuin harvinainen puutiaisaivokuume, hän sanoo.

Sääksjärvi kertoo, miten punkkeja vastaan voi suojautua.

– Tärkein suojautumiskeino on kulkea hyvissä pitkävartisissa kumisaappaissa. Vaaleat vaatteet ovat myös hyvät, sillä silloin puremaan päässyt puutiainen on helpompi huomata. Luonnossa liikkujan kannattaa pitää myös punkkipihdit tai punkkilasso mukana, jotta puremaan päässeen punkin saa pois, hän sanoo.

– Punkkisyyni retkien jälkeen kannattaa muistaa, Sääksjärvi sanoo.

Hän kertoo, että punkinpoistajia saa apteekeista.

– Ne ovat halpoja ja niissä on hyvät ohjeet, joihin on syytä tutustua ennen retkelle lähtöä.

Puutiaisaivokuumetta vastaan on olemassa TBE-rokote. Borrelioosin ei ole rokotetta.

Jos punkki pääsee kuitenkin puremaan, täytyy toimia nopeasti.

– Tärkeintä on ottaa punkki pois mahdollisimman pian ja mahdollisimman kokonaisena, hän sanoo.

Jos puutiaisen saa poistettua vuorokauden kuluessa, infektioriski vähenee selvästi.

Borrelioosin yleisin oire on punoittava kehämäinen ihottuma, joka leviää hiljalleen. Puutiaisaivokuumeessa kehittyy ensin flunssan kaltaisia oireita, kuten lievää kuumetta sekä pään- ja nivelsärkyä.

– Jos on näitä oireita, on mentävä lääkäriin, Sääksjärvi kertoo

Itsekin paljon luonnossa liikkuva biodiversiteettitutkimuksen professori Sääksjärvi kannustaa silti ihmisiä syksyiseen mökin siivoukseen ja luonnossa kulkemiseen.

– Hyvin suojautuneena ja varustautuneena syksyinen retkeily luonnossa on mukavaa ja terveellistä.

Puutiainen ■ Puutiainen levittää Lymen borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. ■ Borrelioosi- ja puutiaisaivokuumetapaukset ovat viime vuosina lisääntyneet. ■ Bakteerin aiheuttamaan borrelioosiin on olemassa antibioottihoito. ■ Viruksen aiheuttamaa puutiaisaivokuumetta voidaan ehkäistä rokotusten avulla. ■ Suomessa esiintyy vuosittain noin 6 000 uutta borrelioositapausta. ■ Puutiaisaivokuumetapauksia on ollut noin 20–40 vuosittain.

Jänisrutto

Jänisrutto voi tarttua ihmiseen hyttysten tai muiden pistävien eläinten, mutta myös maaperän pölyn tai saastuneen veden tai ruoka-aineiden välityksellä.

Metsäjänikset tai rusakot ovat saattaneet siis möyriä mökkitontilla. Bakteeri-infektio voi siirtyä niistä ihmiseen.

– Suomessa esiintyy taudin lievempi muoto. Se leviää hyönteisten pistoksen välityksellä, infektiolääkäri Jukka Lumio kertoo.

Oireet alkavat tavallisimmin 3–5 päivää ja viimeistään kaksi viikkoa tartunnasta. Yleisin oire on kuume. Tauti on usein niin epämääräinen pelkkä kuumetauti, ettei sitä osata pitää juuri jänisruttona. Epäily herää, jos iholla on pitkään kestävä iso punoittava paukama, johon voi tulla kraatteri.

Antibioottihoito on Lumion mukaan aiheellinen aina, jos jänisruttoa epäillään.

Jänisrutto voi levitä rusakoista hyönteisten välityksellä ihmiseen.

Jänisrutto ■ Jänisrutto on bakteeri-infektio, joka voi tarttua ihmiseen hyttysten tai muiden pistävien eläinten, maaperän pölyn tai saastuneen veden tai ruoka-aineiden välityksellä. ■ Eläinten välillä bakteeri leviää pääasiassa hyttysten pistoista. ■ Suomessa ihmisen kannalta tärkeimmät ovat metsäjänikset ja rusakot, mutta bakteeria kantavat myös myyrät, hiiret ja piisamit. ■ Hoidoksi annetaan joko fluorokinoloneja tai doksisykliiniä. ■ Jänisruttoon ei ole rokotetta. ■ Keskimäärin jänisruttoon sairastuneita todetaan Suomessa 50–100 vuosittain.

Myyräkuume

– Myyräkuume on ihan vakavasti otettava asia, jota vastaan pitää suojautua kesämökkiä siivotessa, Turun yliopistollinen keskussairaalan ylilääkäri Jan Sundell kertoo.

Tauti leviää, kun ihminen hengittää metsämyyrien virtsan saastuttamasta maaperästä nousevaa pölyä.

– Usein tartunta saadaan mökkien ulkorakennuksista, kuten vajoja siivotessa tai halkoja hakatessa, Sundell sanoo.

Suurin osa tartunnoista on oireettomia tai hyvin lieviä kuumetauteja, jotka eivät johda tutkimuksiin.

Joillekin ihmisille voi nousta kuume ja tulla pää-, selkä- ja jäsensärkyjä.

Muutaman päivän päästä voi tulla muitakin oireita, kuten uneliaisuutta, rauhattomuutta, pahoinvointia ja oksentelua. Erityisesti myyräkuumeeseen viittaa se, jos potilaalle tulee ongelmia näön tarkentamisessa.

Korkea kuume, johon ei ole muuta ilmiselvää selitystä, on aikuisilla aina riittävä syy käydä lääkärissä.

Sundell neuvoo suojautumiseen hyvän keinon.

– Kasvomaskien eli hengityssuojaimen pitäminen talojen ulkorakennuksia siivotessa on viisasta. Mökkien vuosisiivous kannattaisi tehdä keväisin, jolloin myyrien määrät ovat pienimmillään, Sundell sanoo.

Myyräkuume ■ Myyräkuumeen tartunta saadaan punaruskeasta metsämyyrästä ja sen virtsan saastuttamasta maaperästä hengittämällä pölyä. ■ Usein tartunta saadaan asumusten ulkorakennuksista. ■ Tauti ei tartu ihmisestä toiseen. ■ Suomessa todetaan vuosittain 1 000–2 500 myyräkuumetta.

Ennakoi ja vältä

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 500 000 kesämökkiä. Eniten mökkejä on Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa.

Mökillä sattuu ja tapahtuu. Mökillä on kiva puuhata, mutta ei pidä uskotella itselleen olevansa hyväkuntoisempi tai kokeneempi kuin on.

Ylilääkäri Jan Sundell tunnetaan intohimoisena turvallisen liikunnan sanansaattajana.

Hän antaakin neuvoja siitä, miten mökin syystöitä tekevä voi välttyä vammoilta.

Syystöissä mökillä voi parantaa kuntoa ja lihasvoimaa, mutta muutama asia pitää muistaa.

– Yksittäiseen raskaaseen nostoon, kuten laiturin vetämiseen maihin ei pidä lähetä kylmiltään, vaan ensin pitää lämmitellä lihaksia. Tukevat kengät ja hanskat estävät vammoja.

Mökillä touhutessa kannattaa pitää huolta oikeista työtavoista, ettei tule loukkaantumisia. Halkoja hakatessa kannattaa muistaa suojautua myös myyräkuumeelta.

– Nostettaessa on käytettävä kehon vahvoja lihaksia eli pakaroita ja reisiä. Selkä on pidettävä suorana kyykistyttäessä. Kuorma nousee siis jalkojen ja pakaroiden lihaksilla eikä käsillä ja selällä, Sundell sanoo.

Sateiden liukastama katto on vaarallinen

Mökin rännit on syytä puhdistaa silloin tällöin. Mökin haltijalla on myös nuohousvastuu. Älä mene silti itse katolle, vaan jätä nuohous nuohoojalle ja katon kunnon tarkastus mökkitalkkarille.

Syksyn sateiden liukastama katto on vaarallinen. Tilastokeskuksen mukaan kaatuminen tai putoaminen on yleisin kuolemaan johtanut tapaturma. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana kaatumiseen tai putoamiseen menehtyi yli 1 200 ihmistä, mikä on puolet kaikista tapaturmakuolemista.

Pysy siis itse maassa ja tarkasta, että kattotikkaat ovat turvalliset, jotta nuohooja ja mökkitalkkari pääsevät katolle, kun on töiden turvallisen tekemisen aika.

Pidä varkaat poissa

Omaa mielenrauhaansa voi parantaa, kun tuo mökiltä kotiin kaiken, mikä saattaa kiinnostaa varkaita.

Omakotiliiton ohjeilla välttyy monelta harmilta. Esimerkiksi veneen ja moottorin tunnistetiedot on syytä ottaa talteen.

Kiinnitä veneet kunnolla ja tyhjennä vesi pois soutuveneestä. Lukitse veneet asianmukaisesti.

Laiturin nosto kuuluu perinteisiin tehtäviin. Nosta se ylemmäs rannalle, jotta jäät eivät vahingoita sitä tai vie koko laituria mennessään.