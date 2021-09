HS: Asiantuntijat ilahtuivat uudesta koronan hybridistrategiasta: ”Järkevä ja maltillinen kokonaisuus”

HS:n haastattelemat asiantuntijat jäivät kaipaamaan konkretiaa.

Suomen uuden koronahybridistrategian pääperiaate on se, että yhteiskunta avataan ja että se pysyy auki. Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta.

Lue lisää: Tällainen on Suomen uusi korona­hybridi­strategia

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet esittelivät valtioneuvoston työstämän uuden hybridistrategian maanantaina.

Lue lisää: Tämä tiedetään uudesta hätäjarrusta: näin tuoreessa korona­strategiassa varaudutaan tilanteen nopeaan huonontumiseen

Strategian perustana on se, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista on tarkoitus luopua, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Uuden strategian mukaan epidemia pidetään kurissa kohteeltaan, sisällöltään ja kestoltaan entistä rajatummin alueellisin ja paikallisin toimin, ja tartuntaryppäät sammutetaan nopeasti ja tehokkaasti. Vaikka jollakin alueella esiintyisi tartuntaryppäitä, pieniriskisiä tilaisuuksia ja toimintoja ei suositella rajoitettavaksi lainkaan.

Professori Olli Vapalahden mukaan virus siirtyy rokottamattomien tai vain kertaalleen rokotettujen ”virustaskuihin”.

Käytössä on kuitenkin hätäjarrumekanismi, jos epidemiatilanne heikkenee nopeasti ja yllättävästi ja alkaa ylikuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää ja aiheuttaa erittäin merkittävän ja vakavan sairastumisuhan. Jos alueelliset toimet eivät enää riitä tartuntamäärän hillitsemiseksi, viruksen torjunnassa siirrytään takaisin laajempiin valtakunnallisiin toimiin.

Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat pitävät uutta hybridistrategiaa pääosin hyvänä.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti pitää suuntaa hyvänä, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, mitä tapahtuu, kun ihmisten väliset kontaktit alkavat taas kasvaa.

– Se, kuinka paljon virus kiertää väestössä samaan aikaan, kun kontaktit lisääntyvät, vaikuttaa siihen, kuinka paljon tauti siirtyy rokottamattomiin tai puutteellisesti rokotettuihin taskuihin kuten kouluihin tai hoivakoteihin, joissa vakavia infektioita voi tulla enemmän. Miten kouluissa toimitaan, jos virusta kiertää runsaasti eikä ole kuitenkaan näkyvissä, että vielä lähikuukausina alle 12-vuotiaita saadaan rokotettua? Vapalahti kysyy HS:ssä.

Tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta pitää hyvänä yhteiskunnan avaamista ja tarkoitusta pitää yhteiskunta auki.

– Kaikkein masentavintahan olisi, jos yhteiskunta avattaisiin ja sitten laitettaisiin kiinni, Aivelo toteaa HS:lle.

Aivelon mukaan sillä on iso merkitys, miten herkästi paikallistasolla reagoidaan ja millaisia toimia otetaan käyttöön.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo toivoo, että kun yhteiskunta avataan, se saadaan myös pidettyä auki.

Aivelon ohella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä on tyytyväinen hybrdistrategiassa olevaan hätäjarrumekanismiin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä oli tyytyväinen erityisesti koronastrategian hätäjarrumekanismiin.

– Järkevä ja maltillinen kokonaisuus, Pietilä miettii HS:ssä.

Asiantuntijat jäivät kaipaamaan strategialta selventävää konkretiaa lähinnä koronatestauksesta, tartunnanjäljityksestä ja rajoitusten purkamisesta.