Suomen uusi koronastrategia nojaa muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnukseen epidemian kehityksestä syksyllä.

Maanantaina julkaistun, Suomen uuden koronahybridistrategian pääperiaate on se, että yhteiskunta avataan ja että se pysyy auki. Käytännössä ravintolat saisivat siis olla auki, ja yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia saisi järjestää vanhaan malliin.

Strategia nojaa asiantuntija-arvioihin, joihin kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnus epidemian kehityksestä syksyllä. Tässä ovat arvion keskeiset kohdat.

Rokotteet

Rokotteiden suojatehon arvioidaan deltavariantin osalta olevan syksyllä Suomessa 1. annoksen jälkeen 40–50 prosenttia tartuntoja vastaan ja 75–90 prosenttia vakavaa tautia vastaan. 2. annoksen jälkeen teho paranee huomattavasti: suoja tartuntoja vastaan nousee arviolta noin 80 prosenttiin ja vakavien tautien suojan osalta 90–95 prosenttiin.

Arviossa on huomioitu se, että rokote estää heikommin nykyään valtavarianttina Suomessa olevan deltavariantin aiheuttamia tartuntoja verrattuna esimerkiksi alfavariantin aiheuttamiin tartuntoihin.

Rokotussuoja heikkenee ajan myötä, mutta huoli siitä ei vielä syksyn aikana ole ajankohtaista. Tartuttavuudesta 2. rokoteannoksen jälkeen tartunnan saaneilla ei ole juuri varmaa tietoa: on tehty havaintoja siitä, että jos rokotuksesta huolimatta saa tartunnan, niin nielussa voi olla yhtä paljon virusta kuin rokottamattomalla. Tämä vaatii kuitenkin tartunnan saamisen: THL muistuttaa, että käytössä olevat rokotteet vähentävät yhä merkittävästi sekä vakavia tautitapauksia että tartuntoja tänä syksynä.

Tartuttavuusluku

Yksi tapa arvioida epidemian kehityskulkua on tartuttavuusluku R. Sillä tarkoitetaan yhden tartuttajan aiheuttamien jatkotartuntojen määrää täysin alttiissa väestössä, kyseisen hetken mukaisten kontaktien tasolla. Tehollisella tartuttavuusluku R:llä puolestaan tarkoitetaan yhden tartuttajan aiheuttamia jatkotartuntoja huomioiden alttiiden osuus väestöstä sekä rokottamisen vaikutukset.

Kun rokotukset ovat edenneet, ovat tartuttavuusluku ja tehollinen tartuttavuusluku selvästi eronneet toisistaan. Elokuun alussa tehollinen tartuttavuusluku oli enää yhden paikkeilla. Rokottamisen eteneminen alentaa tehollista tartuttavuuslukua syksyn myötä lisää ja kontakteja on mahdollista kasvattaa ilman, että epidemia kääntyy kasvuun. Arviossa on käytetty tavoitteiden mukaiseen 80–90 prosentin rokotekattavuuteen pääsemistä.

THL:n mallinnuksen mukaan väestön alttiutta huomioon ottamaton tartuttavuusluku R nousisi lievien rajoitusten ja kontaktijäljityksen vähenemisen myötä joulukuuhun mennessä asteittain lopulta tasolle 4. Ilman minkäänlaisia rajoituksia deltavariantin ”luonnolliseksi” tartuttavuusluvuksi on arvioitu 5–6. Olennaista on kuitenkin se, että tehollinen tartuttavuusluku pysyy arvion mukaan kuitenkin yhä ykkösen paikkeilla, eli väestön tehokas rokottaminen tekee tehtävänsä. Myös tartunnat ja sairaalahoidot pysyvät alhaisella tasolla, joskin myös loiva nousu on mahdollista. Sairaanhoidon taakalle olennaista on rokottamattomien aikuisten määrä.

Arvion mukaan kontakteja voi siis nostaa asteittain niin, että tartuttavuusluku pysyy suunnilleen maltillisessa yhdessä. Erityisesti 80–90 prosentin rokotekattavuuden myötä kontaktien nostaminen on mahdollista.

Mitä jos kaikki ei suju suunnitellusti?

Mitä jos esimerkiksi rokotesuoja onkin odotettua heikompi tai kontaktit nousevat liian suuresti syksyn aikana?

Mikäli syksyn aikana nähtäisiinkin äkillinen uusi tartunta-aalto ja kasvua sairaalatapauksissa, olisi suojana silti aiempia aaltoja merkittävästi kattavampi väestön rokotussuoja, jonka ansiosta jo aiempaa huomattavasti lievemmillä rajoituksilla saadaan kontrolloitua epidemiaa. Tartuntamäärien kasvuun on myös aikaa reagoida paljon paremmin verrattuna aiempaan.

THL kuitenkin muistuttaa, että mallinnuksissa on aina kyse arvioista, eikä varmoja ennusteita syksyn osalta pystytä tekemään. Myös ”suuresta kertarysäyksenä toteutettavasta kontaktien nostamisesta” seuraisi yhä riski sairaalahoitoa vaativien tautitapausten kasvulle.

Mitä vuonna 2022 tapahtuu?

Nykyiset mallinnukset on tehty vain vuoden loppuun. Ensi vuonna edessä ovat uudet haasteet kuten rokotesuojan säilyminen, jonka vaikutus epidemiatilanteeseen jää vielä nähtäväksi. Olennaista on seurata tehollisen tartuttavuusluvun kehitystä.