Tällainen on Suomen uusi koronahybridistrategia

Lähtökohta on se, että yhteiskunta on auki ja myös pysyy auki.

Suomen uuden koronahybridistrategian pääperiaate on se, että yhteiskunta avataan ja että se pysyy auki.

Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta. Ravintolat saisivat olla auki, ja yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia saisi järjestää vanhaan malliin.

Strategiassa kiinnitetään huomiota myös epidemian jälkihoidon tukemiseen ja talouden jälleenrakennukseen ja kasvuedellytyksiin sekä vakavien sosiaalisten ja taloudellisten seurausten välttämiseen.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet esittelivät valtioneuvoston työstämän uuden hybridistrategian maanantaina.

Strategian perustana on se, että suomalaisten rokotekattavuus nousee riittävän korkeaksi, vähintään 80 prosenttiin yli 12-vuotiaista. Tällöin vakavan tautimuodon riskissä olevat henkilöt on ”lisääntyvästi suojattu”, ja riski tartuntojen hallitsemattomaan leviämiseen ja sairaalahoidon kuormittumiseen on olennaisesti pienentynyt.

– Merkittävimmät terveysriskit kohdistuvat jatkossa erityisesti niihin, joilla ei ole rokotusta ja niihin jotka eivät syystä tai toisesta saa riittävää suojaa taudilta, Kiuru sanoi.

Valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista on tarkoitus luopua, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvoi IS:lle, että tämä voi nykyarvion mukaan toteutua lokakuun loppuun mennessä.

Uudistetun hybridistrategian toimeenpano alkaa kuitenkin heti, ja rajoituksia ja kattavia suosituksia aletaan purkaa asteittain. Hallitus on jo antanut esityksen kahden metrin turvavälistä luopumisesta ja siitä, että kirjaus kahden metrin turvavälistä poistetaan tartuntatautilaista.

Yleisötapahtumia ja -tilaisuuksia voi pian taas järjestää ilman yleisörajoituksia ja kahden metrin turvavälivaatimusta. Kuvassa Suomen faneja lentopallon EM-kisoissa Tampereella.

Myös etätyösuosituksesta voidaan luopua ennen kuin 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu. Nykyinen etätyösuositus on voimassa syyskuun loppuun.

Kasvomaskien käyttöä ei ole säädelty tartuntatautilaissa, vaan se on THL:n antama suositus. STM:n johtaja Pasi Pohjola sanoi tiedotustilaisuudessa, että näin ollen THL myös arvioi kasvomaskisuosituksen jatkon.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puolestaan arveli sunnuntaina, että kasvomaskisuositus poistuisi samalla kertaa rajoitusten kanssa.

Myös maahantulorajoituksia voidaan lieventää, joskin ulkorajojen maahantuloa voidaan rajoittaa vielä tavoitellun rokotekattavuuden jälkeenkin.

Pohjola kuitenkin muistutti, että EU:n koronatodistus mahdollistaa pääsyn Suomeen. Koronatodistuksesta selviää, onko maahan saapuva saanut kaksi rokoteannosta, onko hän sairastanut koronainfektion puolen vuoden sisällä tai onko henkilöllä tuore negatiivinen koronavirustesti.

Uusi strategia vastaa enemmän tavanomaista tartuntatautien kuin laajamittaista pandemian torjuntaa. Epidemia pidetään kurissa kohteeltaan, sisällöltään ja kestoltaan entistä rajatummin alueellisin ja paikallisin toimin, ja tartuntaryppäät sammutetaan nopeasti ja tehokkaasti. Entistä enemmän pyritään tartuntojen vakavien seurausten ehkäisy.

Vaikka jollakin alueella esiintyisi tartuntaryppäitä, pieniriskisiä tilaisuuksia ja toimintoja ei suositella rajoitettavaksi lainkaan. Kohtuullisen riskin tilaisuuksiin suositellaan asetettavaksi kohdennettuja suosituksia. Vain suuren riskin toimintaa voidaan suositella rajoitettavaksi kohdennetusti ja tarkkaan valikoiden.

THL julkaisi maanantaina riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota alueellisten viranomaisten on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää koronaviruksen tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia.

Päätöksenteossa huomioidaan erityisesti lasten etu. Tartuntojen estämistoimien pitää vaikuttaa mahdollisimman vähän lapsiin.

Ulkona järjestettävissä tapahtumissa koronavirustartuntariski on todettu pieneksi.

Rajoituksia ei aseteta ”varmuuden vuoksi”, vaan kokonaistilanne arvioidaan epidemiologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja myös perusoikeudellisten seikkojen kannalta. Jos rajoituksiin joudutaan turvautumaan, ne tehdään mahdollisimman kohdennetusti.

Jos kuitenkin epidemiatilanne heikkenee nopeasti ja yllättävästi ja alkaa ylikuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää, aiheuttaa erittäin merkittävän ja vakavan sairastumisuhan ja jos alueelliset toimet eivät enää riitä tartuntamäärän hillitsemiseksi, käyttöön otetaan ”hätäjarrumekanismi”. Tällöin viruksen torjunnassa siirrytään takaisin laajempiin valtakunnallisiin toimiin.