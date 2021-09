Asiantuntijat: näitä rajoituksia puretaan ensimmäiseksi

Hallitus hyväksyi uudistetun hybridistrategian maanantaina. Suomi aloittaa koronarajoitusten purkamisen ensimmäiseksi kouluissa ja kulttuuritapahtumissa, asiantuntijat arvioivat.

Suomi aloittaa koronarajoitusten purkamisen heti, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi esitellessään maanantaina hallituksen uutta koronastrategiaa. Rokotekattavuuden eteneminen antaa pohjan avaamiselle.

Ensimmäisenä rajoituksia puretaan matalan riskin paikoista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen arvioi IS:lle. Sellaisia ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, alakoulut ja ulkokatsomot ja teatterit, joissa istumapaikat on määritelty.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota alueellisten viranomaisten on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää koronaviruksen tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia.

– Rajoitusten purkamisen aloittamisen järjestyksen voisi todeta THL:n julkaisemasta matalan riskin tilanteiden taulukosta, paikalliset olosuhteet huomioiden, Salminen sanoo.

Taulukosta näkyy esimerkiksi, että tartuntariski on pieni teattereissa, kun istumapaikat on määritelty. Riski on pieni myös ulkona olevissa urheilukatsomoissa, kun istumapaikat on määritelty.

Taulukon mukaan riski on pieni myös alakoulun, toisen asteen koulujen ja varhaiskasvatuksen lähiopetuksessa.

Myös rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet pitää rajoitusten purkamisen parhaana lähtökohtana THL:n riskiarviota.

– Ensimmäiseksi rajoituksia aletaan purkaa THL:n hyvinvoinnin laitoksen mainitsemien matalan riskin paikoilla, kuten kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, Rämet sanoo.

– Myös ne tilaisuudet, joissa katsojilla on omat istumapaikat, kuten teatterit, elokuvat ja urheilutilaisuudet ovat matalan riskin alueita, joista rajoitusten purkaminen voi alkaa, Rämet sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n asiantuntemus rajoitusten purkamisen järjestyksessä on Rämetin mukaan tärkeää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru korosti maanantain tiedotustilaisuudessa useaan otteeseen sitä, että lasten oikeudet ovat etusijalla.

Koronarajoitusten purkamisesta kerrottiin maanantaina 6.9. Hallitus hyväksyi samana päivänä uuden hybridistrategian, jolla Suomea voidaan avata.

Hallituksen tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. Uudistetun hybridistrategian toimeenpano alkaa asteittain jo ennen sitä.

Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri toimintoja ei siis rajoiteta. Vaikka alueilla esiintyy tartuntaryppäitä, pieniriskisiä tilaisuuksia ja toimintoja ei suositella rajoitettavaksi lainkaan.

Sunnuntaina hallitus antoi esityksen kahden metrin turvaväliedellytyksestä luopumisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevaa pykälää 58 d.

Pykälästä poistettaisiin lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti jo 3.9. lieventää Uudenmaan rajoituksia kulttuuri- ja tapahtuma-alalla.

Sisätiloissakaan järjestetyissä yleisötilaisuuksissa ei siis tarvitse taata yleisölle kahden metrin turvavälejä. Terveysturvallisuus pitää voida silti varmistaa tilojen riittävällä väljyydellä ja muilla keinoilla.

– Tulevaisuudessa tavoitteemme on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman laajasti auki rokotusten avulla, ja samalla varmistaa se, että taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset haitat jäisivät mahdollisimman pieneksi, ja turvata terveydenhuollon kantokykyä, jotta vakavia tautitapauksia ei tulisi, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi jo torstaina Säätytalolla.

