Vesitaso teki pakkolaskun mereen Helsingissä

Tapaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Suomenlahden merivartiosto kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä vesitason joutuneen tekemään pakkolaskun mereen maanantai-iltapäivänä Helsingissä.

Pakkolasku tapahtui Laajasaloon kuuluvan Jollaksen eteläpuolella. Vesitasossa oli tapahtumahetkellä kaksi henkilöä, joista molemmat pelastuivat.

Suomenlahden merivartiosto on jakanut Twitterissä kuvan, jossa näkyy, että vesitason toinen ponttooni on painunut pinnan alle ja koneen oikea siipi on vedessä.

Tapauksesta ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan vesitasotasosta vuotaa mereen polttoainetta. Paikalle on hälytetty merivartioston lisäksi pelastuslaitoksen, poliisin ja Kaartin jääkärirykmentin aluksia, jotka yrittävät estää polttoaineen leviämistä meressä.

Luutnantti Janne Ryönänkoski Suomenlahden merivartiostosta kertoo Iltalehdelle, että onnettomuus tapahtui kun vesitaso oli nousussa ja siihen tuli tekninen vika.