Kommentti: Maskin käyttö tuntui epämukavalta Ruotsissa, mutta täysin eri syystä kuin Suomessa

Ruotsalaiseen huolettomaan elämäntyyliin oli yllättävän helppo mennä mukaan, kirjoittaa toimittaja Anna-Maija Naakka.

Olen saanut matkustaa töiden vuoksi kesän aikana enemmän ulkomailla kuin keskiverto suomalainen, peräti kaksi kertaa. Eroa näiden matkojen järjestelyillä oli kuin yöllä ja päivällä.

Kreetalle lähtiessä piti käydä testissä, saada todistus siitä ja täyttää erinäköisiä lappusia. Check in -tiskin jono venyi venymistään, ja näytti jo, että kaikki eivät pääse koneeseen jonkin paperin puuttuessa.

Kaksi viikkoa sitten Ruotsiin lähtiessäni en nähnyt ketään lähtöselvitystiskillä. Laukkutarran viivakoodi skannattiin itse. Ketään ei kiinnostanut, onko minulla rokotusta tai negatiivista testitulosta.

Suomalaisporukkamme matkusti tukholmalaishotelliin asti maskit kiltisti naamalla. Ensimmäinen kävely keskustassa sai orjallisesti noudattamamme maskiprotokollan kuitenkin näyttämään lähinnä koomiselta. Tukholmassa kukaan, ja siis ihan liioittelematta kukaan, ei käytä maskia.

Tukholmalaisessa katukuvassa eivät maskit vilahtele.

Kyseessä ei ole kansalaistottelemattomuus, sillä Ruotsissa ei ole Suomen tavoin suositeltu laajasti kasvomaskin käyttöä. Mutta muutenkin tuntui kuin Ruotsissa ei olisi koronaa lainkaan. Toki käsidesiä on tarjolla ja kaupoissa muistutetaan turvaväleistä, mutta käytännössä kukaan ei noudata edes niitä.

Miltä se tuntui protestanttista maskietiikkaa noudattavasta suomalaisesta? Rehellisesti sanoen: vapauttavalta. Ensimmäisen kahden päivän jälkeen maskittomuuteen ja ruotsalaiseen huolettomuuteen oli helppo sujahtaa. Liikennevaloissa viereen tunkeva tuntematon ei enää häirinnyt. Oli mukavaa, kun näki kaupassa myyjän hymyn. Tosin on myönnettävä, että kaksi saatua rokotetta rauhoitti sekin osaltaan mieltä, rokottamattomana tilanne olisi hermostuttanut huomattavasti enemmän.

Olen Suomessa jättänyt menemättä kauppaan, koska unohdin ottaa maskin mukaan. Olo ilman maskia on kuin tekisi jotain väärin – kuin pitäisi pyytää anteeksi, että rikkoo sääntöjä vahingossa. Ruotsissa asetelma kääntyi päinvastaiseksi. Kun meni maski päässä kauppaan satojen maskittomien joukkoon, tuntui kuin otsassa lukisi: ”Minulla on tartunta ja pidän siksi tätä”.

Lähijunassakin maskia piti tasan kaksi ihmistä: minä ja aasialaisnainen. En tietenkään tiedä, mikä hänen taustansa on, mutta Aasian maissa maskia on pidetty kauan ennen koronapandemiaa, flunssan leviämistä ehkäisevänä toimena.

Onko ruotsalainen huolettomuus vaikuttanut viime aikoina dramaattisesti koronatilanteeseen? Sitä on vaikeaa arvioida, koska päivittäisistä tartuntamääristä tai edes kuolemista ei juuri tihku tietoa ilman, että sitä itse aktiivisesti etsisi. Iltapäivälehdet eivät raportoi niistä, eivätkä paikalliset tiedä – tai kenties edes välitä.

”Ne ovat ilmeisesti kasvussa, mutta en osaa sanoa määriä” oli vastaus, jonka sain pariinkin otteeseen. Suomessa jokainen vähänkään uutisotsikoita seuraava pystyy todennäköisesti kertomaan tämänhetkisen vuorokautisen tartuntamäärän parin sadan tarkkuudella.

Google osasi nopeasti kertoa, että maanantaina Tukholman alueella oli sairaaloissa koronan takia 98 ihmistä, joista 16 tehohoidossa. Tilanne on siis pahempi kuin Suomessa mutta ei varsin dramaattinen.

Suomen hallitus on ilmoittanut, että koronarajoituksia lievennetään piakkoin. Kun yli 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan, kaikista rajoituksista luovutaan. Se on huojentava tieto ennen kaikkea yrittäjille. Kieltämättä se ilahduttaa suuresti myös maskitonta elämää maistanutta. Harvassa ovat ne ihmiset, joiden mielestä maski on mukava. Se vaikeuttaa kuulemista ja hengittämistä, saa rillit huuruun ja aiheuttaa iho-ongelmia.

Olen silti iloinen, että sääntö-Suomi on toiminut koronaviruksen torjunnassa. Maskien pitäminen voidaan kenties nähdä vain pisarana sääntömeressä, mutta jos sillä on estetty edes yksi tartuntarypäs, keino on ollut toimiva. Itse kiitän maskeja muun muassa siitä, että en ole sairastanut flunssaa kahteen vuoteen.

On myös erittäin hyvä muistaa, että koronaan on kuollut Ruotsissa 14 700 ihmistä, kun Suomessa luku on noin 1 000. Se on aika monta tuhatta surevaa omaista vähemmän.