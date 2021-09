Ravintolarajoitukset muuttuivat taas – katso oman alueesi tilanne

Ravintolarajoituksiin tulee pieniä muutoksia tänään maanantaina.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Rajoitukset muuttuvat tänään maanantaina.

Satakunnassa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen rajoitukset ja Rovaniemen kaupungissa perustason rajoitukset.

Koronan pahimmilla eli leviämisvaiheen alueilla ovat tiukimmat rajoitukset.

Leviämisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kymenlaakso, Uusimaa, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 7–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on sisällä ja ulkona käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on käytössä 75 prosentilla asiakaspaikoista.

Kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa seuraavissa maakunnissa: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo ja Satakunta.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 7–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ulkoterasseilla ei ole asiakasmäärärajoituksia.

Perustason rajoitukset koskevat ravitsemusliikkeitä Ahvenanmaan ja Lapin maakunnissa.

Niissä ei rajoiteta asiakasmääriä eikä anniskeluaikoja.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.