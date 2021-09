Uusi virustauti tappaa citykaneja – toimi näin, kun kohtaat kuolleen kanin

Viikonloppuna löytyi Helsingistä myös kaksi rusakon ja metsäjäniksen risteymää kuolleina.

Kahden kuolleen kanin lähetys lähti maanantaina Helsingistä kohti Ruokaviraston Oulun toimipistettä, joka on erikoistunut eläintauteihin.

Toinen vainajista löytyi perjantaina Kannelmäestä, toinen oli tuotu Eläinsairaalaan.

Ne ovat vain niin sanottu jäävuoren huippu tai kanin korvannipukat.

Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö sai (pelkästään) viime perjantaina eri puolilta Helsinkiä neljä ilmoitusta kuolleista kaneista.

Ilta-Sanomiin perjantaina tulleen vinkin mukaan Herttoniemenrannasta oli löytynyt useita kuolleita kaneja. Löytäjä pelkäsi liikkeellä olevan myrkynkylväjän.

– Todennäköisesti kyseessä oli virustauti, sanoo Helsingin kaupungin johtaja valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti.

Kahden Oulun lähteneen kanin kuolinsyyt selviävät aikanaan.

Kun kanikanta kasvaa, virukset alkavat levitä. Nyt ollaan taas siinä tilanteessa.

Lahdella on antaa kaksi vahvaa vaihtoehtoa, kanien virustauteja kumpikin. Uudempi tulokas on myksomatoosi.

– Se on helppo tunnistaa, jos kuolleella kanilla on hyvin turvonneet silmäluomet. Sitä on nyt ollut liikkeellä noin vuoden ajan aika paljon.

Toinen vaihtoehto on citykanien vanha tuttu vainooja kanien veriripuli eli RHD-virus.

– Se tappoi viitisen vuotta sitten tosi paljon kaneja pääkaupunkiseudulla. Henkiin jääneet saivat immuniteetin, vastustuskyvyn, Lahti kertoo.

RHD taittoi citykanien voimakkaan kannankasvun surmaten suuren osa populaatiosta. Sen jälkeen sitä on esiintynyt harvakseltaan.

– Voi olla, että kun kaneja on taas runsaammin, siellä on virukselle alttiita yksilöitä ja se pääsee taas leviämään, Lahti pohtii.

Kolmas, huolestuttavin, mutta epätodennäköisin vaihto, on jänisrutto.

– Sitä ei ole löytynyt tutkituista yksilöistä, joten en pidä sitä kovin todennäköisenä. Tutkiminen on silti tärkeää, koska jänisrutto voi tarttua myös ihmisiin.

Pysyäkseen kartalla kanitaudeista Helsinki on ottanut tavaksi lähettää tuoreita kuolleena löytyneitä kaneja tutkittavaksi Ruokavirastolle.

Lahti arvelee, että alkavalla viikolla Ouluun saattaa lähteä lisääkin kaneja.

Näin löytyi vuosi sitten myksomatoosi, joka oli silloin uusi tulokas Suomessa. Uusi tauti lisää yleensä aluksi kuolleisuutta.

Sellaisen kohdalla joudutaan myös pohtimaan, voiko se levitä muihin eläimiin.

– Nämä kaksi pääkaupunkiseudulla tavattua kaneja tartuttavaa virusta eivät leviä ihmisiin eivätkä kotieläimiin, Lahti korostaa.

Vaaravyöhykkeessä ovat pihalla ulkoilevat lemmikkikanit, kotikanit.

Rokotteita on kehitetty maailmalla ja niitä on hankittu Suomeen nopealla aikataululla. Rokotteita on saatavilla eläinlääkäriasemilla.

Ruokavirasto on suositellut rokottamaan RHD-tautia ja myksomatoosia vastaan näyttelyihin osallistuvat kanit sekä kaikki kanit, jotka asustavat seuduilla, joilla tavataan paljon luonnonvaraisia kaneja.

Kani ei ole eläin, joka luontaisesti noudattaisi turvavälejä.

Pääkaupunkiseudun villikanien populaatiot ovat syntyneet luontoon päässeistä tai päästetyistä lemmikkikaneista niiden lisäännyttyä kuin kanit.

Leudot talvet suosivat citykaneja.

Kun citykaneja on runsaasti, ne saavat kimppuunsa petolintuja kuten cityhuuhkajia. Näin kävi, kun Helsingissä oli edellisen kerran runsaasti kaneja. Huuhkajat alkoivat pesiä ydinkeskustassa.

Kun kanit katosivat, huuhkajat katosivat.

Koska citykaneja löytyy yleisesti kuolleina tai kituvina, kansalaisia kiinnostaa, miten ne pitäisi kohdata, miten kohdella tai lopun tultua käsitellä?

– Jos se on jo kuollut, sen voi hyvää hygieniaa noudattaen laittaa muovipussissa sekajätteisiin, hanskat kädessä ja lopuksi pestään kädet, Lahti neuvoo.

– Jos se on vielä elossa, henkitoreissaan, voi ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikköön.

– Heillä on paljon tehtäviä eivätkä he välttämättä pääse nopeasti paikalle, Lahti lisää.

Yksi vaihtoehto on omatoimisuus.

– Jos on osaava kansalainen, joka ajattelee pystyvänsä lopettamaan sen esimerkiksi kovalla iskulla päähän, niin se on mahdollista...

– ... mutta sitä emme yleensä ehdota, sillä harva siihen pystyy tai on halukas.

Jos kansalainen haluaa viedä kanin lopetettavaksi, hänen on syytä olla ensin puhelinyhteydessä Eläinsairaalaan tai Korkeasaaren villieläinsairaalaan ja toimia saamiensa ohjeiden mukaan.

– Yllättäen lähimmän eläinlääkäriaseman odotushuoneeseen ilmestymistä en suosittele, Lahti sanoo.

– Siellä voi olla muita kanipotilaita ja virus voi päästä leviämään.

Sitten lohdutuksen sana.

– Vaikka eläinpelastusyksikkö ei ehtisikään paikalle, sairaat kanit menehtyvät hyvin nopeasti eivätkä kärsi pitkään, Lahti kertoo.

Helsingin runsaasta rusakkokannasta ei aluksi kantautunut huolestuttavia tietoja tai voipumisen merkkejä. Nyt sielläkin saattaa olla uusi tilanne.

– Viime viikonloppuna löytyi kuolleena kaksi rusakon ja metsäjäniksen risteymää, Lahti kertoo.

Pääkaupunkiseudun citykanit ovat lemmikkikanien villiintyneitä jälkeläisiä.

Ruokaviraston mukaan myksomatoosi on poxviruksiin kuuluvan myksoomaviruksen aiheuttama kaniinien (Oryctolagus cuniculus) tauti, joka voi tarttua myös rusakkoon tai metsäjänikseen.

Levittäjinä toimivat hyönteiset kuten hyttyset ja kirput, mutta se voi levitä myös suoran kosketuksen kautta eläimestä toiseen.

Myksomatoosista tunnetaan tunnetaan myös hengitystiemuoto, jossa tyypillisiä ihomuutoksia ei esiinny.

Myksomatoosi on lähtöisin Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, missä paikalliset Sylvilagus-suvun kaniinit ovat viruksen kantajia. Toisin kuin eurooppalaisessa kaniinissa, myksoomavirus aiheuttaa amerikkalaisissa kaniinilajeissa vain lievän taudin.

Etelä-Ruotsissa myksomatoosia on esiintynyt pitkään. Suomessa se todettiin ensimmäisen kerran villikaniinista vuonna 2020.