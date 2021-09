”Tämä järjetön flunssan perässä juokseminen pitäisi lopettaa.”

Kainuun maakunnassa on syntynyt koronarajoituksissa sellainen tilanne, että lähes kaikki sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta on kiinni.

Kajaanissa suljettuina ovat uimahalli ja muut sisäliikuntapaikat. Ihmiset eivät voi käydä kuoroharjoituksissa eivätkä pääse kulttuuririentoihin.

Ainoastaan ravintolat voivat porskuttaa entiseen tapaan, anniskelu saa jatkua yli puolen yön.

– Jos koronan hoidosta jotain opitaan, niin se, että jokaisen toimialan ja liikkeenharjoittajan tulisi hommata anniskeluoikeudet. Votkaa vaan myyntiin kuntosaleille, Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari heittää.

Koukkari sanoo, että tilanne on täysin paradoksaalinen. Hän ei ymmärrä valtioneuvoston linjauksia.

– Tämä on aivan päätöntä ja vie viimeisen uskottavuuden hallituksen koronan vastaisilta toimilta.

Koukkari sanoo, ettei vastuullinen virkamies voi muuta kuin totella lakia.

Sisätilojen sulkemisesta säädetään tartuntalain 58 pykälissä d ja g. Eri puolueiden edustajat ovat tuoneet koko kesän ajan esille, että lakipykäliä pitäisi muuttaa ja rajoituksia lieventää.

Muutokset tulevat pandemiapäällikön mielestä tuskallisen hitaasti. Suomessa on rakastuttu rajoituksiin.

Kainuun tiukkojen koronarajoitusten taustalla on se, että Kajaanissa ilmaantuvuusluku ampaisi viikko sitten lukemaan 402,7. Muualla Kainuussa luku oli 290.

Tilanne oli numeroina mitattuina Suomen surkein.

– Kun tarkasteltiin, missä ikäryhmässä on ollut tartuntoja, niitä oli aivan kaikissa, mutta 20–40-vuotiaat olivat selvästi yliedustettuina ja samaan aikaan kyseisessä ikäryhmässä meillä on kaikkein huonoin rokotekattavuus. Vain 63 prosenttia oli ottanut ensimmäisen annoksen.

Koukarin mielestä niin tartuntatautilakia kuin koko valtion koronastrategiaa pitäisi muuttaa.

– Tämä järjetön flunssan perässä juokseminen ja testaaminen pitäisi lopettaa, suunnata kaikki resurssit rokottamiseen, ja velvoittaa sote-ammattilaiset rokotteisiin ja aukaista tämä maa.

Hänen mielestään on paradoksaalista, että käytössä on loistavia rokotteita ja samaan aikaan ihmiset saavat olla niitä ottamatta.

– Estetään ihmisiä harjoittamasta liikuntaa, mutta sallitaan viinanjuonti. Eihän tässä ole mitään järkeä.

Koukkari on tiedustellut ministeriöltä ja THL:ltä, olisiko mahdollista sallia kahteen kertaan rokotettujen jatkaa harrastuksia ilman rajoituksia. Se ei ole päättäjien mukaan mahdollista.

Kaksi kertaa rokotetuille pitäisi Koukarin mielestä antaa vihreä kortti, jolla he pääsevät harrastamaan ja osallistumaan.

Koukkari ihmettelee, miksi kaikkia paukkuja ei nyt panna ihmisten rokottamiseen.

Hänen mielestään resursseja menee taudin perässä juoksuun, vaikka samaan aikaan voimavaroja on hyvin vähän käytössä vakavien tautien hoitoon.

Koulutettuja ammattilaisia on ohjattu koronan jäljitystyöhön.

– Ymmärrän sen, että jos jossakin on paha purkaus, on listeriaa tai tuhkarokkoa, toimet kohdistetaan sinne missä havainto on ja se on merkityksellistä. Ei me panna koko maata kiinni, jos jossakin vähän listeria pöllähtää.