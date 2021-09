Opetuksen ja kasvatuksen ongelmia ratkaisemaan on perustettava vanhanaikainen kokeilukoulu, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Liekö Pisa-tutkimusten lisukkeeksi olemassa maavertailua oppimistuloksista ja kustannuksista? Pelkäänpä, että Suomen hinta-laatusuhde on typerryttävä. Varsinkin verrattuna omaan rutiköyhään menneisyyteemme. ”Leikkauksista” huolimatta 2020-luvun resurssit eivät takuulla ole tiukemmat kuin suurten ikäluokkien lapsuudessa. Vararehtoreita, koulunkäyntiavustajia, psykologeja, opoja ja kuraattoreita on kuin meren mutaa.

Arvoisat vanhemmat, uskotteko että nykyajan pedagogia tehokkaasti valmistaa työhön ja elämään tai torjuu ”syrjäytymistä”? Uskotteko, että ongelmat ratkeavat rahalla ja teknologialla? Jos ette, niin suunnitelkaamme yhdessä vanhanaikainen kokeilukoulu.

Sen työnimi olkoon Klassillinen Epänormaalilyseo.

Rakennusprojektia ei alkajaisiksi tarvita. Opetustilaksi kelpaa laho kyläkoulu. Audiovisuaalisista opetusvälineistä tärkeimmät ovat liitu, taulu ja karttakeppi. Langaton puhelin on koulun alueella ehdottomasti kielletty ruumiillisen rangaistuksen uhalla.

Klassillisessa Epänormaalilyseossa opettajien työ on opettaminen. Työkalupakkiin ei kuulu oppilashallinnon järjestelmäkokonaisuuden suunnitteluohjelmistoa. Poissaolot, huomautukset ja kehut merkitään reissuvihkoon. Yksi kanslisti hoitaa koko koulun postin ja juoksevat asiat. Talonmies huolehtii lämmityksestä ja ylitöikseen vahtii, ettei ikkunoita kivitetä.

Klassillisen Epänormaalilyseon henkilökunta ei osallistu ideariihiin, ajatuspajoihin ja työhyvinvoinnin kehittämiskeskuksen viikoittaisiin webinaareihin. Vuorovaikutusta kehittävät kahvi ja pulla.

Klassillisen Epänormaalilyseon oppilailla on mahdollisuus ilmaiseen ruokailuun. Keittäjä on työsuhdeasunnon synergian takia talkkarin muija. Hän päättää ruokalistan raaka-aineiden saatavuuden perusteella. Ruokarajoitusten, ideologioiden ja uskontojen kärsijät tuovat toisinaan omat eväät. Asennekasvatuksenkin takia kaikki avustavat keittolaa marjanpoiminnalla ja perunoiden kuorimisella.

Klassillinen Epänormaalilyseo painottaa aineita: laskentoa, maantietoa, historiaa, voimistelua, laulua, äidinkieltä ja niin edelleen. Kovin keskeistä ei ole ajanhengen haistelu eli ”arvojen” pänttääminen. Nuoret kansalaiset voivat iltamissaan, kerhoissaan ja vapaa-aikana omin päin harrastaa vaikkapa monikulttuuria tai hakaristien jykertämistä huussin seinään.

Klassillinen Epänormaalilyseo on maksuton ja jokaiselle avoin. Silti kyse on eliittikoulusta. Auktoriteetistaan tietoisia opettajia on tapana teititellä ja totella. Keppostelu on sallittua, mutta kiinnijääminen rangaistavaa. Opetusmenetelmät ovat erityisen haastavia kodeille. Ne edellyttävät huoltajien suopeutta esimerkiksi kirjojen lukemiseen.

Miten on, laittaisitko lapsesi Klassilliseen Epänormaalilyseoon? Ihmiskoe kuulostanee liian vaaralliselta. Varmaan se pitää typistää viikon mittaiseen retro-leirikouluun.