Nyt on kokoa! Tutusta suppilo­vahvero­paikasta löytyi melkoinen ”sieni­mörkö” – ”En ole koskaan ennen nähnyt moista”

Syyskuu on kaikista varmin sieniaika, sen osoittavat myös lukijoiden lähettämät upeat kuvat. Asiantuntija kertoo Ilta-Sanomille, että elokuun sateista hyötyivät sieniryhmistä erityisesti herkkutatit.

Syyskuun alku kuuluu parhaimpaan sienestysaikaan. Varsinkin tatit ovat arvostettuja ruokasieniä Suomessa.

Ilta-Sanominen lukijoiden ottamat upeat kuvat Suomen värikkäästä sienimetsästä kertovat, että kuiva ja kuuma kesä ei suinkaan pilannut koko syksyn sienisatoa.

Karin sienilöydös on Sallatunturilta.

Sieniretkelle kannattaa lähteä heti, kun tunnistaa jo yhden tai muutaman varmasti syötäväksi kelpaavan sienen.

Tämä sienimörkö on saatu Liedakkalassa, Keminmaalta. Kuvan lähetti Heidi.

Martat muistuttavat sienimetsään menijöitä keräämään silti aina vain niitä sieniä, jotka varmasti itse pystyy tunnistamaan.

Esimerkiksi kärpässieni on myrkyllinen sieni. Se on myös Suomen yleisin myrkkysieni. Omintakeisen punavalkoisen värityksensä ansiosta se on onneksi helppo tunnistaa ja jättää metsään.

Lukija Etelä-Pohjanmaalta löysi sienen, jonka halkaisija oli 34 senttiä.

”Menin tänään etsimään myös suppilovahveroita tutusta paikasta, mörkö tuli vastaan. En ole koskaan ennen nähnyt moista”, yli 50 vuotta sienestänyt lukija Etelä-Pohjanmaalta kertoo.

Suomessa esiintyvistä tattilajeistahan suurin osa on syötäviä.

Ruokaviraston mukaan suositeltavien ruokasienien luetteloon kuuluu kahdeksan tattilajia, jotka ovat herkkutatti, männynherkkutatti, tammenherkkutatti, kangastatti, haavanpunikkitatti, lehtopunikkitatti, koivunpunikkitatti ja männynpunikkitatti.

Silti tateissa on myös syömäkelvottomia lajeja, kuten sappi- ja veritatti, sekä lievästi myrkyllisiä lajeja, kuten pirun- ja tauriontatti.

Veli-Matti löysi kohtalaisen reippaan kärpässienen. Kärpässieni on myrkyllinen.

Sirun ottamassa kuvassa on melkoinen sienimörkö Lappeenrannasta.

Huonoina sienisyksyinä himoittuja tatteja on joskus vaikea löytää. Sienisääsken toukat saattavat myös pilata muuten kauempaa upealta näyttävän sienen.

Tämä Päijät-Hämeestä saatu jättitatti oli ihan madoton.

Metsissämme kasvaa siis laaja joukko hyviä ruokasieniä sienestäjän iloksi.

Tämä sieni löytyi Lopen metsistä ja se oli löytäjänsä mukaan mukaan ihan syötävässä kunnossa rujosta ulkokuoresta huolimatta.

Asiantuntija kannustaa sienimetsään lähtijöitä. Hänellä on myös iloinen tieto herkkutattien ystäville.

Väinö löysi Huittisista "Isin lippalakin kokoisen tatin" 28 elokuuta. Näin kertoo Jarno.

– Syyskuu on kaikista varmin sieniaika varsinkin Etelä-Suomessa, suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorff Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta kertoo Ilta-Sanomille.

Alvar 6 vuotta ja kurttusieni.

Hänen mukaansa sienestysaika jatkuu aina lumen tuloon asti.

Tämä Ylöjärveltä löytynyt jättiläinen painoi jopa 1,1 kg.

– Silti esimerkiksi keltavahveroita on havaittu jopa tammikuussa, Tea von Bonsdorff kertoo.

Tämä sienijättiläinen on löytäjänsä pään kokoinen. Kuva on otettu pari viikkoa sitten Porkkalassa.

– Kesä oli kuiva ja kuuma, mutta elokuun sateista hyötyivät sieniryhmistä erityisesti herkkutatit, hän sanoo.