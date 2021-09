Tutkinnanjohtajan mukaan tapahtumasta on kirjattu yksi rikosilmoitus.

Tutkintaa johtava rikoskomisario Marko Forss kertoo, että tutkinta on vielä täysin alussa.

Poliisi kutsuttiin perjantaina Myllypurossa sijaitsevaan Helsingin kielilukioon. Abien eli abiturienttien TJ 100-juhlissa meno yltyi sen verran väkivaltaiseksi, että tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss kertoo, että tutkinta on vielä täysin alussa ja epäselvyyksiä riittää.

Hänen mukaansa joitakin henkilöitä on todennäköisesti tilanteessa pahoinpidelty.

– Olen ymmärtänyt, että vanhempien oppilaiden kekkereihin on mennyt vähän nuorempia ja he (nuoret) ovat syöneet sitten siellä vanhempien ruokia, josta tilanne on eskaloitunut väkivaltaiseen tilanteeseen.

Koulun liikuntasalissa oli ollut abiturienttien viimeisten 100 koulupäivän merkiksi vietettävä tilaisuus, jossa oli ollut ruokatarjoilu.

Tarkemmin Forss ei osaa vielä asiasta kertoa. Kiinniotettuja ei ole eikä tässä vaiheessa myöskään epäiltyjen henkilöllisyyksiä tiedossa.

Forssin mukaan ainakaan hänen tiedossaan ei ole, että väkivaltaa olisi kohdistettu esimerkiksi opettajiin.

– Poliisin ennalta estävä toimintayksikkö jalkautuu maanantaina kyseiseen kouluun luennoimaan ja hiukan selvittelemään asioita, Forss kertoo.

Tapahtumasta on hänen mukaansa kirjattu yksi rikosilmoitus, jossa on kaikkiaan viisi asianomistajaa eli pahoinpidellyiksi joutuneita.

– Tässä tapauksessa he eivät ole tehneet rikosilmoitusta, vaan poliisi on paikanpäällä itse kirjannut rikosilmoituksen, Forss päättää.