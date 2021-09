Mika Salmisen mukaan kolmas rokotuskierros on tällä hetkellä auki oleva kysymys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi Ylen Ykkösaamussa, että urheilutermejä käyttäen Suomessa ollaan koronapandemian suhteen lähdetty viimeiselle kierrokselle ja takasuoran jo näkyvän.

Salminen kuitenkin myöntää, että jossain määrin pitää varautua, että takaiskuja voi tulla, mutta ne ovat pienempiä kuin tähän asti, hän sanoi antamatta suoraa esimerkkiä asiasta.

– Rokotettuna suoja voi olla parhaimmillaan jopa 97 prosenttia.

THL-johtajan mukaan kuukauden tai kahden sisällä ollaan tilanteessa, jossa voidaan palata ”normaaliin”.

– Nollapisteeseen ei kuitenkaan ole paluuta, Salminen muistutti.

THL on katsonut, että rokotuskattavuuden vuoksi voidaan luopua kahden metrin turvaväleistä. Samaan johtopäätökseen on päätynyt myös hallitus.

Salmisen mukaan nyt on muistettava käyttää muita arjen hygieniakeinoja ja muistutti sen koskevan eri yleisötilaisuuksia.

– Ei tarvitse välttämättä täyttää maksimikapasiteettia, huolehditaan käsihygieniasta, myös maskinkäyttö sisätiloissa on vielä yhä paikallaan.

Koronapassista voisi hänen mukaansa hyötyä ei välttämättömissä palveluissa ja mainitsi esimerkkinä baarit. Samalla hän muistutti, että päätös koronapassista ja sen käytöstä on hallituksella, ei THL:llä.

Hän alleviivaa, että koronatartuntamäärien kasvu ei ole sama asia kuin ennen rokotuskattavuuden nousun vuoksi.

Sen sijaan kolme tärkeintä seurattavaa asiaa Mika Salmisen mukaan ovat ne, kuinka paljon ihmisiä on sairaalassa koronan vuoksi, kuolleisuus sekä rokotuskattavuus.

Juontaja Seija Vaaherkummun esittämään katsojakysymykseen siitä pitäisikö median lopettaa koronaseuranta päivittäisten tartuntojen osalta, oli Salmisella vastaus selvä.

– Päivittäisten tartuntamäärien laskeminen ei ole enää oleellista, hän totesi ja viittasi aiemmin mainitsemiinsa kolmeen kohtaan.

Suomi ei hänen mukaansa ollut pahimmassakaan koronatilanteessa lähellä äärirajoja. Hän mainitsikin Euroopan maista vain Islannin ja Norjan selvinneen hiukan Suomea vähemmällä.

Tartuntojen jäljittäminen on edelleen tärkeää, mutta kaikki altistumistapaukset eivät enää Salmisen mukaan ole samanvertaisia.

– Meillä on nyt tällä hetkellä päällä rokottamattomien epidemia, viitaten kyseessä olevan ”muodollinen kulku” rokottamattomien vuoksi.

Salmisen mukaan riski saada tartunta on viisinkertainen, jos ei ole rokotettu.

Rokotuksetkaan eivät tee täysin autuaaksi.

– Rokottamalla ei virus maailmasta katoa ja ennemmin tai myöhemmin sen joutuu jokainen sairastamaan.

Ilman nykyistä rokotuskattavuutta tilanne olisi hänen mukaansa paljon pahempi.

Aiemmin hallitus on ilmaissut, että kun rokotuskattavuus on 89 prosenttia yli 12-vuotiaiden keskuudessa, voidaan rajoituksista luopua. Nyt raja on puheissa laskettu 80 prosenttiin.

Salmisen mukaan kyse on lähinnä henkisesti tärkeän tavoitteen asettamisesta.

– Kun kaikilla on ollut oikeasti mahdollisuus ottaa rokote, niin sen jälkeen voisi alkaa jatkua normaali elämä, vaikka 80 prosentin kattavuudesta jäätäisiinkin.

Kolmannesta rokotuskierroksesta ei Salminen vielä osannut sanoa muuta, kuin että ne, joilla on heikentynyt immuunivaste tai korkea ikä, voisivat hyötyä kolmannesta annoksesta.

– Sekä myös terveydenhuoltohenkilökunta, mutta lähinnä varotoimenpiteenä.

– Muuten se (kolmas rokotuskierros) on auki oleva kysymys.