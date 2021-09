Asian­tuntija: Kahden rokotteen jälkeen on aika elää normaalia elämää – ”Turvallisin mielin voi nauttia kulttuurista ja urheilusta”

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että pian on pysähdyttävä pohtimaan, kuinka jatketaan eteenpäin.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että jos täydellä tuplarokoteannoksella ei voida palata normaaliin elämään, niin milloin se sitten voisi olla mahdollista.

– 2,9 miljoonaa ihmistä on saanut tehosteannoksen, ja määrä etenee nopeasti, kun rokoteväli laskettiin kuuteen viikkoon. Muutaman viikon sisällä pitää pysähtyä pohtimaan, että miten tästä jatketaan. Jos kahden rokoteannoksen jälkeen ei pystytä siirtymään normaaliin elämään, kysymys on, milloin me sitten pystytään, Rämet toteaa.

Hänen mukaansa on realismia, ettei osa tule ottamaan koronarokotetta ja se täytyy hyväksyä. Korona ei ole myöskään katoamassa mihinkään, vaan on tullut jäädäkseen.

– Kuinka paljon rokotteita ottamattomien pitäisi määrittää rokotettujen elämää? Haluammeko rajoittaa veneilyä, jos osa ei pidä pelastusliivejä tai laskea moottoriteiden nopeuksia, jos osa ei pidä turvavöitä?

Rämet tarkastelisi rokotekattavuudessa yli 18-vuotiaita aikuisia, sillä 12–18-vuotiailla jo ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen riski vakavalle koronatartunnalle on pieni. Tätä nuorempia ei toistaiseksi rokoteta.

Mitä sitten olisi normaaliin palaaminen? Rämet haluaa herättää keskustelua työpaikoille palaamisesta, toimimisesta julkisissa tiloissa ja tapahtumien sujuvasta järjestämisestä.

Hän pitää hyvänä, että maskien käyttö on normalisoitunut eikä kukaan todennäköisesti tule puuttumaan, jos yksilö haluaa maskia käyttää myös tulevaisuudessa esimerkiksi RSV- tai influenssaepidemioiden aikana. Rämet kuuluttaisi keskustelua siitä, onko kahden rokotetun välttämätöntä pitää maskeja työpaikalla, jos molemmat ovat valmiit maskit riisumaan.

– Nämä ovat tietenkin myös työyhteisöissä pohdittavia asioita. Joillakin voi olla sairaus tai lääkitys, joka altistaa koronalle. Heidät tulee myös huomioida.

Rämet pohtisi myös tapahtumarajoitusten muuttamista kohti normaalia, sillä kahden rokotteen antama suoja on tuoreen THL:n tutkimuksen mukaan erittäin hyvä.

– Samat pohdinnat koskevat urheilu- ja kulttuuritapahtumia, elokuvateattereita sekä ravintoloita. Jos on kaksi rokotusannosta saanut, niin mielestäni voi turvallisin mielin nauttia kulttuurista ja urheilusta.

Rämet pitää normaaliin palaamisen ehtona sitä, että ihmiset jatkossakin huomioivat toiset: sairaana ei tule mennä töihin tai muihin julkisiin tilanteisiin.

Koronavirusrokotteen kolmannen annoksen antamista aikanaan laajemminkin aikuisväestölle Rämet pitää todennäköisenä. Tutkimuksen mukaan se vahvistaa edelleen suojaa koronavirusta vastaan.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän linjauksen mukaan tehosterokote annettaisiin ensimmäisenä suurimmassa riskissä oleville eli henkilöille, joiden puolustusvaste on heikentynyt esimerkiksi lääkkeiden tai sairauden takia.

Rämet painottaa kuitenkin, ettei yhteiskunnan avaamista voida viivästyttää kolmannen rokoteannoksen perusteella. Lisäksi hän painottaa, ettei perusterveiden työikäisten kolmannen rokotuksen antamisella ole kiirettä, sillä toisen rokotteen saamisesta ei ole valtaosalla työikäisistä vielä kovinkaan kauaa ja teho vakavaa tautia vastaan on hyvä.

– Jos arvata pitäisi, jossain kohdin tulee tehostusannos laajemminkin. Arvio pohjaa siihen, että tehosteannokset ovat rokotteissa tyypillisiä pitkäkestoisen suojan saavuttamiseksi. Kiirettä ei kuitenkaan ole.

Mika Rämetin kommenteista uutisoi ensin Iltalehti.