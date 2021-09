IS kävi läpi tuomion perustelut ja mielentilalausuntojen päätelmät.

Koskelan teinisurma oli uhrin kannalta erityisen julma henkirikos, joka osoitti tekijöissään erityistä raakuutta. Kaikki kolme siinä mukana ollutta 16-vuotiasta poikaa syyllistyivät käräjäoikeuden mukaan murhaan.

Rikos oli tuomion mukaan tahallinen, tekijät syyntakeisia ja jokainen syytetyistä oli osallinen tekoon. Yhteisymmärryksessä he kohdistivat uhriin pitkäkestoista, laaja-alaista, monimuotoista ja nöyryyttävää väkivaltaa.

Rangaistukset käräjäoikeus mittasi kuitenkin hieman eri tavoin kullekin. Oikeus arvioi kunkin syyllisyyttä pääosin heidän käyttämänsä väkivallan määrän perusteella.

Mitään kunnollista motiivia tai vaikuttimia silmittömälle väkivallanteolle ei oikeudessa löytynyt. Mielentilalausuntojen perusteella vaikuttaa siltä, että sadistinen väkivalta yltyi ryhmäpaineessa. Alkoholin aiheuttama päihtymys alensi edelleen kynnystä väkivaltaan.

Kenelläkään pojista ei todettu mielentilatutkimuksessa mielisairautta, alaikäisen vakavaa mielenterveyshäiriötä eikä älyllistä kehitysvammaisuutta.

IS kävi läpi, mitä käräjäoikeus lausui tuomiossaan kunkin tekijän osalta. Teksti jatkuu grafiikan jälkeen.

1. Poika A

Pojista vanhin oli tekoaikaan 4.12.2020 runsasta kuukautta vaille 17-vuotias. Hän oli tuntenut uhrin vasta vähän aikaa ja kaksi muuta tekijää runsaan vuoden ajan.

Poika A oli jo etukäteen viestitellyt haluavansa ”piestä” uhrin. Hän muun muassa löi nyrkillä, potki ja talloi uhria, yritti murtaa tämän käden. Hän hakkasi uhria metalliputkella ja pudottautui kahdesta maassa maanneen uhrin ylävartalon päälle polvilleen. Tämä aiheutti kylkiluiden murtumat, jotka olivat osaltaan syynä kuolemaan.

Mielentilalausunnon mukaan poika A:n käsitys itsestään ja ympäristöstään on realistinen. Kognitiivinen suoriutuminen on iän mukaista. Hänellä on kyky ymmärtää syy-seuraussuhteita, realiteetteja sekä tekojensa tosiasiallista luonnetta ja oikeudenvastaisuutta ja seurauksia päihteettömänä ollessaan.

Poika A:lla on mielentilalausunnon mukaan alttiutta tulla johdatelluksi. Päihtymystilalla ja sen myötä todennäköisesti heikentyneellä impulssikontrollilla on voinut osaltaan olla merkitystä tekoihin syyllistymisessä.

Poika A kohdisti uhriin kaikkein kovinta väkivaltaa. Hänellä olisi ollut useita kertoja mahdollisuus luopua väkivallasta ja toimia toisin.

Oikeus katsoi sopivaksi rangaistukseksi murhasta kymmenen vuotta vankeutta. Lievemmistä rikoksista tuli kuukausi lisää.

2. Poika B

Uhri ja kaksi muuta tekijää eli pojat B ja C tunsivat toisensa päiväkodista lähtien. Poika B täytti 17 vuotta teon jälkeen tammikuussa.

Poika B oli jo etukäteen tuonut viesteissä esille halunsa kohdistaa uhriin ”UFC-juttuja”. Tämä viittasi Ultimate Fighting Championships -vapaaotteluihin.

Poika B poistui sairaala-alueelta kesken väkivallan kahdeksi tunniksi, mutta löi heti palattuaan uhria kahdesti nyrkillä kasvoihin. Hän osallistui liikuntakyvyttömäksi ja puhumattomaksi muuttuneen uhrin kantamiseen. Poika B kuvasi uhrin nöyryyttämistä ja osallistui siihen itse. Hän heitteli uhria oluttölkeillä ja jätti tämän muiden kanssa talviyöhön makaamaan märissä ja vähissä vaatteissa alaruumis paljaana.

Mielentilatutkimuksen mukaan päihtymyksellä on tekojen hetkillä voinut olla poika B:n impulssikontrollia löyhentävää vaikutusta. Taustalla on voinut vaikuttaa tilanteessa virinnyt kykenemättömyys kunnioittaa toisen rajoja joukossa tapahtuneen taantumisen seurauksena. Kuitenkaan hänen kykynsä ymmärtää teon luonne, oikeudenvastaisuus ja seuraukset tai kykynsä säädellä käyttäytymistään eivät ole olleet heikentyneet.

Poika B ei ollut koko aikaa paikalla ja hän kohdisti uhriin merkittävästi vähemmän väkivaltaa kuin pojat A ja C. Hänelle käräjäoikeus mittasi murhasta kahdeksan vuotta. Muista rikoksista tuli kaksi kuukautta lisää.

3. Poika C

Pojista nuorin täytti tekopäivänä 16 vuotta. Kaveriporukka oli kokoontunut Koskelaan juhlistamaan hänen syntymäpäiväänsä. Myös hän tunsi uhrin päiväkodista asti.

Poika C muun muassa potki maassa makaavaa uhria päähän ja kylkeen sekä löi nyrkillä ja kepillä. Hän otti maassa ollutta uhria hiuksista kiinni, nosti pään ilmaan ja kun uhri sanoi ”älä”, iski pään maahan. Hän heitteli uhria oluttölkeillä ja rääkkäsi tätä papateilla.

Poika C palasi yöllä tapahtumapaikalle ja havaitsi uhrin silmien olevan auki räpyttelemättä. Silti hän poistui taas paikalta ja lähetti poika B:lle ääniviestin, jossa totesi uhrin kuolevan.

Mielentilalausunnon mukaan poika C:llä on ollut normaalit ikätasoiset edellytykset ymmärtää tekonsa tosiasiallinen ja oikeudenvastainen luonne ja hallita käyttäytymistään. Toisaalta kyky ajatella tekojen seurauksia ja säädellä käyttäytymistä on voinut tekohetkellä olla heikentynyt päihtymystilan ja ryhmäpaineen takia tunnekuorman kasvaessa.

Poika C suunnitteli tekoa ja oli läsnä siinä missä poika A, mutta hänen itsensä käyttämä väkivalta ei ollut niin voimakasta ja runsasta. Käräjäoikeus mittasi hänelle murhasta yhdeksän vuotta ja muista rikoksista kaksi kuukautta lisää.