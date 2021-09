Näin oikeus perusteli Koskelan murhatuomiota – lue koko tiedote sanasta sanaan

Käräjäoikeus on antanut tuomion Helsingin Koskelan teinimurhajutussa.

Kolme teini-ikäistä poikaa on tuomittu käräjäoikeudessa 16-vuotiaan ikätoverinsa murhasta, joka tapahtui viime joulukuussa Helsingin Koskelassa.

Eniten väkivaltaa tehnyt poika sai kymmenen vuoden ja yhden kuukauden vankeusrangaistuksen. Toiselle pojalle tuomittiin yhdeksän vuotta ja kaksi kuukautta. Kolmas sai kahdeksan vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta.

Koska pojat olivat teon aikaan alle 18-vuotiaita, heille ei voitu tuomita elinkautista. Maksimirangaistus olisi ollut 12 vuotta vankeutta.

Lue lisää: Koskelan teinisurmaajille tuomio murhasta – pisin tuomio yli 10 vuotta

Helsingin käräjäoikeus lähetti tuomiosta mediatiedotteen, joka tiivistää tuomion perustelut ja antaa kuvan tapahtumien luonteesta.

Käräjäoikeuden tiedote sanasta sanaan:

”Käräjäoikeus on tuominnut kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa 4.–5.12.2020 tehdystä murhasta nuorena henkilönä ja erinäisistä muista 14.8.–20.11.2020 välisenä aikana tehdyistä samaan asianomistajaan kohdistuneista rikoksista eniten väkivaltaa tehneen vastaajan kymmenen vuoden yhden kuukauden, toisen vastaajan yhdeksän vuoden kahden kuukauden ja vähiten väkivaltaa tehneen vastaajan kahdeksan vuoden kahden kuukauden vankeusrangaistuksiin.

Vastaajat ovat mielentilatutkimuksen ja -lausuntojen mukaan olleet syyntakeisia teon hetkellä ja he ovat ymmärtäneet tekonsa luonteen. Vastaajat ovat tehneet rikokset alle 18-vuotiaana, minkä vuoksi rangaistus on määrätty noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa.

Vastaajat ovat ennen 4.-5.12.2020 tehtyä tekoa suunnitelleet hankkivansa entuudestaan tuntemalleen asianomistajalle väkevää alkoholia ja kohdistavansa asianomistajaan väkivaltaa. Vastaajat ovat 4.12.2020 juhliessaan yhden vastaajan 16-vuotissyntymäpäivää Koskelan sairaala-alueella juottaneet asianomistajalle alkoholia. Asianomistajaan on alettu kohdistaa väkivaltaa noin kello 19.30-20 aikaan. Väkivalta on jatkunut noin kello 23:een asti. Yksi vastaajista on ollut poissa tapahtumapaikalta kello 19-21 ja tullut sitten takaisin. Kaksi muuta vastaajaa ovat olleet läsnä koko tapahtumien ajan.

Asianomistajaan on kohdistettu väkivaltaa kolmessa eri paikassa. Asianomistajaa on lyöty ja potkittu päähän ja eri puolille vartaloa. Asianomistajaa on lyöty kepillä ja metallitangolla. Asianomistajan kättä on yritetty murtaa. Kolmannella tekopaikalla, jonne vastaajat ovat kantaneet asianomistajan, tämän ylävartalon päälle on pudottauduttu kaksi kertaa. Asianomistajaan on myös kohdistettu nöyryyttäviä ja halventavia tekoja. Asianomistajan päälle on syljetty ja yritetty polttaa tämän hiuksia. Vastaajat ovat viimeistään puolen yön aikaan yhdessä poistuneet sairaala-alueelta. He ovat jättäneet uhrin makaamaan maahan kylmään ilmanalaan vähissä vaatteissa alaruumis paljaana. Vastaajat ovat aiheuttaneet uhrille lukuisia vammoja. Kuolemansyynä ovat olleet useiden kylkiluiden murtumat, aivojen ruhje ja pienet vamman aiheuttamat aivojen lukinkalvonalaiset verenpurkaumat. Asianomistajan on kuolemansyylausunnossa todettu menehtyneen useita tunteja häneen kohdistetun väkivallan jälkeen.

Vastaajien on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena. Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä. Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu asianomistajaan yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä. Rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidetty törkeänä. Vastaajat ovat siten yhdessä murhanneet samanikäisen kaverinsa. Rangaistusta mitattaessa on kunkin vastaajan kohdalla otettu huomioon osallisuus, eli tosiasiallinen tekeminen, joka on osaltaan vaikuttanut syyllisyyden määrään ja siten tuomitun rangaistuksen pituuteen.

Vastaajat on velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan asianomistajan vanhemmille kummallekin korvaukseksi kärsimyksestä 12 000 euroa vaatimuksensa mukaisesti.

Vastaajat on määrätty edelleen pidettäväksi vangittuna. Tuomio ei ole lainvoimainen.”

IS ei julkaise tuomittujen nimiä, koska nämä olivat tapahtuman aikaan ja edelleen alaikäisiä.