Koskelan uhrin omaisten asianajaja tuomiosta: Tuomio omaisille huojennus – ”He ovat odottaneet ja jännittäneet”

16-vuotiaan pojan vanhemmat odottivat käräjäoikeuden tuomiota asianajajansa mukaan jännittyneinä ja osin pelokkainakin. Murhatuomio oli omaisten kannalta huojentava, ettei kukaan pojista päässyt pakenemaan vastuutaan.

– Omaiset odottivat käräjäoikeuden tuomiota jännittyneitä ja osin pelokkainakin. Tuomio oli hyvin perusteltu ja olennaista oli se, että kaikki kolme poikaa katsottiin murhaan osalliseksi, ettei kukaan heistä päässyt pakenemaan vastuutaan. Yksi vastaajista myönsi vain pahoinpitelyn. Olisi ollut todella pöyristyttävää, jos hänen kohdallaan sellaiseen lopputulokseen olisi päädytty. Tuomio oli omaisten kannalta huojentava, omaisten asianajaja Janne Nuutinen kommentoi.

16-vuotiaan pojan vanhemmille asian oikeuskäsittely ja asian jatkuva julkisuudessa olo on ollut äärimmäisen raskasta.

– Asia on niin valtava. Ei vanhemmille voi pahempaa tapahtua kuin se, että oma lapsi kuolee nuorena väkivallan uhrina. Tässä on ollut epätietoisuutta ja pitkä aika joulukuulta asti odottaa, että prosessi päättyy ja oikeus ilmoittaa kantansa asiaan. He ovat odottaneet ja jännittäneet, että toteutuuko oikeus vai ei. Tässä kohtaa on hieno asia, että oikeus tapahtui, Nuutinen kertoo.

Teon poikkeuksellinen raakuus ja julmuus ja sen nöyryyttävät ja uhria halventavat piirteet ovat järkyttäneet koko Suomea. Kaikkein syvimmin se on koskenut uhrin vanhempia ja muita hänen läheisiään, heitä kaikkia, joille hän oli hyvin rakas.

– Tässä ei ole mistään kiivastumisesta kyse, teko menee ihan yli ymmärryksen. Se on tavallaan pelottavakin asia, että sinällään päällisin puolin nämä vastaajat ovat olleet ihan normaaleja, käyneet koulua ja eläneet ihan normaalin nuoren elämää ennen tekoa. Mitä ihmisessä on, että tällaiseen pystytään. Joku raja aina jossakin on, tässä ei ole ollut mitään rajaa, tämä on lähtenyt ihan lapasesta, Nuutinen ihmettelee.

Nuutinen uskoo, että lisäkärsimystä omaisille on tuonut se, että kaksi pojista on ollut tuttuja uhrille pienestä saakka.

– On ollut retkiä ja mukavaa tekemistä. Eivät he ole tätä asiaa niin sanoittaneet. Olen itse miettinyt, että keneen voi luottaa, kun näin käy. Olisiko helpompaa, ettei olisi kontaktia ja sidettä tekijään? Nyt samoihin ihmisiin liittyy kaksi ääripäätä. Voi olla mukavia muistoja ja sitten teko toi toisen aivan äärimmäisen puolen, jota on vaikea käsittää.

Viranomaisselvitys ei johtanut tapauksen osalta esitutkintaan.

– Eivät omaiset ole olleet tässä ketään viranomaista syyttämässä tai sillä mielialalla, että sieltä puolelta täytyisi syyllinen löytää. He ovat suhtautuneet siihen asiaan neutraalisti.

On mahdollista, että asia etenee hovioikeuden käsittelyyn.

– Se mahdollisuus on ollut esillä. Se on lisäpiina. Se edesauttaa, että jos hoviin mennään niin sinne mennään oikeustajua vastaavalla murhatuomiolla, että kaikki katsottiin syylliseksi murhaan, Nuutinen kommentoi.

Murhasta tuomittujen poikien asianajajat eivät halunneet kommentoida tuomiota.