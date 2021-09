Nummelassa surmattu nainen kertoi kunniamurhan uhasta ennen kuolemaansa

Surmattu irakilaisnainen kertoi pelostaan jo 2019, mutta tuolloin syytettä ei nostettu.

Vihdin Nummelassa viime toukokuussa surmattu irakilaisnainen pelkäsi jo kaksi vuotta sitten joutuvansa kunniamurhan uhriksi.

Naisen 36-vuotiaalle aviomiehelle luettiin viime viikolla murhasyyte Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syytteiden mukaan mies murhasi naisen 78:lla teräaseiden iskulla.

Pariskunta tuli Irakista Suomeen vuonna 2015. Heillä on kolme lasta, jotka olivat kotona surman tapahtuessa.

Valtaosa jutun esitutkintapöytäkirjasta on salattu poliisissa ja tuomioistuimessa. Poliisi julkisti perjantaina osan esitutkinnan liiteaineistosta, muun muassa kuvia surmapaikalta.

Kuva surma-asunnon pysäköintipaikalta. Murhasta syytetyn miehen auto kuvassa ympyröitynä.

Asunnossa näkyivät rajun kamppailun jäljet.

Poliisin piirros surma-asunnosta.

Liitteissä on mukana surmatun naisen kuulustelukertomus syyskuulta 2019. Aviomiestä epäiltiin tuolloin naiseen kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta. Epäily ei kuitenkaan johtanut mihinkään, vaan syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen. Puoli vuotta myöhemmin nainen sai surmansa henkirikoksen uhrina.

IS uutisoi naisen aiemmasta kuulustelukertomuksesta jo viime toukokuussa.

Kahden vuoden takaisessa kuulustelussa nousi esiin kunniaväkivallan uhka. Nainen pelkäsi aviomiehen lisäksi veljeään.

– Mieheni lähetti minut Irakiin ja kertoi minun vanhemmilleni, että olisin huono nainen. Irakissa vanhempani ostivat minulle liput ja tulin takaisin Suomeen, nainen kertoi poliisille arabiasta tulkatussa kuulustelussa 24.9.2019.

Hän oli tullut Irakista takaisin kolme päivää aiemmin. Matka oli kestänyt 12 päivää.

– Isoveljeni ei ole puolellani ja hän olisi halunnut tappaa minut. Hän oli tullut vanhempieni kotiin ja kysynyt vanhemmiltani, missä olen, mutta olin jo kerinnyt lähteä pois.

Nainen uskoi, että aviomies oli suunnitellut kaiken valmiiksi.

– Kun olin Irakissa, mieheni sanoi, että haluaa tulla myös Irakiin lapsien kanssa. Hän sanoi haluavansa varmistaa, että perheeni tappaa minut siellä, sillä hänen mielestä olen ollut huono nainen. Minulla on kuitenkin täällä kavereita, jotka voivat todistaa, että olen hyvä nainen.

Uhrin yllä ollut LOVE-paita oli kauttaaltaan vereentynyt. Nuolten osoittamissa kohdissa oli reikiä.

Murhasta epäillyn miehen päällä ollut takki.

Yhden veitsen terä oli vääntynyt.

Naisen mukaan mies rajoitti hänen elämäänsä Suomessa ja vahti häntä.

– Mieheni ei halunnut, että olisin jatkanut koulua Suomessa. Hän sanoi minulle, että minun pitäisi kertoa koulussa, että olen henkisesti väsynyt. Hän ei halua minulla olevan kavereita. Mieheni seuraa minua puhelimella. Hän halusi aina tietää, missä olen ja kenen kanssa. Hän tuntui aina tietävän kaiken minusta.

Nainen ei olisi halunnut lähteä Irakiin.

– Mieheni on sanonut minulle monesti, että jos jään Suomeen, niin hän teurastaa minut.

Naisen mukaan mies vei hänet sosiaalityöntekijälle ja sanoi tälle, että nainen on ”henkisesti väsynyt”, koska tämän isä on sairas. Naisen pitäisi lähteä Irakiin katsomaan isäänsä. Irakissa kävi ilmi, ettei isä ollut sairas.

– Irakissa isäni kertoi minulle olevansa huolissaan, sillä aviomieheni oli sanonut haluavansa tappaa minut, jos en mene Irakiin.

Lapset soittelivat hänelle Suomesta ja kertoivat, että heillä on ikävä.

– Poikani on Irakissa ollessani kertonut miehelleni, että hänellä on ikävä minua. Silloin mies on vastannut, että äitisi ei rakasta sinua, eikä hän koskaan tule takaisin.

Asunnon ulko-oven edustalla oli verijälkiä.

Verijälkiä oli myös toiseen kerrokseen johtavien portaiden kaiteessa.

Epäilty otettiin kiinni talon päädyssä olevalla parkkipaikalla.

Syytetty oikeudessa elokuun lopulla.

Synnyinmaassa uhkaa tuli naisen mukaan myös omalta perheenjäseneltä.

– Veljeni on kertonut sedilleni ja muille miehille, että olen käyttäytynyt huonosti Suomessa, ja he haluavat tappaa minut. Voitte halutessanne soittaa isälleni ja kysyä häneltä, mitä mieheni on heille minusta kertonut, nainen kehotti poliisia.

Vanhemmat ostivat naiselle paluuliput Suomeen.

– Jos olisin jäänyt Irakiin vielä yhdeksikin yöksi, niin veljeni olisi tappanut minut. En ymmärrä, miten mieheni on voinut puhua minusta pahaa sukulaisilleni. Hän on kuitenkin lasteni isä ja olemme ulkomailla.

Aviomies kiisti uhkailut poliisille. Häntä kuulusteltiin laittomasta uhkauksesta samana päivänä kuin vaimoa.

– Monessa suhteessa on joku ristiriita tai sanaharkka. Ne voi kestää, mutta kaikki palaa ennalleen. En ole mikään rikollinen, enkä hyökkää hänen päälle, enkä ole uhkaillut ketään, mies sanoi.

Murhajutussa aviomies myöntää syyllistyneensä vain hätävarjelun liioitteluna tehtyyn tappoon. Oikeudenkäynti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkuu ensi viikolla.

Irakissa olevaa veljeä ei tiettävästi ole Suomessa epäilty rikoksesta.

Käräjäoikeus on erittäin poikkeuksellisesti salannut oikeudenkäynnissä uhrin ja asianomistajina olevien lasten henkilöllisyydet. Perusteluna on muun muassa lapsiin kohdistuva mahdollinen turvallisuusuhka.