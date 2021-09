Helsingin Pihlajistossa lähes viikon karkumatkalla ollut Sagan kuningaspyton löytyi

Saga Leivosen kuningaspyton onnistui karkaamaan terraariostaan viime perjantaina Helsingin Pihlajistossa. Se löytyi asunnosta torstaina illalla.

Helsingin Pihlajistossa asuvan Saga Leivosen liki viikon kateissa ollut lemmikkikäärme löytyi lopulta torstaina illalla.

Kuningaspyton oli luikerrellut Leivosen asunnossa patterin ja seinän väliin.

Käärmeen löysi Leivosen äiti, joka oli auttamassa etsintätöissä Leivosen ollessa itse pois kotoa.

– Äitini oli kääntänyt kaikki sohvatyynytkin, kun hän yhtäkkiä huomasi käärmeen patterin alla.

Jotta kuningaspyton saatiin pois piilopaikastaan, patteri oli ensin irrotettava seinästä.

Leivonen hämmästelee, mistä pyton oli patterin väliin ilmaantunut, sillä hän oli ystävineen katsonut patterin välit jo kertaalleen.

Leivosen kuningaspyton onnistui karkaamaan terraariostaan viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä.

– Ainoa vaihtoehto, miten se on voinut päästä pois terraariosta, on se, että käärme on jotenkin onnistunut kampeamaan päällään terraarion oven raolleen ja pujahtanut ulos, Leivonen sanoi IS:lle torstaina päivällä.

Nyt vastaava ei enää onnistu.

– Kunnes saan terraarion oveen lukon, olen pannut oveen ”jesaria” pitämään sen varmasti kiinni, Leivonen sanoo.

Leivonen pelkäsi pitkään, että kuningaspyton oli mennyt wc-pöntön kautta viemäriverkostoon.

Kuningaspytonin elinympäristö on lämmin ja kostea. Vesi ei ole sille luontainen elementti.

Kuningaspytoneita kasvattava Jenna Wathén Suomen herpetologisesta yhdistyksestä kertoo, että lemmikkikäärmeiden hakeutuminen viemäriverkostoon on yleinen harhaluulo ja ”iänikuinen legenda”.

Länsi- ja Keski-Afrikan savanneilla ja ruohikkoalueilla elävä kuningaspyton tarvitsee trooppiset elinolot.

Yleislämpötilan tulee olla 24–29 astetta, osassa terraariota yli 30 astetta ja ilmankosteuden noin 60 prosenttia. Luonnossa kuningaspyton ei ui eikä elä vesistöjen äärellä.

– Ne eivät hakeudu kylmävetisiin viemäristöihin, jossa ne eivät muutenkaan mahdu kulkemaan. Käärmeet hakeutuvat pääosin lämpimiin ja pimeisiin tiloihin, joihin useimmiten kuuluvat patterit ja niiden takaosat, erilaiset kodinkoneiden kuten jääkaapin, pesukoneen tai kuivausrummun alapuoli sekä erilaiset ahtaat ja pimeät sokkelit ja kaapit, Wathén sanoo.

Kuningaspyton on myrkytön ja ihmiselle täysin vaaraton. Ahdistettuna se voi toki ihmistäkin purra, mutta purema ei saa aikaiseksi ihoon tulevaa pienen pientä reikää kummempaa.

Täysikasvuisen yksilön pituus on 100–140 senttiä ja paino 1–3 kiloa. Kuningaspyton viettää suurimman osan ajastaan piiloissa ja on aktiivisimmillaan yöllä.

Rauhallisen luonteensa takia siitä on tullut suosittu lemmikkieläin.