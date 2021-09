Tänne Koskelan murhasta tuomitut passitetaan

Kaikki kolme Koskelan murhasta tuomittua alaikäistä poikaa passitetaan Vantaan vankilaan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolme alaikäistä poikaa murhasta vankeuteen. Kaikki tuomitut passitetaan Vantaan vankilaan.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, joten lopullinen sijoituspaikka ei ole vielä tiedossa.

Alaikäinen, joka saa vankeustuomion, pyritään lain mukaan sijoittamaan ensisijaisesti asuinpaikkaansa lähinnä olevan vankilan nuoriso-osastolle. Kun tuomio on lainvoimainen, tehdään sijoittelupäätös.

Suomessa niin sanottuja nuoriso-osastoja on tällä hetkellä viidessä vankilassa: Turun vankilassa, Helsingin vankilassa, Hämeenlinnan vankilassa, Keravan avovankilassa sekä Vantaan vankilassa tutkintavankilana.

Vantaan vankilassa istuu tutkintavankeja.

Nuorten osasto on kuntouttava osasto. Kuntouttava toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelmia, joilla pyritään tukemaan päihteettömyydessä. Kuntouttavat toimet voivat liittyä myös esimerkiksi väkivaltaisuuteen ja suuttumuksen hallintaan.

Aikuisiin vankeihin verrattuna nuoriso-osastolla työskentelyssä täytyy huomioida lastensuojelulaki ja perusopetuslaki. Alaikäisillä on oppivelvollisuus, joten mikäli vankilaan tulee alaikäisiä vankeja, heille tulee järjestää riittävä opetus.

Opetusta pitävät tarvittaessa ulkopuoliset oppilaitokset, jotka voivat tulla vankilaan opettamaan. Vankilassa on ryhmätilat, joissa opetusta pystytään järjestämään.

Nuorilla samoin kuin aikuisilla vangeilla kaikkiin päiviin sisältyy ruokailuja ja päivittäinen ulkoilu.

Nuoriso-osastojen ikäraja on ollut 24 vuotta. Pääsääntöisesti osastoille sijoitetaan alle 21-vuotiaita.

Jos nuoriso-osastolle sijoitetaan alaikäinen tuomittu, osastolla saattaa olla hänen kanssaan yhtä aikaa täysi-ikäisiä niin sanottuja nuoria vankeja.

– Alaikäistä ei eristetä täysin erilleen osaston toiminnoista tai muista osastonsa vangeista, jos hän on vankilassa ainoa alaikäinen. Sellin ulkopuolella hän saa olla kanssakäymisissä nuoriso-osaston muiden vankien kanssa, vaikka nämä olisivatkin yli 18-vuotiaita, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön erityisasiantuntija Tuija Muurinen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Alaikäinen ei silti ole täysin ilman valvontaa muiden nuorten kanssa.

– Aina silloin, kun alaikäinen on nuoriso-osastolla sellin ulkopuolella tekemisissä täysi-ikäisten vankien kanssa, henkilökunta on paikalla. Yleensä osastolla on silloin jotain yhteistä suunniteltua toimintaa. Jos on vapaampaa oleskelua yhdessä, erityisohjaajat tai osaston työntekijät ovat paikalla osastolla.