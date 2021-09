Näin pitkään Koskelan murhasta tuomitut nuoret käytännössä istuvat vankilassa

Alaikäisenä tuomitut ensikertalaiset eivät yleensä istu täyttä tuomiota vankilassa. Koskelan surman lisäksi alaikäisiä on tuomittu murhista ja tapoista muutaman kerran 2000-luvulla.

Helsingin käräjäoikeus antoi tänään perjantaina 3. syyskuuta tuomiot kolmelle vuonna 2004 syntyneelle pojalle. Heitä syytettiin Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta tapahtuneesta 16-vuotiaan pojan murhasta.

Kaikki kolme tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä murhasta.

Eniten väkivaltaa tehnyt poika sai kymmenen vuoden ja yhden kuukauden vankeusrangaistuksen. Toiselle pojalle tuomittiin yhdeksän vuotta ja kaksi kuukautta. Kolmas sai kahdeksan vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta.

Käytännössä kukaan ei kuitenkaan nuorena ja ensikertalaisena istu täyttä tuomiota vankilassa. Nuoret rikoksentekijät pääsevät yleensä ehdonalaiseen vapauteen jo suoritettuaan yhden kolmasosan rangaistuksesta.

Mikäli Koskelan murhista tuomitut istuvat kolmasosan rangaistuksestaan, se tarkoittaa, että pisimmän rangaistuksen saanut poika istuu vankilassa noin 3,5 vuotta. Toiset pojat istuvat vankilassa vähän yli ja vähän alle 3 vuotta.

Muutamia esimerkkejä alaikäisten tekemien murhien ja tappojen rangaistuksista Suomesta löytyy.

Esimerkiksi vuonna 2009 Kuusamon käräjäoikeudessa tuomittiin alaikäinen nuori murhasta ja törkeästä ryöstöstä yhteensä 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen. Tuomio pysyi hovioikeudessa.

Seinäjoella huhtikuussa 2015 luokkatoverinsa murhannut 15-vuotias tyttö tuomittiin alentuneesti syyntakeisena yhdeksän vuoden vankeuteen.

2014 syksyllä 16-vuotias poika iski 60-vuotiasta vastaantulijaa Vaasassa puukolla kaulaan, ja uhri kuoli vammoihin. Tekijä tuomittiin käräjäoikeudessa 12 vuoden vankeuteen muun muassa murhasta, mutta hovioikeus lievensi tuomion yhdeksään vuoteen taposta ja useista muista rikoksista.

Muhoksella perhekohdin ohjaajan kesällä 2015 murhannut 17-vuotias poika sai 12 vuoden vankeusrangaistuksen murhasta ja törkeästä ryöstöstä.

Rikoslain esitöissä (HE 44/2002) todetaan, että perusteluita sille, miksi nuorten rangaistukset ovat lievempiä kuin täysi-ikäisten, on useita:

”Nuoren rikos on usein osoitus pikemmin kypsymättömyydestä ja ajattelemattomuudesta kuin harkitusta ja tietoisesta päätöksestä oikeusjärjestystä ja sen normeja vastaan. Erityiskohtelun perusteena on myös ymmärrys siitä, että ihmisen normaaliin kasvuvaiheeseen kuuluu määrätty rajojen koettelu. Nuori saa siksi tehdä useampiakin virheitä, ennen kuin viranomaisten kärsivällisyys loppuu. Tällainen sallivuus on perusteltua, sillä useimmissa tapauksissa käytöshäiriöt loppuvat itsestään”, perusteluissa lukee.

Lisäksi perusteluissa lukee:

”Kehitysvaiheessa nuoret ovat myös aikuisia vastaanottavaisempia kasvatuksellisille toimenpiteille ja yrityksille vaikuttaa käyttäytymistottumuksiin. Samalla perinteisten laitosrangaistusten haitat ovat tässä ryhmässä keskimääräistä raskaammat. Pahimmillaan vankila riistää nuoren mahdollisuudet normaaliin sosiaaliseen, ammatilliseen, koulutukselliseen ja seksuaaliseen kehitykseen.”

IS ei julkaise tuomittujen nimiä, koska nämä olivat tapahtuman aikaan ja edelleen alaikäisiä.