Kimi Räikkönen auttoi vaikeuksiin joutunutta ystävää – joutuikin todistajaksi veropetosjutussa

Ystävä pimitti verottajalta formulatähden kanssa Porkkalan-huvilalla sopimansa miljoonakaupan. Kimi Räikköstä ei missään vaiheessa ole epäilty rikoksesta.

Formulakuljettaja Kimi Räikkönen joutui kiusalliseen tilanteeseen, kun hän yritti auttaa mittaviin talousvaikeuksiin ajautunutta ystäväänsä.

Räikkönen ja ystävä solmivat juhannusjuhlissa Porkkalan-huvilalla miljoonakaupan, jonka tarkoitus oli auttaa ystävä jaloilleen. Toisin kävi. Ystävä jätti myyntitulot ilmoittamatta verottajalle.

Verohallinto ja poliisi haistoivat palaneen käryä. Seurasi rikostutkinta, jossa Räikkönen joutui poliisin kuulusteltavaksi todistajan roolissa.

Räikköstä ei missään vaiheessa ole epäilty rikoksesta. Sen sijaan hänen silloinen luottoystävänsä, autojen maahantuontiyritystä pyörittänyt 44-vuotias mies todettiin syylliseksi yli 700 000 euron veronkiertoon. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi hänet vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Mies suostui syyteneuvotteluun ja tunnusti rikokset oikeudessa. Näin hän sai rangaistukseen alennusta ja vältti vankilan.

Vyyhdin käsittely oikeudessa jatkuu osin yhä. Toissa viikolla käräjäoikeudessa luettiin syytteet kahdelle kirjanpitäjälle. He kiistävät syyllistyneensä kirjanpitorikoksiin.

Riku Kuvaja (vas.) toimi Kimi Räikkösen asiainhoitajana vuosina 2006–2015. Edesmennyt liikemies Carl Danhammer (oik.) kirjoitti nimensä kauppakirjaan todistajana.

Sotkuinen vyyhti sai alkunsa kesäkuussa 2013, jolloin formulatähti kavereineen vietti juhannusta Räikkösen kesähuvilalla Kirkkonummen Porkkalassa.

Isännän lisäksi paikalla olivat mm. luottoystävä, Räikkösen silloinen asiainhoitaja Riku Kuvaja, nykyinen asiainhoitaja Sami Visa sekä julkisuudesta tunnetut liikemiehet Carl Danhammer ja Aki Seeck, joka oli silloin jo eronnut naisystävästään Viivi Avellánista.

Luottoystävän autoyhtiöllä ei enää mennyt hyvin. Ystävä eli lainarahalla ja oli hermoromahduksen partaalla.

Porkkalassa alettiin puuhata diiliä, joka auttaisi häntä nousemaan takaisin jaloilleen. Laadittiin kauppakirja, jolla ystävän yhtiö myi omistamansa TruckMasters -lisenssin Räikkösen yhtiölle 1,8 miljoonalla eurolla. Lisenssi oikeutti muuntamaan ja myymään kanadalaisia kuorma-autoja Suomessa.

Ystävä kertoi esitutkinnassa, että hän oli noihin aikoihin miljoonaveloissa ja sekoamispisteessä.

– Hyvä ystäväni Kimi Räikkönen tiesi tilanteeni ja taloudellisen ahdinkoni. Hän ehdotti minulle lainajärjestelyä, jossa hän lainaa minulle 1 800 000 euroa, ystävä kertoi poliisille.

Lisenssin myymisen olosuhteita selviteltiin myöhemmin poliisin esitutkinnassa.

– Pojat soittivat minulle sieltä ja kertoivat, että Kimi oli aikeissa jeesata (luottoystävää). He pyysivät minut mökille, kertoi eräs paikalla ollut yrittäjä.

Mökkitiellä vastaan ajoivat Seeck ja Kuvaja.

– He olivat käyneet tekemässä papereita tästä järjestelystä. Kun lopulta pääsimme mökille, niin paperit oli jo allekirjoitettu. Räikkönen ja (luottoystävä) olivat melkoisessa humalassa. En osaa arvioida heidän humalatilaansa – eivät olleet kaatokunnossa – mutta selvässä humalassa.

Yrittäjän mukaan Räikkönen soitteli luottoystävän isälle ja velkojille kertoen, että auttaa poikaa ja kuittaa tämän velat pois.

– Keskityimme tuolloin hauskanpitoon. Näin, että siellä oli jotain papereita, mutta en kiinnittänyt tuolloin niihin tarkemmin huomiota, yrittäjä sanoi poliisille.

Paikalla olleille jäi erilaisia käsityksiä siitä, mistä Porkkalassa oli tarkalleen ottaen sovittu, lainasta vai kaupasta. Mahdollista on sekin, että papereista tehtiin Porkkalassa tai jälkeenpäin erilaisia versioita, joista yksi valikoitui lopulliseksi.

Todistajana kuultu yrittäjä kertoi poliisille, että hän tutustui Porkkalan papereihin pari päivää myöhemmin.

– Sanoin (luottoystävälle), että minusta sopimus ei vastaa sovittua ja muutoinkin sopimus oli hyvin ristiriitainen. Jossakin asiakirjassa puhuttiin sekä kaupasta että (luottoystävän) olevan velkaa kauppahinnan Räikköselle, yrittäjä kertoi.

Hän sanoi käsittäneensä, että Räikkösen oli tarkoitus lainata rahaa ja saada jollakin tapaa edes pieni vakuus lainan takaisinmaksusta.

– Noin viikko juhannuksen jälkeen (luottoystävä) ilmoitti, että hän menee tekemään uudet paperit Riku Kuvajan luokse, jossa allekirjoitetaan lainakirja ja revitään humalassa tehdyt paperit. (Hän) on ollut niin rankassa velkojien prässissä, että ajatus ei välttämättä kulkenut ihan täysillä.

Myös Seeck jäi käsitykseen, että kyse oli lainasta, jonka vakuutena lisenssi toimi.

– Käsitykseni mukaan Kuvaja halusi jonkin nimen paperiin jo tuossa vaiheessa ja sen vuoksi tämä kyseinen kauppakirja on allekirjoitettu. Käsitykseni mukaan osapuolten oli tarkoitus laittaa tai viimeistellä paperit kuntoon juhannuksen jälkeen, Seeck kertoi esitutkinnassa.

Kuvaja muisteli, että kauppakirjan saattoi laatia Seeck, mutta hänenkin mielestään kyseessä oli laina.

– Tämän kyseisen kauppakirjan pitäisi olla panttikirja. Tämän kauppakirjan on tarkoitus olla pantti Kimi Räikköselle (luottoystävälle) lainatuista rahoista, Kuvaja sanoi.

Kimi Räikkösen kesähuvila Porkkalassa.

Oliko siis kyseessä Räikkösen henkilökohtainen laina luottoystävälleen? Vai oliko kyseessä liiketoimi, jossa ystävän yhtiö myi lisenssin Räikkösen yhtiölle?

Ero on oikeudellisesti ratkaiseva. Jos kyseessä oli henkilökohtainen laina, joka ystävän oli määrä maksaa takaisin Räikköselle, se ei ollut verotettavaa tuloa.

Jos kyseessä oli yhtiöiden välinen kauppa, niin luottoystävän yhtiön pitäisi maksaa siitä sekä tulo- että arvonlisävero, yhteensä 700 357 euroa.

Rahasumma 1,8 miljoonaa euroa maksettiin luottoystävän yhtiön tilille. Yhtiö ei ilmoittanut sitä myyntitulona verottajalle.

Rikostutkinta asiassa aloitettiin vuonna 2017. Poliisi ratsasi 35 kansiota autoyhtiön kirjanpitoaineistoa.

Esitutkinnassa luottoystävä kiisti syyllistyneensä veropetokseen. Hänen mukaansa mitään kauppaa ei kesällä 2013 tehty, vaan kyse oli hänen ja Räikkösen välisestä lainasta.

Sanojensa vakuudeksi hän esitti Kuvajan laatiman velkakirjan, joka oli päivätty Kauniaisissa 3.7.2013. Luottoystävä oli lainannut Räikköseltä rahaa useita kertoja vuosina 2011–2013. Velkakirjaan oli koottu kaikki velat, joiden kokonaissumma oli yli 3,7 miljoonaa euroa.

Luottoystävän yhtiön kirjanpitoon 1,8 miljoonaa merkittiin velaksi hänelle itselleen. Kirjanpito näytti siis siltä, että ystävä olisi saanut rahat Räikköseltä ja lainannut ne edelleen yhtiölleen.

Verotarkastus ja rikostutkinta osoittivat kuitenkin, ettei 1,8 miljoonaa ollut laina vaan kauppa.

Räikkösen yhtiön kirjanpidossa rahaa kohdeltiin kauppasummana. Tilisiirron viestissäkin luki ”kauppasumma sopimuksen mukaan”. Kirjanpidossa lisenssi kirjattiin taseeseen aineettomiin oikeuksiin. Verottajalla ei ollut moitteen sanaa Räikkösen yhtiön kirjanpidosta.

Porkkalassa 25.6.2013 päivätty asiakirja on otsikoitu ”Kauppakirja” ja siinä puhutaan koko ajan kaupasta. Asiakirjan ovat allekirjoittaneet Räikkönen ja luottoystävä sekä todistajina Seeck ja Danhammer.

Käräjäoikeudessa puitu 1,8 miljoonan euron kauppakirja on autoyhtiön verotarkastuskertomuksen liitteenä.

Näin Räikkönen itse kertoi kaupasta, kun poliisi kuulusteli häntä todistajana 26.4.2017:

– Ostin lisenssin (luottoystävältä), kun hän oli velkaa muille henkilöille. Autoin siinä häntä ja samalla ajattelin, että saan siitä yritystoimintaa, jolla tehdä rahaa, Räikkönen kertoi.

Räikkösen mukaan lisenssi vaikutti hyvältä bisnekseltä, mutta hänellä ei lopulta ollut aikaa sen pyörittämiseen. Siksi lisenssi myytiin myöhempinä vuosina takaisin luottoystävälle.

Räikkösen kertomaa tuki se, että hänen yhtiönsä muunsi ja myi joitakin lisenssiautoja ennen takaisinmyyntiä. Verotarkastuksen mukaan tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei Räikkösen yhtiö olisi omistanut lisenssiä.

Räikkönen muisteli lainanneensa ystävälleen ”ehkä 2,4 miljoonaa euroa”, mutta ei muistanut Kuvajan laatimaa 3,7 miljoonan euron velkakirjaa. Poliisi kysyi häneltä asiasta kuulusteluissa.

Poliisi: Onko tässä velkakirjassa huomioitu lainana edellä käsitelty Truckmasters-lisenssin kauppasumma? – En tiedä, voisin kuvitella, että on. Onko kyse ollut siis lainasta vai lisenssin kaupasta? – Kaupasta.

Esitutkinnan valmistuttua luottoystävä perui kiistonsa ja myönsi rikokset. Tunnustamalla mies vältti vankilan, sillä syyttäjä oli kaavaillut hänelle jopa kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Esitutkinnan aikaan mies oli yhä velkaa Räikköselle. Velkasuhteen nykytila ei ole tiedossa.

Räikkösen ja asiainhoitaja Kuvajan tiet erkanivat keväällä 2015. Poliisi kysyi asiasta yrittäjältä, joka oli ollut Porkkalassa.

– Olen ymmärtänyt, että heillä meni sukset ristiin näiden rahasiirtojen epäselvyyksien suhteen. Kun Räikköselle selvisi kenelle kaikille hänen rahojaan on siirretty, yrittäjä vastasi.

– Räikkönen ajaa mieluummin autoa eikä häntä juuri kiinnosta paperiasiat.

Kimi Räikkönen ja hänen nykyinen asiainhoitajansa Sami Visa (vas.) kuvattuna Clarion-hotellissa 4.12.2018.

Kauppakirjan toisesta allekirjoittajasta Sami Visasta tuli Räikkösen uusi asiainhoitaja. Danhammerin rooli jäi epämääräisemmäksi.

– Danhammer on yrittänyt auttaa (luottoystävää) löytämään sijoittajaa, lähinnä Vesa Keskistä, yrittäjä kertoi poliisille.

Danhammer sai vuonna 2014 tuomion petoksesta, jonka uhri oli Tuurin kauppakeskusyrittäjä Vesa Keskinen. Danhammer kuoli viime viikolla.

Lisenssikauppa on Räikkösen ja luottoystävän osalta loppuun käsitelty. Luottoystävän tuomio on lainvoimainen. Enää kirjanpitäjien osuus on kesken oikeudessa.

– Harmi, että Räikkönen hyväntahtoisena joutuu tällaiseen sotkuun, todistajana kuultu yrittäjä sanoi poliisille.