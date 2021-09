Ulla Appelsinin kommentti: Elääkö koululaitoksessakin Yli-Viikarin henki?

Opettajat ovat puhuneet. Kuullaanko heidän äänensä, kysyy Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Muistatteko vielä Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskeneet paljastukset? Vaikka paljon on keskusteltu pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kampaamolaskuista, pysäyttävin paljastus oli tämä: viraston perustehtävä eli tarkastus- ja valvontatoiminta oli suorastaan surkastunut. Yli-Viikarin kaudella oli romahtanut se, kuinka paljon VTV:n työntekijät käyttivät työaikaansa tilien tarkastamiseen ja valtiontalouden valvontaan.

Sen sijaan aikaa meni kaikkeen muuhun: resursseja veivät muun muassa kansainväliset tehtävät, ympäristöasiat, kestävä kehitys sekä työryhmätyöskentely. VTV:n luottamusmies näki tilanteen näin: ”Ollaan ehkä yritetty luoda parempaa maailmaa, ja Valtiontalouden tarkastusviraston varsinainen tehtävä on vähän unohtunut.”

Tuo näkemys alkoi tällä viikolla kummitella ajatuksissa, kun IS raportoi koulumaailman ongelmista. Opetustyön kehittämisen ja koulumuutosten taustalla on kauniita ajatuksia ja hienoja hankkeita, mutta jos opettajia on uskominen, yhä pienemmäksi tuntuu jäävän se aika, jonka opettajat voivat käyttää – opettamiseen.

IS:n lista opettajien esiin nostamista ongelmista on pysäyttävää luettavaa. Erityisesti opettajat nostivat esiin pyhän lehmän eli inkluusion, jota he pitävät todella isona ongelmana. Kaunis ajatus – mutta: kun erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ei enää niputeta omiin erityisluokkiinsa, vaan he osallistuvat yleisopetukseen, käytännön opetustyöstä tulee opettajille erittäin haastavaa. Lopputulos on se, että monet luokat ovat nyt sillisalaatteja, joissa kukaan ei opi kunnolla. Rajatuilla resursseilla pyöritettävä inkluusio näkyy luokissa helposti siten, että yksi oppilas riehuu, opettaja rauhoittelee ja muu luokka sitten odottaa.

Opettajat puhuivat avoimesti myös silpputyön ongelmista, älypuhelinten vaikutuksesta, vanhempien lisääntyneestä aktiivisuudesta ja hankevillityksestä, eli siis siitä, että ”uutuuskiimassa” uutta hanketta pukataan sisään ennen kuin edelliset roiskeet on ehditty edes siivota. ”Seurauksena on esimerkiksi kaoottisia avokonttorikouluja ja lyhytnäköistä, mukakehittävää hankehumppaa”, tiivisti eräs opettaja.

Vastaanotto on ollut kiintoisa. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ryntäsi Twitterissä heti tuoreeltaan julistamaan, että ”se on kyllä selkeä vähemmistö opettajista, jotka ovat mukana minkäänlaisessa kehittämishankkeessa”. Luukkaisen mielestä opettajien uupumisella ei ole tekemistä opettajien itsensä esiin nostaman ”hankehumpan” kanssa. ”Ei selitä (asiaa).”

Opetusministeri Li Andersson puolestaan kiisti IS:n haastattelussa, että koulujärjestelmä edes olisi isommassa kriisissä: ”On syytä alleviivata, että meillä ei ole sellaista kriisiä, että olisimme romahtaneet aivan eri tasolle tai eri ryhmään, kuin missä olimme aikaisemmin.” Eikä Andersson myöskään nähnyt inkluusiossa ongelmaa, vaan nosti esiin sen kauniin periaatteen: ”Meidän kulttuurissamme ei lähetä pois heitä, joilla on suurempi avun tarve kuin muilla – tai laiteta heitä omiin oppilaitoksiinsa – vaan lähdemme siitä, että he ovat lapsia ja nuoria muiden tavoin. Tämä on mielestäni todella tärkeä periaate yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kannalta.”

Sen sijaan Andersson useammankin kerran korosti, että jos ongelmia on, kyse on yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Tiivistetysti siis voidaan tulkita, että Anderssonin viesti oli tämä: hyvät opettajat, te olette väärässä, koulu ei ole kriisissä, mainitsemanne ongelmat eivät ole olennaisia eikä ministeriössä ainakaan ole minkään valtakunnan vikaa. OAJ:n Luukkainen jakoi Anderssonin haastattelun ja säesti Twitterissä: ”Olen likipitäen kaikesta samaa mieltä.”

On tietysti selvää, että kaikilla lapsilla ja nuorilla asiat eivät ole hyvin ja tästä on ehdottomasti kannettava huolta. Ei Andersson tältä osin väärässä ole. Mutta pelkän eriarvoisuuden taakse meneminen ei ole kovin ryhdikästä opetusalasta vastaavalta ministeriltä. Vai kuvitteleeko ministeri vakavissaan, että Suomessa ei koskaan ennen olisi ollut perheissä köyhyyttä? Että eriarvoiset perheet ja kodit olisivat joku uusi 2000-luvun ilmiö, joka selittäisi kaikki ongelmat?

Opettajat sanovat suoraan, että opetustyöhön on nykyisin yhä vaikeampi keskittyä. Heillä oli myös luetella selkeät syyt. Voisiko ajatella, että pulpettien edessä päivästä toiseen istuvat opettajat saattavat nähdä käytännön todellisuuden hieman paremmin kuin ministeri? Anderssonin näkemyksistä syntyy mielikuva, että oma aatemaailma saa ministerin sulkemaan silmät asioilta, joihin hänen kuitenkin pitäisi asemansa puolesta suhtautua vakavasti.

Opettajilta on tullut IS:n juttusarjasta kiittävää palautetta: vihdoinkin asioista puhutaan suoraan. Suoraan puhuminen ei kuitenkaan vielä auta. Ongelmat pitäisi myös ratkaista. Tässä päättäjät eivät voi väistää omaa vastuutaan. Onko lähdetty korjaamaan jotain, mikä ei ole ollutkaan rikki? Onko tehty muutoksia muutosten vuoksi? Asetetaanko opettajia mahdottoman eteen? Uskalletaanko ongelmia katsoa silmiin? Mitä tälle asialle ylipäänsä tehdään?

No jotain. Andersson ilmoitti Twitterissä, että opetus- ja kulttuuriministeriössä on parhaillaan käynnissä ”laaja asiantuntijatyö opetuksen tuen järjestelmän uudistamistarpeista”, joka on ”yksi suurimmista asiantuntijaselvityksistä tällä kaudella”. Vaikea sanoa, mikä on projektin lopputulos, mutta uusia hankkeita ainakin on tulossa, sillä valmisteilla on muun muassa ”työyhteisöjen ohjaaminen toimintamalleja tukevien toimintatapojen käyttöön koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation avulla”. Terveisiä vain sille opettajalle, joka tuskaili, että lääkkeeksi ongelmiin tarjotaan jo nyt ”jotain konsultin vetämää piirileikkikoulutusta”.

Ja mitä inkluusioon tulee, ministeriön työryhmän keskeisiä tehtäviä on ”valmistella inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa”.

Niin. Nostetaan opettajien ongelmalistalta esiin vielä yksi olennainen asia: opettajien kokemus siitä, että heitä ei kuulla.

Olisiko vihdoin aika?