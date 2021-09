Sähköpotkulautojen käyttöön tulee merkittäviä muutoksia Helsingissä

Sähköpotkulautojen käyttö loppuu Helsingissä viikonloppuöisin – myös maksiminopeuksia rajoitetaan.

Ajattelitko napata vuokrasähköpotkulaudan alle ja huristella kotiin viikonloppuyönä Helsingissä? Kohta se ei enää onnistu.

Helsingissä aloitetaan syyskuun aikana kokeilu, jossa vuokrasähköpotkulaudat ovat kokonaan poissa käytöstä viikonloppuöisin (perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä) kello 00–05. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun asti, ja jatkosta sovitaan loppuvuoden aikana.

Lue lisää: Sähkö­potku­laudalla onnettomuuteen joutuvista moni on päihtynyt

Lisäksi kaikki Helsingissä sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset ryhtyvät rajoittamaan sähköpotkulautojensa enimmäisnopeuksia.

Päivisin vuokrapotkulautojen enimmäisnopeus laskee 25:stä 20 kilometriin tunnissa ja öisin (kello 00–05) 15 kilometriin tunnissa.

Nopeusrajoitukset tulevat voimaan 3. syyskuuta ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Muutoksilla Helsingin kaupunki ja sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset haluavat parantaa liikenneturvallisuutta. Samalla kerätään tietoa ja kokemusta, miten rajoitukset vaikuttavat tapaturmien määrään.

Nopeus- ja aikarajoitusten toivotaan vähentävän tapaturmia, joita sähköpotkulaudoilla on tapahtunut etenkin viikonloppuöisin.

– Sähköpotkulautojen vuokraamisesta on tullut Helsingissä lyhyessä ajassa todella suosittu palvelu, mikä kertoo, että se on monille mieluisa lisä liikkumisen vaihtoehtoihin. Koetut ongelmat kuitenkin osoittavat, että uutta palvelua on myös kehitettävä ketterästi, Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Myös sähköpotkulautojen pysäköintiin halutaan uusia keinoja, etteivät laudat häiritse jalankulkua tai muuta liikennettä.

Vuokrasähköpotkulautojen uudet enimmäisnopeudet ja aikarajoitukset otetaan käyttöön kaikkialla Helsingissä. Aiemmin nopeuden rajoittamista on kokeiltu vain keskusta-alueella viikonloppuöisin.

Tapaturmien vähentämisen lisäksi tavoitteena on sopia yritysten kanssa keinoista, joilla vähennetään jalankulkua häiritsevää sähköpotkulautojen pysäköintiä.