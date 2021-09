Tällä viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa luettiin jutussa syytteitä kaikkiaan viidelle henkilölle.

Helmikuussa 2017 kantautui savolaiselta soramontulta ensin yksittäisiä laukauksia ja sen jälkeen sarjatulta. Asiasta ilmoitettiin poliisille ja soramontulla ammuttujen laukausten seurauksena paljastui lopulta mittava luvattomien aseiden asekauppa.

Kolmea miehistä syytetään törkeistä ampuma-aserikoksista. Kahdelle jutun syytetyistä haastehakemuksessa vaaditaan kolmen vuoden ehdottomia vankeustuomioita ja kolmelle riittäisi ojennukseksi syyttäjän arvion mukaan ehdollinen vankeustuomio.

Aseiden valmistuksen kannalta jutun päätekijäksi epäilty aseseppä ei kuitenkaan vielä ole syytteitään kuullut. Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevalle miehelle syyttäjä vaati alkuperäisessä haastehakemuksessa 4 vuoden ja 8 kuukauden kuukauden vankeustuomiota, mutta pelimerkit menivät uuteen jakoon tuomion osalta, kun aseseppä päätti viime hetkillä ryhtyä yhteistyöhön poliisin kanssa.

– Hänen osaltaan on syyteneuvottelut yhä käynnissä. Hän on nyt luovuttanut poliisille Saksasta tilattuja aseiden osia, kertoo jutun syyttäjänä toimiva Reijo Rapo.

Kuvan konepistooli päätyi poliisin haltuun kotietsinnän yhteydessä.

Takavarikoituihin aseisiin oli myös varusteita, kuten varalippaita.

Aseita rikollisille?

Syyttäjän mukaan aseita olisi välitetty järjestäytyneen rikollisuuden tarpeisiin, mutta tämän kaikki syytetyt ovat tiukasti jo kirjallisissa vastauksissaan kiistäneet. Samaa viestiä kuultiin myös käräjäistunnon kahtena ensimmäisenä päivänä, vaikka miehet muuten ovat tekemisiään kohtuullisen hyvin ovat jo esitutkinnassa myöntäneet.

Tosin kaikkien aseiden ostopaikkoja ei muisteta ja huomattavissa määrin vedotaan myös tietämättömyyteen deaktivoitujen aseiden ja niiden kuntoon saattamisen suhteen. Jutun oikeuskäsittelyn alkuvaiheessa on vedottu myös siihen, että vastaajat ovat joutuneet odottamaan useiden vuosien ajan oikeudenkäyntiä. Tutkinta on venynyt, koska lausuntojen aseista on pitänyt saada ulkomaita myöden.

Valeosto narautti

Koko rikosvyyhti paljastui, kun soramontun suunnalta kuultuja laukauksia tutkiessaan poliisi sai selville huhtikuun puolivälissä 2017, että niin sanotussa pimeässä verkossa olevalla Sipulikanavalla kaupitellaan konetuliaseita. Poliisi tekeytyi ostajaksi ja kauppaa alettiin käymään noin kolmikymppisen savolaismiehen kanssa.

Viestejä vaihdeltiin myyjän ja ostajaksi tekeytyneen poliisin välillä noin viikon ajan. Kaupan kohteena oli AK-47 rynnäkkökivääri ja siihen noin 150 panosta. Kuvia vaihdeltiin niin aseesta kuin rahasta. Lopulta treffit sovittiin erään huoltoaseman pihaan ja aseen hinnaksi sovittiin 4­000 euroa. Mitään hämäräkauppaa homma ei kelloajan puolesta ollut, sillä kaupat piti tehdä päivännäöllä kello 17.

Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt, sillä poliisit ottivat kiinni rynnäkkökiväärin kanssa paikalle saapuneen asekauppiaan. Tämän jälkeen mies pidätettiin. Auton takapenkillä oli asekassi, jossa oli kaupankohteena ollut AK-47-rynnäkkökivääri ja UZI-konepistooli. Kassissa oli myös lippaita ja patruunoita. Auton penkin alta löytyi vielä ladattu katkaistu haulikko. Autossa oli myös muistilappu, johon oli merkitty sarjatuliaseiden hinnat.

Miehen asunnosta löytyi ammattimainen kannabis-viljelmä, joka toi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Asioita tutkittaessa selvisi, että kannabiksen kasvatuksessa pidätetyllä oli ollut mies ”yhtiökumppani”, joka otettiin myös kiinni.

Taittuvalla perällä varustettuja AK-47 rynnäkkökiväärejä päätyi myös poliisin haaviin.

Ammattitaitoinen aseseppä oli saattanut myös kuvan Uzin ampumakuntoon.

Deaktivoituja aseita Saksasta

Asekauppojen tutkinta laajeni ja lopulta poliisit saivat selville, että merkittävässä roolissa asehankinnassa ovat kaksi Pohjois-Pohjanmaalla asuvaa miestä, jotka innokkaina aseharrastajina olivat osaltaan olleet tilaamassa ulkomailta konetuliaseita, jotka toinen miehistä asesepän kokemuksellaan muokkasi ampumakuntoon.

Noin nelikymppinen aseharrastaja oli syyttäjän mukaan hankkinut Saksasta vuoden 2016 aikana useamman AK-47-rynnäkkökiväärin, joilta ei oltu deaktivoitu Suomen säädösten edellyttämällä tavalla. Aseet olivat saatettavissa toimintakuntoon esimerkiksi vaihtamalla sen lukko ja piippu.

Mies oli tilannut ulkomailta myös muun merkkisiä pistooleja ja sarjatuliaseita, joita pystyi riittävällä ammattitaidolla saattamaan toimiviksi ja vaarallisiksi aseiksi. Näitä aseita mies oli syyttäjän mukaan myynyt moninkertaisella hinnalla eteenpäin.

Ulkomailta oli hankittu myös osia aseiden ampumakuntoon saattamiseksi. Osan osista aseseppä oli tehnyt itse.

Aseseppä jo 2009 tuomiolla

Syyteneuvotteluihin viranomaisten kanssa lähtenyt aseseppä on ollut aiemminkin selvittelemässä tekemisiään poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa. Rovaniemen hovioikeus tuomitsi hänet tammikuussa 2009 seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen ampuma-aserikoksesta.

Tuolloin hovioikeus katsoi miehen vuosien 2002–2004 aikana muokanneen toimiviksi ainakin 5 M/39-kivääriä ja 12 M/31-konepistoolia yhdistelemällä aseiden osia eri valmistussarjoista. Alun perin rikosepäilyt olivat huomattavasti mittavammat, mutta tuomio tuli vain 17 aseen muokkaamisesta.

Asekauppajutun oikeuskäsittely jatkuu ensi viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.