Infektioylilääkäri Juha Salonen pitää päätöstä kolmansien rokotusten antamisesta tervetulleena, koska ensimmäisenä rokotettujen tehosteannoksistakin on kulunut runsaasti aikaa.

Alle 20-vuotiaiden osuus on alkanut korostua uusissa koronavirustartunnoissa. THL:n tilastojen mukaan edellisten seitsemän päivän aikana uusista koronavirustartunnoista keskimäärin 24,9 prosenttia on todettu 10–20-vuotiailla ja 18,4 prosenttia alle kymmenenvuotiailla.

Tilastojen mukaan molempien ikäryhmien osuus tartunnoista lähti nousemaan elokuun puolivälin jälkeen. Samaan aikaan 20–30-vuotiaiden osuus lähti laskemaan. Torstaina tartunnoista keskimäärin 16,5 prosenttia on todettu 20–30-vuotiailla.

Vielä elokuun puolivälissä 20–30-vuotiaiden tartuntojen keskimääräinen osuus oli miltei 30 prosenttia.

Torstaina päivittäisiä tartuntoja alle kymmenenvuotiaiden ikäryhmässä todettiin 117 ja 10–20-vuotiaiden ikäryhmässä 148.

Tiedot perustuvat koronatilastot.fi -sivuston tietoihin, jotka haetaan THL:n avoimesta rajapinnasta.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaisessa koronainfossa, että jo usean viikon ajan yli puolet Suomen koronavirustartunnoista on todettu alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä.

THL:n ylilääkäri Otto Helve kuvaili torstaina THL:n ja STM:n yleisellä tasolla epidemia on tällä hetkellä ”rokottamattomien epidemia”. Suomessa rokotetaan tällä hetkellä vain yli 12-vuotiaita.

Helve kertoi tiedotustilaisuudessa, että pienten lasten todennäköisyys joutua sairaalahoitoon tai sairastua vakavasti on edelleen todella pieni.

– Jatkotartuntojen määrä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on ollut hyvin pieni.

Ilta-Sanomat kertoi elokuussa, että Suomessa on koko epidemian aikana ollut tehohoidossa 5 lasta.

Helve korosti, että vanhempien on tärkeää ottaa rokotteet, koska tartunnat siirtyvät helposti vanhemmista lapsiin.

– Suurin osa pienten lasten tartunnoista tulee kotiympäristössä, hän muistutti.

Myös Vaasan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salonen kertoo, että alle 20-vuotiaiden tartunnan johtavat harvoin vakavaan infektioon tai sairaalahoitoon.

– Aika harvoin on ollut on nuoria sairaalassa. Toki joskus on ollut, mutta ei kovin monta. Sairaalaan joutuneet ovat olleet pääasiassa keski-ikäisiä tai iäkkäämpiä. Viimeisen 2–3 kuukauden koronapotilaita on ollut äärimmäisen vähän.

Salonen kertoo, että tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella noin puolet päivittäisistä koronatartunnoista todetaan alle 20-vuotiailla. Ikäryhmän osuus tartunnoista alkoi kasvaa heinäkuussa.

– Lapsia, kouluikäisiä ja opiskelijaikäisiä alle 20-vuotiaita on saattanut olla enimmillään liki 50 prosenttia päivässä todetuista positiivisista.

Hän kertoo, että deltavariantin myötä on käynyt selväksi, että enää ei pidä paikkaansa, että nuoret ja lapset eivät sairastuisi tai tartuttaisi tautia eteenpäin.

– Ei se ole koko epidemia-aikana pitänyt paikkaansa, mutta erityisesti deltavariantin myötä nähdään, että lapset saavat tartuntoja ja tartuttavat.

THL päätti suosittaa eilen, että tietyt väestöryhmät saisivat Suomessa kolmannen rokoteannoksen. STM ja valtioneuvosto tekevät päätöksen kolmansista rokoteannoksista THL:n suosituksen pohjalta.

Salonen pitää päätöstä tervetulleena ja välttämättömänä. Hänen mielestään kolmansien rokoteannosten antamisella on kiire.

Hän toivoo, että kolmansien rokotusten antaminen varsinkin riskiryhmille aloitettaisiin mahdollisimman pian.

– Toinen ryhmä, joka sen tarvitsee, on terveydenhuollon henkilökunta ja erityisesti sellaiset työntekijät, jotka joutuvat koronapotilaita kohtaamaan.

Hän muistuttaa, että Suomessa ensimmäisenä rokotuksen saaneiden ensimmäisistä annoksista on kulunut jo aikaa.

– Monet ovat saaneet jälkimmäisen rokotuksen tammi-helmikuun vaihteessa eli siitä tulee puoli vuotta jo komeasti täyteen.