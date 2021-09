Alzheimerin tautia sairastanut presidentti Mauno Koivisto vietti loppuajan hoivakodissa.

Presidentin kanslia ilmoitti torstaina presidentti Martti Ahtisaaren sairastavan Alzheimerin tautia ja luopuvan kaikesta julkisesta toiminnasta.

Kanslian mukaan edenneen muistisairauden vuoksi Ahtisaari saa tukea arkeen kotona. Lisäksi hän viettää ajoittain hoitojaksoja hoivakodissa.

Kanslia ei kerro, minne hoivakotiin Ahtisaari on muuttanut.

Alzheimerin tautia sairastavia hoidetaan muun muassa Helsingin Pikku-Huopalahdessa toimivassa yksityisessä Wilhelmiinan hoivakodissa.

Ahtisaaren kerrotaan viettävän ajoittain jaksoja hoitokodissa.

Presidentti Ahtisaaren edeltäjän Mauno Koiviston lähipiiri on kertonut julkisuudessa, että presidentti Koivisto vietti loppuajan Wilhelmiinassa.

Wilhemiinan omistaa Miina Sillanpää Säätiö. Miina Sillanpää oli keskeinen työväenliikkeen vaikuttaja ja ministeri.

Wilhelmiinassa hoivakodin asukkaat asuvat noin 15 hengen ryhmäkodeissa. Kaikkiaan asukaspakkoja on yli sata.

Ryhmäkodissa kullakin asukkaalla on oma huone, jossa on wc ja kylpyhuone, mutta ei keittiötä. Huoneen voi kalustaa omilla rakkailla kalusteillaan.

– Kun on hoivakoti, se on yhteisökoti. On vähän kuin asuttaisiin isossa opiskelijasolussa, jossa on monta asukasta, Wilhelmiinan toimitusjohtaja Minna Saranpää kuvaa.

Keittiö ja oleskelutilat ovat yhteisiä. Ympärivuorokautiseen hoivaan kuuluu täyshoito.

Hoitajat ovat paikalla kellon ympäri.

– Kunkin asukkaan tarpeiden mukaan tuetaan häntä. Osana hoivaa ovat aivan konkreettiset terveydenhoidon asiat, kuten lääkehoito. Monet asiat meillä ovat arjen tukemista. Tuetaan esimerkiksi siinä, että aamutoimet sujuvat.

Saranpää sanoo yleisellä tasolla kodin ja hoivakodin välisistä järjestelyistä, että on hyvin erilaisia asiakkaita ja tarpeita.

Joskus potilas viettää osan aikaa hoivakodissa. Välillä hän käy kotona.

Wilhelmiina ei tarjoa kodissa annettavia erilaisia palveluita, vaan ne asukas hankkii itse.

Ahtisaari tapasi vuoden 1994 presidentinvaalien toisen kierroksen kilpakumppaninsa Elisabeth Rehnin Yhdysvaltain suurlähetystön vastaanotolla kesäkuussa 2018.

Muistisairaissa on Saranpään mukaan järjestelyjä, joissa puolisot haluavat viettää paljon aikaa yhdessä, mutta välillä he haluavat saada omaa aikaa.

– Muistisairaan kanssa arki ei välttämättä ole aina helppoa. Me voimme tarjota tällaisiin tarpeisiin mahdollisuuden välillä asua jakso hoivakodissa.

Saranpää sanoo, että mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle.

Joku voi ahdistua siitä, että ympäristö vaihtuu. Joku voi taas kokea käynnit hoivakodissa lomamatkana, poikkeamana kotiarjesta.

Hoito lähtee Saranpään mukaan aina asukkaan tilanteesta ja tarpeesta.

– Joku voi tarvita ihan vain pelkkää ohjausta. Meillä voi olla muistisairas asukas, jolla sairaus on edennyt hitaasti. Fyysinen toimintakyky ja hahmottaminen on hyvä, mutta hän ei itsenäisesti pärjää arjessa ilman ohjausta.

Muistisairaus voi tehdä sen, että päivittäisten laitteiden käyttö alkaen hammasharjasta on hankalaa.

Moni muistisairas voi pärjätä Saranpään mukaan pelkällä ohjauksella. Jonkun pitää muistuttaa esimerkiksi aamutoimista.

Saranpää on huomannut, että korona-aika on vaikuttanut ikäihmisten terveyteen.

Tyypillinen tarina hoivakoti Wilhelmiinassa on parin viime vuoden aikana ollut se, että lapset ottavat yhteyttä ja kertovat, miten äiti tai isä oli vielä ennen koronaa hyvässä kunnossa, mutta nyt he tarvitsevat apua.

– Valitettavasti nähdään, että moni ikäihminen eristäytyi koteihinsa. Kontaktit ja liikkuminen ovat olleet vähäisiä. Toimintakyky voi romahtaa silloin nopeasti.

Presidentti Mauno Koivisto vietti loppuajan Wilhelmiinassa.

Toukokuussa 2017 kuollut Koivisto kärsi sydämen rytmihäiriöistä ja sairasti Alzheimerin tautia.

Myös toukokuussa 2017 menehtynyt presidentti Mauno Koivisto sairasti Alzheimerin tautia. Kuvassa Koivisto joulukuussa 2016.

Rouva Tellervo Koivisto kertoi Me Naiset -lehden haastattelussa, että Mauno Koivisto tarvitsi ammatti-ihmisiä hoitamaan ja auttamaan.

– Mauno on hoitokodissa toistaiseksi, mutta koska hänellä on jo ikää ja muistisairaus, kotiinpaluu voi jäädä haaveeksi, Tellervo Koivisto kertoi lehdessä.

Tellervo Koivisto kertoi, miten hän vierailee puolisonsa luona päivittäin. Illat ovat kummallekin vaikeimpia hetkiä.

– Vietän Maunon luona päivisin kolme neljä tuntia. Iltaisin soittelemme. Olemme ikään kuin palanneet yhteisen taipaleemme alkuun, kun kirjeenvaihdossa kaipasimme toisiamme. Minulle vaikein vaihe on iltasoitto. Illat ovat Maunolle vaikeita, ja hän saattaa puhelimessa sanoa, että tule hakemaan minut. Sitten rauhoittuu kyllä taas.