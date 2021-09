Koskelan surma on ollut raskasta monille Käpylän peruskoulun oppilaille sekä vanhemmille, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Aino Halonen kertoo.

Koskelan 16-vuotias surman uhri oli Käpylän peruskoulun oppilas, joka kävi koulua vielä surman tekoaikaan joulukuussa 2020. Myös kaksi tekijöistä oli käynyt samaa koulua, mutta he olivat jo edenneet jatko-opintoihin. Kolmas tekijöistä oli porukalle uudempi tuttavuus koulun ulkopuolelta.

Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja ja Käpylän Klubin kaupunginosa-aktiivi Aino Halonen kertoo, että kun koulussa selvisi, keitä Koskelan surman uhri ja tekijät olivat, järkytys oli suuri.

– Se oli varsinainen shokkitila. Eihän sellaiseen voi varautua. Ei sellaista osaa ajatella voivan tapahtua. Se tuntui melkein kuin ulkoavaruuden uutiselta, Halonen sanoo.

Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Aino Halonen haluaisi keskustelua siitä, kuinka nuorten tukiverkoista voidaan pitää huolta.

Käpylän peruskoulussa on luokkia ensimmäisestä yhdeksänteen sekä täydennysluokkia, eli myös hieman vanhempia oppilaita. Halosen mukaan uutiset surmasta koskettivat enemmän yläkoululaisia ja vanhempia oppilaita.

– Heidän joukossaan oli nuoria, jotka olivat tunteneet näitä asianomaisia ihmisiä. Näille nuorille tämä on ollut aika vaikeaa.

Halosen kuopus aloitti ensimmäisellä luokalla viime syksynä. Kuopuksen opettaja sanoi, ettei hän aio käsitellä surmaa, elleivät lapset ota sitä itse esiin.

– Meillä on myös pienempiä oppilaita, jotka eivät ole kuulleet koko jutusta, eikä heillä ole tarvettakaan kuulla.

Halonen arvelee, että nyt toisen luokan aloittaneelle lapselle joskus kaverien kautta kantautuu tieto surmasta.

– Nämähän ovat sellaisia, että ne jäävät ikuisesti elämään.

” En tiedä, onko millään koululla mitään strategiaa valmiina tällaisen varalle.

Halosen mukaan koulussa apua on ollut hyvin tarjolla ja usealta taholta. Mukana on ollut tahoja aina poliisista valtakunnallisiin järjestöihin, jotka ovat olleet lasten ja nuorten käytettävissä.

– En tiedä, onko millään koululla mitään strategiaa valmiina tällaisen varalle. Kun olen katsonut viime talven ja kevään Wilma-viesteistä, mitä kaikkia työkaluja on auttamisessa käytetty, niin ihan kaikkia on käytetty.

” Henkinen tuki ja luottamus siihen, että on toimittu oikein, loisti poissaolollaan.

Halosen mukaan vanhemmat eivät olleet kauhean tyytyväisiä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuuteen.

– Koen, että Käpylässä jäätiin vähän yksin vellovaan myrskyyn, Halonen sanoo.

– Koulussa on tietysti useita aikuisia, jotka ovat työskennelleet näiden nuorten kanssa vuosia. Jokainen on varmasti saanut apua työterveyden kautta, mutta sellainen henkinen tuki ja luottamus siihen, että on toimittu oikein, loisti poissaolollaan.

Helsingissä muistettiin Koskelan surman uhria tuomalla kynttilöitä Eduskuntatalon portaille.

Korona-aika toi myös lisää vaikeutta, kun vanhemmat eivät voineet kunnolla tavata eikä ollut mahdollisuutta järjestää minkäänlaista yhteistä tilaisuutta. Purkutilaisuuksia on ollut pienissä ryhmissä ikätasoisesti.

– Olisi yllättävän tärkeää tällaisissa kaikkia koskevissa tragedioissa, että saataisiin yhdessä purkaa sitä. Kollektiivisen surun purkua ei olla päästy tekemään.

” Tämä on meidän kotikaupunki, ja jos me epäonnistutaan näin pahasti nuorten huolehtimisesta, niin saakin kokea syyllisyyttä.

Halonen kertoo, että hän on kokenut outoa syyllisyyttä tapahtumien vuoksi. Hän ei tuntenut asianomaisia tai heidän perheitään henkilökohtaisesti.

– Nimesin sen helsinkiläisen aikuisen syyllisyydeksi, Halonen sanoo.

– Tämä on meidän kotikaupunki, ja jos me epäonnistutaan näin pahasti nuorten huolehtimisesta, niin saakin kokea syyllisyyttä. Luulen, että tällä alueella on paljon vastaavaa tuntemusta. Moni aikuisista kokee turhautumista siitä, että mitä olisi voinut tehdä tämän estämiseksi ja mitä voisimme jatkossa tehdä.

” On kysyttävä sitä, missä on ne turvaverkkojen reiät, mistä ihmiset solahtaa läpi.

Käräjäoikeus antaa tuomion kolmelle tekijälle perjantaina. Koulun ja lastensuojelun toiminnan esiselvitys on saatu valmiiksi, eikä viranomaisia epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Halonen toivoo, että tilanne nyt jollakin tapaa rauhoittuisi. Mutta tapausta ei varmasti unohdeta, eikä pidäkään.

– Tämä tilanne tuntuu helsinkiläisenä ja suomalaisena niin raskaalta, että tämä ei voi jäädä siihen, että homma nyt taputellaan kasaan. On kysyttävä sitä, missä on ne turvaverkkojen reiät, mistä ihmiset solahtaa läpi. Miten näitä reikiä voidaan tilkitä ja saada koppi nuoresta, joka tarvitsee apua? Halonen sanoo.

Halosen mukaan vastuuta nuorista ei voi ulkoistaa ammattilaisille tai viranomaisille.

– Vastuu kuuluu kaikille aikuisille. Se on meidän kaikkien asia. Tästä minä toivoisin enemmän keskustelua.

Koskelan surma on kuohuttanut paitsi mediassa, myös sosiaalisessa mediassa.

– Aikuisetkin ovat keskustelleet aiheesta tavalla, joka on ollut syyllistävää ja kauhistelevaa. Se on tuntunut välillä varsinaiselta mätkimiseltä ja varsin kohtuuttomalta. Tämä on osaltaan heikentänyt sitä turvallisuuden tunnetta, mitä meidän olisi aikuisina pitänyt täällä lapsille rakentaa.

Halonen sanoo, että tämän kaltaisten asioiden käsittely on aikuisillekin vaikeaa. Monilta aikuisilta tuntuu myös löytyvän omakohtaisia kokemuksia kiusaamisesta, ja nämä ovat saattaneet jäädä aikanaan kokonaan käsittelemättä.

– Sen takia nämä tunteet saattavat purskahtaa ulos aikuisenakin hyvin voimallisina. Se on sinänsä ymmärrettävää, mutta se ei tuo lapsille sitä rauhaa, jota he tarvitsisivat.

Toimialajohtaja: ”Tapaus on kuormittanut kouluyhteisöä”

Helsingin poliisi tiedotti tällä viikolla, että sen tekemän esiselvityksen perusteella koulun tai lastensuojelun henkilökuntaa ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta eikä mistään muustakaan rikoksesta. Esiselvitys koski tapahtumia ennen Koskelan surmaa.

– On erittäin hyvä, että selvitys tehtiin, ja asia tutkittiin huolellisesti. Nämä ovat meille tärkeitä ja vakavia asioita, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo.

– Ollaan tyytyväisiä siihen, että ollaan toimittu oikein.

Kasvatuksen ja koulutuksen vs.toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo, että Käpylän peruskoulun tilannetta seurataan edelleen ja apua tarjotaan, jos tarve vaatii.

Järvenkallas vastaa median kysymyksiin, sillä Käpylän peruskoululle on haluttu antaa mahdollisuus rauhalliseen koulusyksyn aloitukseen.

– Siellä on koulusyksy alkanut rauhallisesti. Ollaan annettu tukea sitä tarvitseville, Järvenkallas sanoo.

– Varmasti tämä tapaus on kuormittanut kouluyhteisöä ja laajemminkin yhteisöä, kuten perheitä ja koteja. Totta kai on annettu ammatillista tukea sen mukaan, mitä on ollut tarvetta.

Järvenkallas kertoo, että yhteydet vanhempiin ovat toimineet hyvin, ja hän haluaa kiittää huoltajia koulutyön tukemisesta.

Järvenkallas sanoo, että tilanne koulussa on nyt rauhallinen, mutta tilannetta seurataan. Tukitoimia otetaan käyttöön sitä mukaa, jos niitä tarvitaan.

– Siellä on apua saatu ja apua saadaan, jos tarvitaan, Järvenkallas sanoo.