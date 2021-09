THL vakuuttaa: Tarkoitus ei ole jättää ”väliinputoajia” kolmannen rokotteen saajiin

THL:n suositus kolmansista rokoteannoksista säikäytti jotkut hoitoalalla työskennelleistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdyttäisiin ensimmäisenä antamaan ihmisille, joiden elimistön immuunivaste on alentunut, sekä niille, jotka alkuvuonna rokotettiin 3–4 viikon annosvälillä. Tähän ryhmään kuuluu terveydenhuoltohenkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä.

Lue lisää: THL ehdottaa kolmatta koronarokoteannosta rajatuille ryhmille

Osalle viimeksi mainittujen ryhmien rokotetuista nousi huoli siitä, ovatko he enää osa THL:n tarkoittamaa ryhmää. Jotkut ovat nimittäin saattaneet lähteä pois hoitokodista, siirtyä toisiin työtehtäviin tai lopettaa terveysalalla kokonaan.

Nousi kysymys, jäisivätkö he väliinputoajiksi ja odottamaan kolmatta annosta jopa ensi kesään saakka, jolloin kakkos- ja kolmosannoksen väli venyisi henkilön iästä riippuen jopa 18 kuukauden mittaiseksi.

Sekaannuksen aiheutti THL:n tiedote, jonka voi lukea niinkin, että kyseessä olisivat vain edelleen hoivakodeissa ja alalla olevat:

THL ehdottaa myös, että kolmas koronarokoteannos annettaisiin tehosteena niille, jotka, jotka ovat saaneet koronarokotuksen rokotusjärjestyksen kärkipäässä 3–4 viikon annosvälillä. Tähän ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa toimivaa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä, joista suuri osa rokotettiin nykyistä lyhyemmällä annosvälillä alkuvuodesta 2021.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek vahvisti IS:lle, ettei ketään ole tarkoitus jättää väliinputoajaksi.

– Tarkoitus on että kaikki he tulevat saamaan kolmannen annoksen heti kun se on mahdollista rokotteiden saatavuuden, ensimmäisen ja toisen annoksen kattavuuden näkökulmasta ja kun vakavasti immuunipuutteiset ovat saaneet kolmannen annoksensa, Nohynek vakuutti.

– Ehdotamme perusrokotussarjan tehostamista tälle ryhmälle, sillä heillä kaksi annosta on annettu lyhyemmällä aikavälillä kuin muille, toisesta rokoteannoksesta on jo kulunut kauan, ja rokotuksen teho hiipuu vähitellen.

Syynä kolmannen annoksen kiirehtimiselle on juuri Nohynekin mainitsema rokotteen teho. Se alkaa laskea tutkimusten mukaan noin puolen vuoden kuluttua tehosteesta. Osa alkuvaiheessa rokotetuista sai toisen annoksen jo tammikuun alussa, eli reilusti yli puoli vuotta sitten.

– Heillä on nyt todella pitkä aika ensimmäisestä annoksesta, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi torstain tiedotustilaisuudessa.

– Vaikka tehon on tutkimuksissa nähty hiipuvan, terveillä henkilöillä ei ole hätää, Kontio painotti.

Kontio myös sanoi, ettei kolmannen annoksen kanssa ole niin kiire, mikäli alkuperäinen ykkösannoksen ja tehosteen välinen aika on pitkä. On havaittu, että teho laskee hitaammin, jos ensimmäisten rokotteiden annosväli on pitkä, kuten Suomessa suurimmalla osalla rokotetuista on.

Siksi kaikille keväällä rokotetuille kolmatta annosta ei nyt hoputeta.

– Tämä ei kata kaikkia, vaan vain lyhyellä aikavälillä rokotteet saaneet, Kontio sanoi tiedotustilaisuudessa.

– On tärkeää huolehtia, että ensimmäisten ja toisten rokoteannosten antaminen ei hidastu kolmansien annosten antamisen vuoksi, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi tiedotteessa.

Kolmannen rokoteannoksen antamisesta ja sen kohdentamisesta päättävät lopullisesti sosiaali- ja terveysministeriö sekä hallitus.

THL ja Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) arvioivat syksyn aikana, antavatko ne suosituksen kolmannesta rokoteannoksesta myös muille väestöryhmille.