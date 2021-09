Saga törmäsi riipaisevaan näkyyn heti herättyään – kuningaspyton ollut pian viikon kateissa Helsingin Pihlajistossa

Saga Leivosen kuningaspyton onnistui karkaamaan terraariostaan viime perjantaina Helsingin Pihlajistossa. Sen koommin sitä ei ole nähty.

Saga Leivosen lemmikkipyton onnistui karkaamaan terraariosta. Käärme on ollut kateissa jo liki viikon.

Kun helsinkiläinen Saga Leivonen heräsi perjantaina, kodin terraarion luona odotti karu näky: terraarion lasiovi oli raollaan.

Leivosen kuningaspytonia ei sen sijaan näkynyt missään – eikä karkumatkalle lähtenyttä lemmikkikäärmettä ole näkynyt vielä tähän päiväänkään mennessä.

Leivonen kertoi lemmikkinsä karkaamisesta Facebook-päivityksessään.

– Ainoa vaihtoehto, miten se on voinut päästä pois terraariosta, on se, että käärme on jotenkin onnistunut kampeamaan päällään terraarion oven raolleen ja pujahtanut ulos. Näin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut, Leivonen sanoo.

Leivonen on kolunnut asuntonsa läpikotaisin, mutta käärmettä ei ole löytynyt.

Ainoastaan jääkaappia Leivonen ei ole onnistunut siirtämään, mutta huoltomieskin on tulossa siirtämään jääkaappia. Silloin paljastuu, onko pyton jääkaapin alla tai takana.

Saga Leivosen kuningaspyton terraariossaan ennen katoamista.

– Olen ripotellut riisiäkin lattialle, eli olisin nähnyt, jos käärme olisi liikkunut asunnossa yöaikaan, Leivonen sanoo.

– Käärme voi olla asunnossa vain, jos se on vaihtanut paikkaa sellaiseen paikkaan, josta olen jo etsinyt, Leivonen lisää.

Leivonen pelkää, että pyton on mennyt wc-pöntön kautta viemäriverkostoon.

– Toivottavasti niin ei ole tapahtunut.

Leivosen kuningaspyton on noin 110–120 senttiä pitkä ja 8 senttiä paksu. Leivonen korostaa, että kuningaspyton on ihmiselle täysin vaaraton.

Mahtipontisesta nimestään huolimatta kuningaspyton on pienin Afrikassa elävä pytonlaji. Sen luonnollisena elinalueena ovat savannit ja ruohikkoiset ja vähäpuiset alueet.

Täysikasvuisen yksilön pituus on 100–140 senttiä ja paino 1–3 kiloa. Kuningaspyton viettää suurimman osan ajastaan piiloissa ja on aktiivisimmillaan yöllä.

Kuningaspyton on myrkytön. Rauhallisen luonteensa takia siitä on tullut suosittu lemmikkieläin.

Kuningaspytonia kutsutaan myös pallopytoniksi sen omintakeisen puolustautumismenetelmän johdosta. Kun kuningaspyton kokee itsensä uhatuksi, se kietoutuu tiukaksi palloksi ja piilottaa päänsä ja niskansa kerän keskelle.

Rauhallisuutensa vuoksi kuningaspyton on suosittu lemmikkieläin.

Kuningaspyton tarvitsee trooppiset olot. Yleislämpötilan tulee olla 24–29 astetta, osassa terraariota yli 30 astetta ja ilmankosteuden noin 60 prosenttia.

Leivonen sureekin, että karkuteillä oleva käärme ei pärjää kovin kauan terraario-olojen ulkopuolella.

– Varsinkin jos se on jotakin kautta päässyt ulos, niin siellä on auttamatta liian kylmä, Leivonen miettii.