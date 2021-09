Kuunnelkaa meitä! Oppilaat kertovat, mitkä asiat voisivat saada koulunkäynnin sujumaan paremmin

Mikä neuvoksi, kun motivaatio on hukassa eikä koulu kiinnosta? Kuunnelkaa meitä! Kysykää, mitä meille kuuluu, oppilaat sanovat.

Ilta-Sanomat käsittelee tällä viikolla juttusarjassa Suomen koulujärjestelmän ongelmia ja kysyy niihin ratkaisuja.

Kuunnelkaa oppilaita! Huomatkaa kiusaaminen ja mielenterveysongelmat! Kysykää, mitä meille kuuluu! Lisätkää vaihtelua ja mielikuvitusta opetukseen ja ulkoaktiviteetteja koulun pihalle!

Seitsemän iältään 14-16-vuotiasta nuorisovaltuutettua eri puolilta Suomea kertoo muun muassa yllä mainittuja asioita ratkaisuehdotuksiksi Suomen koulujärjestelmän ja oppimistulosten haasteisiin.

IS kysyi aiemmin ratkaisuehdotuksia myös opettajilta.

Konsta Tikkakoski

Ylöjärvellä yhdeksättä luokkaa käyvän Konsta Tikkakosken koulussa osa tunneista pidetään ulkona. Siinä yksi ratkaisu jaksamisongelmaan.

– Meillä biologian ja maantiedon opettaja hyödyntää metsän läheisyyttä, ja aika usein on aihetta käsitelty siellä luonnossa.

– Koska koulupäivässä on vain yksi vartin pituinen ulkovälitunti ja puolen tunnin ruokavälitunti, jolloin ei ehdi kuin syödä, olisi hyvä, jos tunteja pidettäisiin enemmän ulkona. Tai jos viiden minuutin siirtymävälitunteja pidennettäisiin niin, että ehtisi olla ulkona kavereiden kanssa, Tikkakoski pohtii.

Tikkakoski toivoo, että oppilaille tai luokille annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa oman lukujärjestyksen laatimiseen.

– Ylipäätään oppilaita pitäisi kuunnella enemmän.

Jotta koulunkäynti kiinnostaisi ja motivaatio säilyisi, opetuksen tulisi olla sellaista, että se saa syttymään ja tuntemaan onnistumisen iloa. Tikkakoski peräänkuuluttaa monipuolisuutta ja vaihtelua opetukseen. Hän lisäisi erilaisia ryhmätyönä tehtäviä projekteja sen sijaan että tunneilla pelkästään luetaan ja tehdään tehtäviä.

– Perinteinen opiskelu on monille liian puuduttavaa ja voi aiheuttaa suorituspaineita. Oppilaat eivät ole samanlaisia eivätkä kaikki voi olla kaikessa hyviä: toiset näyttävät taitonsa parhaiten tehtävissä ja kokeissa, toiset taas ovat taitavia ja hyviä joissakin muissa asioissa.

– Jos aihe ei kiinnosta, se voi muuttua kiinnostavaksi erilaisten projektien avulla, hän lisää.

Peppi Ketola

Samaa mieltä on ysiluokkalainen nuorisovaltuutettu Peppi Ketola Oulusta. Hän toivoo, että opettamiseen ja aiheiden käsittelyyn löydettäisiin uusia tapoja, jotta opiskelumotivaatio säilyisi eivätkä koulupäivät olisi niin samanlaisia.

– Opetuksen pitäisi olla toiminnallisempaa. Erilaiset projektit, videot ja ryhmätehtävät toisivat vaihtelua tunteihin ja oppimiseen. Jos opettaja vain sanoo pari sanaa ja käskee lukea kappaleen ja tehdä tehtäviä lopputunnin, ei ole ihme, jos päivät tuntuvat pitkiltä ja väsyttäviltä.

Enni Peltoniemi

Hämeenlinnassa yhdeksättä luokkaa käyvä Enni Peltoniemi lisäisi yksilöllistä opetusta.

– Opettajien kannattaisi keskittyä enemmän oppilaiden omiin vahvuuksiin ja pitää heitä yksilöinä. Liian paljon ajatellaan, että jokainen oppii ja kehittyy samalla tavalla. Jos tämä ymmärrettäisiin, turhautumisen tunnetta ei välttämättä tulisi, sanoo Peltoniemi.

Hän toivoo, että oppilaita kuunneltaisiin enemmän.

– Esimerkiksi kun tehdään ryhmäjakoja, kannattaisi kysyä mielipidettä oppilailta.

Jenna Lehtimäki

Seinäjokelainen Jenna Lehtimäki vaihtoi seitsemänneltä luokalta Steinerkouluun ja on viihtynyt. Moni asia tehdään eri tavalla ja paremmin kuin mihin hän oli aiemmin tottunut.

– Esimerkiksi luokkatiloissa ei ole samanlaista ahtautta, sillä oppilaita on vähemmän. Kun aiemmassa luokassa oli 24 oppilasta, tässä meitä on vain kahdeksan. Mukavaa on myös se, että pysymme samassa luokassa kaikki tunnit, eli meidän ei tarvitse siirtyä luokasta toiseen oppituntien välissä.

Myös yksilöllinen opetus saa Lehtimäeltä kiitosta.

– Yksilö otetaan huomioon opetuksessa esimerkiksi siten, että oppilas saa käyttää sitä oppimismenetelmää, joka hänelle parhaiten sopii. Jos oppii parhaiten kirjoittamalla, saa kirjoittaa tai jos piirtämällä, saa piirtää.

– Työskentely on monipuolista ja luovaa. Ei sellaista, että koko päivä könötetään penkillä ja luetaan, vaan tunnilla voidaan katsoa opetusleffa tai lähteä ulos opiskelemaan. Opetukseen on sisällytetty asioita, joita jotkut nuoret tekevät myös vapaa-ajallaan, Lehtimäki sanoo.

Leo Boström

Leo Boström Tampereelta on sitä mieltä, että luokkahengen ja opiskelurauhan ja -motivaation kannalta ryhmäjakoja olisi tärkeää miettiä nykyistä paremmin.

– Kun ihmiset sijoitetaan samoille luokille, melkein jokaisessa luokassa on häiriöoppilaita. Heillä voi olla esimerkiksi diagnosoituja sairauksia ja keskittymisvaikeuksia. Yleinen luokkahenki ja opiskelumotivaatio laskevat.

Kun koko luokka saa samaa opetusta, se voi olla osalle liian haastavaa ja toisille taas liian helppoa.

– Olen kuullut, että joissakin kouluissa erityisopetus on kehnoa. Toisissa kouluissa taas otetaan hyvin huomioon ne, jotka eivät pärjää. Sen sijaan ne, jotka pärjäävät hyvin, jotka haluavat panostaa ja joille asiat ovat erityisen helppoja, tylsistyvät, Boström kuvailee.

Stella Lindström Jyväskylästä kannattaa avointa keskustelua, joka hänen mielestään toimisi paremmin kuin ylhäältä annetut ”sääntölistat”.

Stella Lindström

– Oppilaille tulisi järjestää avointa keskustelua, jossa kysytään mielipiteitä siitä, mitä meidän mielestämme pitäisi tehdä ja miten asiat pitäisi hoitaa.

Lindström toivoo myös, että oppilaskunnalla olisi isompi rooli oppilaiden ja henkilökunnan välisessä vuoropuhelussa ja vaikuttamisessa.

Kouluissa pitäisi hänen mielestään myös puhua enemmän tasa-arvokysymyksistä.

– Kyseessä on iso asia, joka vaikuttaa meidän jokaisen elämään jollain tasolla. Huolestuttavan vähän puhutaan siitä, millaisia vaikeuksia aiheutuu kiusaamisesta tai siitä, kun ihmisiä vihataan sukupuolen, seksuaalisuuden tai ihonvärin takia. Oppilailla pitäisi olla mahdollisuus puhua näistä asioista niiden oikeilla nimillä, sanoo Lindström ja toivoo kouluihin tukiryhmiä, joissa olisi mukana luotettavia aikuisia.

– Usein sanotaan, että nuorten ääntä kuullaan, mutta paljonko sitä kuullaan ihan oikeasti?

Lindström, kuten monet muutkin haastateltavat, toivoo, että kouluilla olisi rauhallisia tiloja, joihin nuori voisi halutessaan vetäytyä koulurakennuksen sisällä.

– Nuori tarvitsee välillä rauhallisia hetkiä ja paikan, jossa on yksityisyyttä. Usein vessa on ainoa tällainen paikka.

Myös Ketola toivoo kouluun hiljaisia tiloja, joihin pääsisi pois hälinästä matalalla kynnyksellä.

– Olisi tärkeää, että olisi työrauha. Kaikissa luokissa sitä ei ole, varsinkaan, jos ryhmä on iso.

Ketola toivoo, että opettajat kiinnittäisivät enemmän huomiota oppilaiden vointiin ja jaksamiseen.

– Opettajan tai luokanvalvojan kannattaisi kysyisi oppilaan vointia, jos huomaa, että tämän käyttäytyminen on muuttunut – jos oppilas esimerkiksi on muuttunut hiljaiseksi.

Hänen mielestään keskusteluapua pitäisi olla säännöllisesti saatavilla, ja olisi tärkeää madaltaa kynnystä avun hakemiseen.

– Jos ei itse pysty tai uskalla mennä, olisi hyvä, jos opettaja huomaisi ja ohjaisi hakemaan apua. Arviointikeskusteluissa pitäisi myös kysyä, mitä kuuluu ja miten oppilas voi. Tuntuu hyvältä, jos joku välittää.

Leo Boström ehdottaa vuosittaisen terveystarkastuksen yhteyteen mielenterveyden katsastusta, jossa jokaiselta oppilaalta kysyttäisiin, mitä tälle kuuluu.

Jaksamista edesauttaisi Jenna Lehtimäen mielestä sekin, että koulu alkaisi joka aamu aina samaan aikaan.

– Meillä täällä Steinerkoulusta ei tarvitse muistaa kuin yksi kellonaika, sillä aamut alkavat tismalleen samaan aikaan, kello 8.30. Tavallisessa koulussa se heittelee huolella kello 7 ja 10 välillä.

Jarkko Pulkkinen

Kahdeksatta luokkaa käyvä Jarkko Pulkkinen Joensuusta toivoo koulun ulkotiloihin lisää aktiviteettejä samaan tapaan kuin alakoulussa.

– Meillä on kyllä koripallokoreja, mutta pitäisi olla muutakin. Liikunta ja aktiivisuus koulupäivän aikana tekisivät hyvää mielelle ja parantaisivat keskittymistä. Ehkä myös välitunnit voisivat olla nykyistä pidempiä.

Joensuulaiset nuorisovaltuutetut toivovat, että opettajia koulutettaisiin käsittelemään kiusaamista ja mielenterveysongelmia niin, että heidän puoleensa olisi helpompaa kääntyä ongelmatilanteissa.

Koulujen suunnittelussa pitäisi Pulkkisen mielestä lisäksi kysyä enemmän oppilaiden mielipiteitä, samoin sitä, millaiset ratkaisut ovat toimineet muissa kouluissa.

– Olisi hyvä kysyä oppilailta, mitä nämä haluaisivat tehdä ulkona ja millaisia asioita koulussa olisi hyvä olla. Esimerkiksi meidän koulussa on liian vähän istumapaikkoja, ja käytävät ovat ahtaita. Rakentajien ja suunnittelijoiden kannattaisi myös tehdä enemmän yhteistyötä, jotta kouluista saataisiin toimivampia, Pulkkinen ehdottaa.