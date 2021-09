Jyrki Lehtolan kolumni: Jumalan avoin kirje kirkolle – ”sekoititte uskon, seksin, rahan ja television”

Alun vainoista selvittyänne aloitte vainota muita, ja se jatkuu edelleen, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Terppa, alamaiseni uskossa, Jumala täällä!

Mikä on ollut meininki omasta mielestänne? Toisaalta maailma on maallistunut ja te yrittäneet maallistua mukana ollaksenne olemassa, toisaalta maallistumisenne on sellaista, että olisi kannattanut jäädä harhailemaan pimeille käytäville, jonne kukaan ei näe.

Siihen nähden, että uskon oli tarkoitus liittyä jotenkin armoon, teitä kiinnostaa lähinnä seksi, juominen ja syöminen, raha sekä keskinäinen riitely.

Itseäni saan kaikesta syyttää.

Kalat, linnut ja oravat luodessani keskityin, mutta teidät luodessani taisin olla huolimaton, kun ajattelin, että projekti kusee kuitenkin.

Ja niinhän siinä kävi. Alun vainoista selvittyänne aloitte vainota muita, ja se jatkuu edelleen.

Nyt kun kirkon merkityksestä on kadonnut iso siivu, vainoatte tosin lähinnä toisianne. Minun sanani lukemisen sijaan lähiluette toistenne ravintolakuitteja, ja uskonriidat ovat juopuneiden huutoa siitä, kuka tilasi kenen rahoilla toisenkin Chablis-pullon.

Sen toisen pullon juotuanne te sitten soperratte lempiaiheestanne seksistä niin kuin 14-vuotias moponvirittäjä kaveripiiriä etsimässä. Kuka saa olla kenenkin kanssa, mitä minä siihen sanoisin, laskuhumalaiset sekundapirut etsimässä Raamatusta sanaa ”homoavioliitto”, luulisi tuon kaiken jo kyllästyttävän, mutta toisaalta ihmiskunta kykenee kännissä vain toistamaan itsestään.

” Luulette olevanne Jumalan valittuja.

Kaiken tämän seurauksena te menetitte otteenne seurakunnasta, ja sitä ongelmaa te olette yrittäneet ratkaista hävittämällä minusta loputkin ja kohdistamalla kameran itseenne.

Teille ei riittänyt harhanne siitä, että luulette olevanne Jumalan valittuja. Te halusitte televisioon, josta teitte uuden taivasten valtakunnan.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo ilakoi ruudussa ne vuodet, jolloin olisi ollut aikaa syventyä sanaani ja poistui vasta, kun ravintolakuitteja ja valheita alkoi tupsahdella julkisuuteen siihen tahtiin, että oli paras piilottaa pää viinilasiin kotioloissa.

Seuraavaksi te sekoititte uskon, seksin, rahan ja television.

Jopa minä olin hetken, että mitä aktuaalista v***ua, kun seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen nousi Helsingin Paavalinkirkon saarnastuoliin mainostamaan ohjelmaa Ensitreffit alttarilla, jossa luomakunnan kruunut tapaavat toisensa ensimmäisen kerran naimisiin mennessään voidakseen vuoden kuluttua ilmoittaa, että liitto ei toiminut, en millään ymmärrä.

Lopunaikojen tv-pappi, Paavalinkirkon kirkkoherra Kari Kanala selitti seksiterapeuttia saarnastuolissa sillä, että ”tämä tällainen mataloittaa kirkon kynnystä. Meillä on pidetty täällä muun muassa futis-, lätkä- ja muita kulttuuritapahtumia”.

Ei se mitään kynnystä mataloittanut, vaan kirkkoa, minua ja uskoa.

Ja jos joku vielä kysyy ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”, Kari Kanala vastasi siihen juuri.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.