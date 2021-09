Entisen valtionpäämiehen muistolle pystytettävä teräsveistos poiki keskiviikkona monenkirjavia reaktioita.

Presidentti Mauno Koiviston tuleva muistomerkki julkistettiin keskiviikkona Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Muistomerkkikilpailun voittajaksi valikoitui kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen teos Välittäjä, joka antaa idän ja lännen välistä maata johtaneelle suurmiehelle abstraktin muodon kiillotetussa, ruostumattomassa teräksessä.

Presidenttien muistomerkit ovat vuosien saatossa kirvoittaneet Suomessa niin ihastusta kuin paheksuntaa ja toisinaan vitsailuakin. Kristian Liljelund istuu Pikkuparlamentin puistossa eli patsaan tulevalla sijaintipaikalla kasvoillaan mietteliäs ilme.

Lue lisää: Tellervo Koivistolla on selvä mielipide presidentti Mauno Koiviston muistomerkistä – ja tavoite lähitulevaisuuteen

– Sanoisin, että ei tämä Mauno Koivistolta kauheasti näytä, mutta ehkä Elon Muskin muistomerkiksi tämä sopisi paremmin, mies tulkitsee kuvaa teoksesta.

– Siinähän se raketti lähtee avaruuteen, niin kuin SpaceX.

Valmistuttuaan kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen teos Välittäjä tulee sijaitsemaan Helsingin Pikkuparlamentin puistossa. Havainnekuva.

Kristian Liljelund, 45, näkee presidentti Koiviston muistomerkissä avaruusyhtiö SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Muskin.

Outi Heikkinen kertoo seuranneensa aamupäivällä suoraa lähetystä muistomerkin julkistamistilaisuudesta. Voittajateoksen merkitystä naisen tulee vielä jonkin aikaa makustella, mutta suoralta kädeltä hän ei aio sitä tyrmätä. Hän pitää kadun molemmille puolille ulottuvaa veistosta ajatustasolla hyvänä.

– Tykkäsin kyllä kunniamaininnan saaneista sekä kakkos- ja kolmossijoista. Tämä tuli vähän yllättävästi erilaisena. Mielenkiinnolla jään odottamaan valmista.

Suunnittelukilpailun toisen palkinnon sai Matti Vesasen teos Hitaalla tiellä ja kolmannen palkinnon Pauno Pohjolaisen teos Sillanrakentaja.

Outi Heikkinen, 45, odottaa innolla muistomerkin valmistumista.

Kirjasto Oodin edustalla Ilta-Sanomien gallupiin eksyy taiteistakin useampaan lehteen kirjoittanut toimittaja Timo-Erkki Heino. Alkajaisiksi sanavalmis mies toteaa tämänkertaisen kilpailun olleen tasoltaan korkeampi kuin aiemmat presidenttien muistomerkkikilpailut.

– Kaikki, jotka olivat palkituissa ja tunnustuspalkinnon saaneissa, vaikuttivat aika hyviltä, Heino kehaisee.

Voittajateoksen teräksisiä kaaria tulkitessaan Heino näkee yhdistämisen ja sillanrakentajan symboliikkaa. Konkaritoimittaja korostaa, ettei muistomerkin osuvuutta ratkaise suinkaan teoksen taidesuuntaus vaan laatu.

– Jos se on hyvä abstraktio, se on hyvä. Jos se on hyvä figuratiivinen, esittävä teos, se on hyvä. Laatu on se, joka merkitsee.

Timo-Erkki Heino, 76, piti Koiviston muistomerkkikilpailua korkeatasoisena.

Positiivisin ajatuksin mallia veistoksesta silmäilee myös Maija Lindberg, joka allekirjoittaa tekijän tulkinnan idän ja lännen yhdistymisestä. Edesmenneen valtionpäämiehen muistaminen abstraktin taiteen konstein ei Lindbergiä häiritse.

– Se on ehkä enemmän nykyaikaa kuin esittävät teokset. Maailma on mennyt enemmän siihen suuntaan, että jokin patsas näyttää vähän vanhanaikaiselta, Lindberg sanoo.

Maija Lindberg, 46, katsoo abstraktin muistomerkin sopivan ajan henkeen.

Joonatan Kuosa näkee muistomerkkivoittajan ensi kertaa levittäessään paperiarkin eteensä Oodin ilta-auringossa. Hän kurtistaa otsaansa ja hiljenee hetkeksi summaamaan ajatuksiaan.

– Juu, hän aloittaa ja pitää tauon.

– Kai tämä Kiasmaan sopisi, mutta en välttämättä muistomerkiksi käyttäisi.

Kiasmaan kai sopisi vaan ei puistoon, kuten ei muistomerkiksikään, Kuosa arvioi. Abstraktiin nykytaiteeseen hän suhtautuu varauksella. Likemmäs miehen esteettisiä mieltymyksiä olisi osunut perinteinen näköisteos, joskin kukaties annoksella Picasso-vaikutteita.

– Mieluummin vaikka sellaisia kuin ihan täysin abstraktia, hän tuumaa.

Joonatan Kuosan näkemys teoksesta oli kriittinen.

Muistomerkin julkistaminen herätti keskiviikkona monenkirjavia näkemyksiä myös Ilta-Sanomien kommenttiosiossa. Eräs keskustelija pelkäsi tasavallan yhdeksännen presidentin ulkonäön jäävän tulevaisuudessa hämäräksi.

– Olisi kiva ollut tulevien sukupolvien muistaa miltä hän näytti. Tuosta ei kyllä jää mitään mieleen.

– Mikäli tuo kuvassa oleva metallihökötys on Mauno Koiviston muistomerkki niin ei ole ainakaan näköispatsas!!! täräytti toinen keskustelija.

Osa keskustelijoista puolestaan näki teräsmateriaalin lainehtivissa muodoissa yhtymäkohtia presidentin kuuluisaan hiustyyliin.

– Eikös tuo ole ihan Manun hiuskiehkuran näköinen? eräs pohti.

– Tämähän on selkeä näköisteos – ilmiselvä hiuskiehkura, toinen vakuutti.

Keskiviikon julkistamistilaisuuteen osallistunut presidentti Koiviston puoliso Tellervo Koivisto luonnehti voittajatyötä upeaksi ja totesi yrittävänsä elää vielä riittävän kauan teoksen nähdäkseen.

Muistomerkin on määrä olla valmis 25. marraskuuta vuonna 2023, jolloin presidentti Koiviston syntymästä on kulunut 100 vuotta. Se on tarkoitus toteuttaa voittajaehdotuksen pohjalta.

Presidentti Koivisto kuoli 12. toukokuuta 2017. Hän oli kuollessaan 93-vuotias. Koivisto oli presidentti vuosina 1982–1994.