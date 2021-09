Tellervo Koivistolla on selvä mielipide presidentti Mauno Koiviston muistomerkistä – ja tavoite lähitulevaisuuteen

Kirsi Kaulasen työssä katsoja pääsee kävelemään muistomerkin läpi.

Keskusteluja isän kanssa ja isän kirjahyllystä löytyneet kirjat presidentti Mauno Koivistosta. Näistä taiteilija Kirsi Kaulanen lähti liikkeelle, kun hän alkoi suunnitella voitokasta ehdotustaan presidentti Koiviston muistomerkiksi.

Kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä tehty keveä ja ilmava Kaulasen teos Välittäjä voitti muistomerkin suunnittelukilpailun. Presidentti Koiviston muistomerkki sijoitetaan Pikkuparlamentin puistoon Helsingissä.

Kaulanen kertoo, että Koiviston elämänkaari työläisestä presidentiksi kosketti.

– Se kuvaa suomalaisuutta ja suomalaista yhteiskuntaa aika hyvin. Lähdin siitä kehittelemään teoksen nousevaa muotoa.

Kaulasta kiehtoo ajatus siitä, että teokset ottavat katsojan sisäänsä. Niinpä tässäkin työssä katsoja pääsee kävelemään muistomerkin läpi, sillä teos sijoittuu puiston läpi kulkevan käytävän molemmin puolin.

Kaulanen oli 13-vuotias, kun Koivisto nousi presidentiksi. Tämä tuntui kylmän sodan herättämien pelkojen ja huolien keskellä turvalliselta hahmolta.

– Minua puhutteli aina, että hän oli välittäjä idän ja lännen välillä, ja hän vei meitä kohti EU:ta.

Aivan selvää kilpailuun osallistuminen ei ollut.

– Presidentti on vaikea julkisen kilpailun aihe, se on niin voimakas aihe.

Nyt olo on Kaulasen mukaan iloinen ja ylpeä. Mukavalta tuntuu sekin ajatus, että aivan lähettyvillä on toinenkin oma työ: niin ikään teräksinen Gaia-veistos, joka riippuu Musiikkitalon aulan katossa.

Julkistustilaisuuteen osallistunut presidentti Koiviston puoliso Tellervo Koivisto luonnehti voittajatyötä upeaksi.

– Yritän vielä elää siihen asti, että näen sen.

Muistomerkin on määrä olla valmis 25. marraskuuta vuonna 2023, jolloin presidentti Koiviston syntymästä on kulunut 100 vuotta. Se on tarkoitus toteuttaa voittajaehdotuksen pohjalta.

Presidentti Koivisto kuoli 12. toukokuuta 2017. Hän oli kuollessaan 93-vuotias. Koivisto oli presidentti vuosina 1982–1994.

Tellervo Koivisto ja kilpailun voittaja Kirsi Kaulasen teos "Välittäjä" pienoismallikoossa.

Kilpailun järjestämisestä vastasi valtioneuvoston kanslian asettama muistomerkkitoimikunta, jota on johtanut entinen pääministeri Paavo Lipponen.

Lipponen kertoo, että patsaan tuleva sijaintipaikka oli hänelle hyvin tärkeä.

– Työväenpresidentin muistomerkki saatiin paikkaan, jossa se on muiden aikaisempien presidenttien muistomerkkien rinnalla, ikään kuin historian eturivissä eikä jossain muualla. Paraatipaikalla!

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Paavo Lipponen piti palkittuja töitä niin hienoina, että toivoi niiden kaikkien löytävän jostain paikkansa.

Palkintolautakunnan mukaan Välittäjä heijastaa Suomen maantieteellistä asemaa idän ja lännen välissä ja presidentti Koiviston roolia yhteistyön rakentajana.

– Välittäjä tuo uudenlaisen keveämmän näkökulman perinteisiin presidenttimuistomerkkeihin. Tilallisena ja vuorovaikutteisena teoksena se heijastaa tämän päivän nykytaidetta ja tuo kiinnostavan lisän julkisen taiteen kenttään ja kaupunkikuvaan. Se on ainutlaatuinen teos myös kansainvälisessä mittakaavassa, arvioi palkintolautakunta voittajateosta.

Lautakunnan valinta oli yksimielinen.

Lipponen piti palkittuja töitä niin hienoina, että toivoi niiden kaikkien löytävän jostain paikkansa. Loppusuoralle selvinneiden töiden joukossa oli niin modernimpia kuin perinteisempiäkin teoksia.

– Kävimme tämänkin läpi: me emme ratkaise kilpailua sillä perusteella, mitä tyylisuuntaa työ edustaa.

Palkintolautakuntaan taiteilijajäsenenä kuulunut kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen sanoo, että voittajan haluttiin kuvastavan myös tätä aikaa.

– Että se vie julkisen taiteen esitystapaa eteenpäin ja liittyy tähän päivään ja tämän päivän taiteeseen.

Kaikkonen huomautti, että voittajaksi valittiin ensi kertaa nainen.

– Onhan työssä pehmeyttä ja aistikkuutta, jotka ovat vähän feminiinisempiä näkökulmia, sulavuutta, kauneutta.

Suunnittelukilpailun toisen palkinnon sai Matti Vesasen teos Hitaalla tiellä ja kolmannen palkinnon Pauno Pohjolaisen teos Sillanrakentaja.

Kunniamaininnan saivat Nestori Syrjälän Sanat, Anssi Pulkkisen Satamajätkä fundeeraamassa ja Markus Kåhren Fundeerauksia.

Viime lokakuussa avattuun kilpailuun tuli 110 hyväksyttyä ehdotusta. Ensimmäinen palkinto on arvoltaan 20 000 euroa.

Kaikista aiemmin edesmenneistä Suomen presidenteistä on jo virallinen muistomerkki Helsingissä.