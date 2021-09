Koulupoika löytyi julmasti surmattuna – pian paljastui riipaiseva tarina, joka mursi särön suomalaisten sydämiin

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion niin sanotusta Koskelan teinisurmasta. Poikkeuksellinen rikos on herättänyt paljon ahdistusta ja pahaa oloa. Miksi tämä surma tuntuu monen mielestä niin paljon pahemmalta kuin moni muu?

Viime joulukuussa Suomi pysähtyi järkyttävän uutisen äärelle. 16-vuotias poika oli kuollut kolmen ikätoverinsa pitkäkestoisen ja raa’an pahoinpitelyn seurauksena.

Perjantaina 4. joulukuuta ”kaveriporukka” oli kokoontunut viettämään yhden pojista syntymäpäivää Helsingin Koskelan sairaala-alueelle. Sieltä rakennusmiehet löysivät pojan ruumiin maanantaina 7. joulukuuta.

Rikostutkinnassa selvisi karmaisevia asioita. Kolme poikaa, joista kaksi oli tuntenut uhrin päiväkodista saakka, oli pahoinpidellyt uhria jo kahtena edeltävänä perjantaina. Kuolemaan päättynyttä pahoinpitelyä he olivat suunnitelleet etukäteen viesteissä.

Poikien kertoman mukaan tarkoitus ei ollut surmata. Väkivalta kuitenkin jatkui useita tunteja. Oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa uhrissa laskettiin olevan yli sata vammaa. Muun muassa iso osa pojan kylkiluista oli murtunut. Uhrin päälle myös virtsattiin. Tekijät myös ottivat videoita tapahtumista.

Uhri löydettiin vasta neljä päivää tapahtumien jälkeen.

Poliisi on kuvaillut väkivaltaa luonteeltaan sadistiseksi ja nöyryyttäväksi.

Poliisi kuvaili myös, että uhri oli osa kaveriporukkaa, mutta hänen asemansa porukassa oli olla kiusattu ja alistettu. Muut pojat olivat harrastaneet muun muassa ”rankaisuleikkiä”, jossa uhria oli läpsitty ja lyöty pienistä ”virheistä”, kuten liian kovaa puhumisesta.

Uhri oli joutunut koulussa pitkäkestoisen kiusaamisen kohteeksi.

Yläkoulussa poika oli muuttunut sisäänpäin kääntyneeksi ja masentuneeksi. Hänellä oli vaikeuksia koulunkäynnissä. Kesästä 2020 poika oli asunut lastensuojelun sijoitusyksikössä kodin ulkopuolella.

Uhri oli hänet tunteneiden mukaan hiljainen ja kiltti. Aikaisemmin Ilta-Sanomille puhunut pojan koulun henkilökuntaan kuuluva kertoi, että pojan itsetunto oli kovin huono. Uhri ei kertonut kiusaamisesta tai pahoinpitelyistä koulussa tai lastensuojelulle.

Ihmiset vaativat kynttilöillä huomiota uhrin kohtalolle Eduskuntatalon portailla 5. maaliskuuta.

Tänään perjantaina käräjäoikeus antaa tuomiot kolmelle murhasta syytetylle alaikäiselle pojalle. Heidät todettiin aiemmin mielentilatutkimuksessa syyntakeisiksi, eli he ymmärsivät tekonsa.

Miten näin saattoi käydä? Miten 16-vuotiaat pojat saattoivat osallistua näin hirvittävään tekoon? Miten kukaan ei huomannut tätä tai pystynyt puuttumaan uhrin hätään?

Näitä kysymyksiä monet suomalaiset ovat viime kuukausina pohtineet.

– Ihmiset voivat ajatella, että tämä tapaus kertoo jotakin meidän yhteiskuntamme tilasta, että ollaan menossa johonkin tiettyyn suuntaan. Se herättää huolta siitä, miten meidän yhteiskunta kehittyy, sanoo psykologi Ferdinand Garoff.

– Tämä saattaa herättää moraalista tuohtumusta siitä, miten tällainen on mahdollista.

Moni on keskusteluissa nostanut esiin myös sen, että tämä surma tuntuu jostain syystä vielä paljon pahemmalta kuin moni muu.

Garoffin mukaan on täysin normaalia, että tämänkaltaisiin rikoksiin reagoidaan.

– Voi ajatella niin, että on syytäkin reagoida, kun meidän yhteiskunnassa tapahtuu asioita, joita ei yksinkertaisesti pitäisi tapahtua. Tuohtumus ja muu reagointi on hyvin odotettavaa ja normaalia.

Koskelan surman teossa itsessään erityistä pahaa oloa herättäviä asioita ovat teon pitkäkestoisuus ja monimuotoisuus eli kiusaaminen ja väkivallan käyttö, Garoff avaa.

Yksi kysymyksiä herättänyt asia Koskelan tapauksessa on ollut, miksi uhri vielä meni tapaamaan tekijöitä, vaikka samat pojat olivat jo pahoinpidelleet häntä aikaisemmin. Miksi hän yhä palasi heidän luokseen?

– Kaikilla ihmisillä on suuri tarve kuulua johonkin ryhmään ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Uskoisin, että uhrilla on ollut tämän tyyppinen tarve, ja hänellä on ehkä ollut muuten heikosti sosiaalisia suhteita. Voi olla vaikea irtautua ihmissuhteista, vaikka niissä olisi haitallisia aspekteja, Garoff pohtii.

Kuinka paljon Koskelan surma koskettaa kutakin meistä, riippuu tietysti paljon siitä, miten paljon on perehtynyt aiheeseen ja lukenut siitä.

Myös omilla henkilökohtaisilla elämänkokemuksilla on vaikutusta. Varsinkin ihmisillä, joilla on itsellään takanaan kiusaamiskokemuksia, tämä tapahtuma saattaa herättää voimakkaita tunteita.

– Silloin on hyvä muistuttaa itseään, että omat kiusaamiskokemukset ovat tapahtuneet menneisyydessä.

Jos kiusaamiskokemukset ovat ajankohtaisia, niihin kannattaa pyrkiä hakemaan vertaistukea tai ammattiapua, Garoff sanoo.

Järkyttävät rikokset voivat vaikuttaa omaan turvallisuudentunteeseen.

– Voi syntyä sellainen tunne, että itse tai läheiset, kuten lapset, eivät ole turvassa.

Jos tapaus on herättänyt itsessä paljon huolta tai ahdistuneisuutta, Garoff kehottaa pohtimaan, kuinka paljon altistaa itseään tapauksen käsittelylle.

Yksi keino käsitellä huolta on pohtia, onko siihen aidosti syytä. Mikäli on huolissaan esimerkiksi yhteiskunnan kehityksestä, konkreettiset keinot vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä, esimerkiksi kiusaamista ehkäisevällä työllä, voi auttaa.

Yksi syy siihen, miksi Koskelan tapaus tuntuu meistä monista niin erityisen pahalta, voi olla se, että osallisina ovat alaikäiset.

–Lapseen kohdistuvat henkirikokset ovat erityisen kuohuttavia. Samoin lasten tekemät henkirikokset ovat erityisen järkyttäviä. Näihin liittyy vahvoja tunnereaktiota, sanoo Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkijatohtori Markus Kaakinen. Hän on tutkinut nuorisorikollisuutta.

– Koskelan tapaukseen liittyy myös yhteiskunnallista pohdintaa, että mitä olisi voitu tehdä paremmin. Kyllähän se kertoo myös hyvää yhteiskunnasta, että lapsista ja nuorista halutaan pitää huolta.

Kaakinen muistuttaa, että tapauksen herättämä ahdistus ja pelko eivät liity tilastollisiin todennäköisyyksiin, vaan teon järkyttävyyteen.

– Vaikka on tieto siitä, että nuoren riski joutua lievän pahoinpitelyn kohteeksi on moninkertainen verrattuna vakavaan väkivaltaan, me emme kuitenkaan pelkää lievempiä väkivallantekoja samalla tavalla, Kaakinen selittää.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkijatohtori Markus Kaakinen on tutkinut nuorten tekemiä vakavia rikoksia.

Kaakinen korostaa, että hän ei ole tutkinut Koskelan tapausta, vaan hän on kyseisen henki­rikoksen suhteen media­tietojen varassa. Siksi hän puhuu nuorten tekemistä vakavista rikoksista, eli henki­rikoksista, niiden yrityksistä ja törkeistä pahoin­pitelyistä, yleisellä tasolla tutkimus­tietoon nojaten.

Kaakinen näkee Koskelan henki­rikoksessa joitakin nuorten vakaviin rikoksiin yleisesti lukeutuvia piirteitä.

– Usein teoissa, joissa on useampi tekijä, tuotetaan myös vakavampia vammoja. Näihin tekoihin liittyy usein alkoholin käyttöä, hän sanoo.

– Nuoret harvemmin kohdistavat väki­valtaa täysin tuntemattomiin ihmisiin. Tyypillisesti nuorten tekemät vakavat rikokset kohdistuvat saman­kaltaisesta ympäristöstä tuleviin toisiin nuoriin.

Vakava väkivalta on harvoin nuoren käyttäytymisessä ensimmäinen hälyttävä merkki. Siihen syyllistyvien nuorten taustalla on tyypillisesti ollut jo jonkin aikaa useita riskitekijöitä, joita ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, rikoksia tekevä kaveriporukka ja laajempi epäsosiaalinen käytös. Taustalla on usein myös repaleinen kotitausta.

Yksi riskitekijöistä on myös hoitamattomat neuropsykiatriset häiriöt, kuten ADHD.

– En halua missään nimessä demonisoida ADHD-nuoria. Se ei johda mitenkään automaattisesti rikoskäyttäytymiseen. Mutta ADHD on yksi riskitekijä. Ja lähtökohtaisesti lapsille ja nuorilla on oikeus saada apua näihin haasteisiin, Kaakinen sanoo.

– Ja vaikka rikoksilla oireilevilla nuorilla on monesti repaleinen kotitausta, se ei tarkoita sitä, että näin olisi ollut Koskelan tapauksessa. Tällaisista tilastollisista riskitekijöistä puhuminen voi pahimmillaan saada aikaan sellaisen syyllistävän sävyn, että samat ongelmat olisivat aina kaikkien tapausten taustalla. Näin ei kuitenkaan ole.

Tekopaikka oli suljettu rakennustyömaa-alue Koskelan vanhalla sairaala-alueella.

Vakavaa väkivaltaa käyttävät nuoret ovat myös yleensä olleet itse vakavan väkivallan kohteita.

– Kaltoin kohtelijat ovat yleensä myös kaltoin kohdeltuja, hän sanoo.

Myös uhrien kohdalla on niin, että usein samat ihmiset päätyvät kaltoin kohdelluiksi erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ihmiset ovat kokeneet väkivaltaa myös muissa ympäristöissä.

– Tällaiset kokemukset valitettavasti kasaantuvat tietyille ihmisille. Tietyt haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset päätyvät useissa ympäristöissä kaltoin kohtelun uhreiksi, Kaakinen sanoo.

” Tietyt haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset päätyvät useissa ympäristöissä kaltoin kohtelun uhreiksi.

Kun riskitekijät nuorten vakavaan väkivaltaan ovat tiedossa, kuinka tällaisia tapauksia voisi ennaltaehkäistä ajoissa, ennen kuin hirveitä asioita tapahtuu?

Kaakisen mukaan seuraavat kolme askelta ovat todella tärkeitä.

Ensimmäinen askel on pitää yleisesti ottaen huolta lasten ja perheiden hyvinvoinnista.

– Meillä on sinänsä laaja palvelujärjestelmä ihan neuvolasta alkaen.

Toisen askeleen aika on, kun ensimmäisiä ongelmia, kuten varhaisia päihdekokeiluja, alkaa näkyä nuoren kohdalla. Ensimmäisiin oireiluihin pitäisi kyetä puuttumaan, niin kotona kuin koulussa. Myös neuropsykiatrisiin häiriöihin pitäisi saada apua ajoissa.

Kolmannessa vaiheessa nuoren ongelmat ovat jo laajoja ja varsin vakavia. On tullut jo esimerkiksi rikosepäilyjä, ongelmia päihteiden kanssa ja koulun käynti ei enää onnistu. Luottamus viranomaisiin ja motivaatio tapojen parantamiseen voivat olla hukassa.

Tällöin viimeistään tarvitaan moniammatillista apua nuorelle. Esimerkiksi koulu ei enää tässä vaiheessa kykene yksin hoitamaan asiaa, vaan mukaan tarvitaan yleensä myös sosiaalityöntekijän ja nuorisopsykiatrian ja poliisin välistä yhteistyötä.

Tapaus sai suomalaiset osoittamaan voimakkaasti solidaarisuuttaan uhrin puolesta. Kuvassa kynttilöitä Ylöjärven kirkolla.

Kaakisen mukaan on ongelma, jos nuoren auttaminen on yksittäisten tahojen tilkkutäkki. Mitä tapahtuu esimerkiksi sitten, kun vaikkapa osastojakso nuorten psykiatrisella päättyy, eikä muuta apua ole tarjolla?

– Tärkeää on, että joku ottaa nuoresta kopin, Kaakinen sanoo.

– Olennaisinta on nuoren elämän kokonaisvaltainen kartoitus ja moniammatillinen yhteistyö.

Tällä hetkellä oikeusministeriöllä on pilottivaiheessa rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli.

Kaakinen haluaa korostaa, että yhteiskunta ei seiso tumput suorina nuorten ongelmien edessä, vaan paljon on jo tehty. Esimerkiksi poliisi on kehittänyt pitkään omaa toimintaansa riskiryhmän nuorten auttamiseksi.

– Suomessa on kattava palvelujärjestelmä, joka ei ole välttämättä kyennyt tarttumaan kunnolla niihin nuoriin, joilla on pahimpia ongelmia. Jatkossa pitää katsoa, miten erilaisia toimintamalleja voisi kehittää.

Ihmiset toivat kynttilöitä Koskelan uhrin muistolle Tampereen keskustorilla 5. maaliskuuta 2021.

Nuorten rikollisuudessa on nähtävissä kaksijakoista kehitystä, Kaakinen kertoo.

Toisaalta nuoret tekevät ja kokevat tällä hetkellä historiallisen vähän rikoksia. Toisaalta taas on nähtävissä, että rikollisuus nuorten keskuudessa kasaantuu voimakkaasti. Valtaosan rikoksista tekee pieni porukka. Tässä rikoksia tekevässä pienessä porukassa esimerkiksi väkivaltarikosten ja huumerikosten määrät ovat kasvaneet.

– Herää kysymys, onko meidän yhteiskunta onnistunut puuttumaan näihin nuoriin, joista erityistä huolta herää, Kaakinen huomauttaa.

Viime vuoden aikana nuorten tekemiä vakavia rikoksia oli vähän enemmän kuin viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin vuodessa.

– Mistään käänteestä kohti huonompaa ei kuitenkaan vielä voida puhua, vaikka viime vuosi oli järkyttävä yksittäisten tapausten näkökulmasta.