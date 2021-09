Nettiyleisöjä mittaavan FIAM:n mukaan Ilta-Sanomat on Suomen luetuin uutismedia.

FIAM:n mukaan viime viikolla Ilta-Sanomien verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa käytiin yli 41 miljoonaa kertaa. IS:n jutut keräsivät yli 160 miljoonaa sivunäyttöä.

Huimat luvut osoittavat, että IS:n lukijat ovat erittäin sitoutuneita ja palaavat yhä uudelleen IS:n sisältöjen pariin.

– Analytiikasta näemme, että kun ihmisillä on suuri tiedon tarve, he tulevat sivuillemme, oli kyseessä sitten iso ulkomaan tai kotimaan tapahtuma, urheilusaavutus tai kiinnostava viihdeuutinen. Tämä on entisestään korostunut korona-aikana, ja IS onkin pyrkinyt tarjoamaan pandemiasta alusta asti mahdollisimman ajantasaista tietoa, olipa kyse sitten suomalaisten ministerien livenä lähetetyistä tiedotustilaisuuksista, THL:n näkemyksistä, rokotuksista, maailman tautitilastoista, rajoituksista tai tieteen tuoreimmista uutisista. Kaikki tämä tieto on ollut lukijoille erityisen merkityksellistä aikana, jolloin poikkeuksellinen kriisi on ravistellut koko maapalloa, sanoo Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

– Samanaikaisesti olemme yrittäneet pitää huolta myös siitä, että ihmisillä on muutakin luettavaa kuin korona. Jotain, jonka parissa voi hetken myös rentoutua. Tuntuu siltä, että tällaisellekin sisällölle on tässä ajassa ollut vahvaa kysyntää, Lahti sanoo ja kiittää hienoista luvuista sekä lukijoita että IS:n tekijöitä.

Käynneissä ja sivunäytöissä muut suomalaismediat jäivät kauaksi Ilta-Sanomien taakse. Esimerkiksi Iltalehti keräsi viime viikolla runsaat 34 miljoonaa käyntiä. IL:n jutuilla oli reilut 134 miljoonaa sivunäyttöä.

Käyntien ja sivunäyttöjen lisäksi FIAM:n mittauksessa tarkastellaan viikkotavoittavuutta. Viikkotavoittavuudessa Ilta-Sanomien ja Iltalehden kilpailutilanne on äärimmäisen tasainen. FIAM:n mukaan viime viikolla Ilta-Sanomat tavoitti noin 2 715 000 lukijaa, Iltalehti noin 2 768 000 lukijaa.

Ilta-Sanomien lukijoiden vahvasta sitoutuneisuudesta kertoo myös se, kuinka usein he vierailevat Ilta-Sanomien sivuilla ja sovelluksissa. Lukija kävi IS.fi:ssä ja sovelluksissa viime viikolla keskimäärin 15,2 kertaa. Iltalehdessä vierailtiin keskimäärin 12,4 kertaa.

FIAM:n (Finnish Internet Audience Measurement) listalta löytyy yli 150 suomalaismediaa. Ilta-Sanomien ja Iltalehden jälkeen suurimmat suomalaiset digitaaliset mediat olivat käyntimäärien mukaan järjestettynä: Yle.fi, HS.fi ja MTVuutiset.fi. Ylen ja MTV:n luvuista puuttuvat sovelluskäyttäjät, Ilta-Sanomien luvuista Supersään iOS-käyttäjät.

IS:n sivuston käynnit ja sivulataukset ovat kansainvälisestikin arvioiden ja Suomen väkilukuun suhteuttaen poikkeuksellisen korkeita. Johanna Lahti kuitenkin korostaa, että parannettavaa on aina.

– Näiden tulosten edessä on syytä olla nöyrä. Kymmenet miljoonat käynnit velvoittavat meitä kehittämään toimintaamme: mitä voisimme tehdä vielä paremmin palvellaksemme suomalaisia lukijoita? Lahti pohtii.