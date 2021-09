Ensin yksi käänne, sitten toinen.

Sääennusteiden mukaan syyskuu alkaa viileänä, ja koko Suomessa lämpötilat ovat tavanomaista viileämpiä. Käsivarren Lapissa sateet voivat tulla jopa lumena tai räntänä. Meteorologi Jenna Salminen kirjoitti eilen Forecan sääblogissa, että tällä viikolla keskisessäkin Suomessa on syksyistä, mutta ensi viikolla sää saattaa lämmetä ja nostaa keskilämpötilan vielä kesäiseksi.

– Etelässäkin syksy käy kolkuttelemassa ovella, mutta kääntynee vielä kannoillaan, kun sää tämän hetken ennusteiden valossa lämpenee vielä, hän kirjoitti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n uutta kuukausiennustetta koskevassa tekstissään.

Ja totta tosiaan, ennusteiden mukaan ensi viikolla sää näyttää lämpenevän. Ilmatieteen laitoksen päivittäisennusteen mukaan ensi viikon torstaina eteläisessä Suomessa saatetaan nauttia jopa 20 asteen lämpötiloista.

Foreca on päivittäisennusteessaan hieman varovaisempi. Sen mukaan päivälämpötilat voivat nousta 17 asteeseen.

– Joka tapauksessa kaikista kylmin ilma näkyisi väistyvän, Forecan meteorologi Anna Latvala kiteyttää.

Latvala korostaa kuitenkin, että ensi viikon ennuste on vielä hyvin epävarma. On mahdollista, että Suomen ylle siirtyy lännestä korkeapaineen alue, joka tuo mukanaan lämmintä ilmaa. Hänen mukaansa tällä hetkellä on kuitenkin todennäköisempää, että Suomi jää korkeapaineen itä- ja pohjoisreunalle, jolloin Suomessa on viileämpää.

– Tällä hetkellä on turvallisempaa puhua, että ensin on kylmää, sitten kylmä helpottaa.

Joka tapauksessa kylmin ilma siis helpottaa alkuviikosta. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomalan mukaan epävarmaa on, kuinka korkealla lämpötila jaksaa nousta. Hän pitää 20 asteen lämpötiloja mahdollisina jopa Tornionjokilaakson korkeudella.

Tosin myös hän korostaa, että viikon päähän ulottuvat ennusteet ovat epävarmoja.

Latvalakaan ei sulje pois mahdollisuutta, että jossain päin Suomea lämpötila nousisi kesäisiin lukemiin.

– Ei ole täysin mahdotonta, että ensi viikolla jossakin päin Suomea olisi 20 astetta.

Ensi viikon sää on vielä hyvin epävarma. Mikä ensi viikon lämpötilaan sitten vaikuttaa? Lähipäivien ja viikonlopun ajan Suomeen virtaa aiempaa kylmempää ilmaa. Sunnuntaista eteenpäin lännestä Suomeen virtaa lämmin korkeapaine, joka painaa kylmintä ilmaa itään. Alkuviikosta korkeapaine tuntuu Suomessa vain hieman lämpimämpänä ilmana.

– Jos ennuste toteutuu, tiistaista alkaen voidaan Lapissakin asti päästä 15 asteen molemmin puolin. Etelämpänä lähestytään paikallisesti ehkä jo 20 astetta.

Latvala sanoo, että myös pilvisyyden määrä luo epävarmuutta ennusteisiin.

Sekä Latvala että Tuomala ovat varovaisia kysyttäessä intiaanikesän mahdollisuudesta. Latvala kertoo, että sillä tarkoitetaan, että terminen syksy ehtii alkaa eli päivän keskilämpötila laskee alle kymmeneen asteeseen, mutta sitten lämpötilat nousevat jälleen kesäisiksi.

Seuraavien päivien aikana sää muuttuu hetkeksi osassa Suomea syksyiseksi. Termisen vuodenajan vaihtuminen vaatii kuitenkin pysyvän muutoksen.

– Yleensä katsotaan kymmenen päivää tai kaksi viikkoa. Osassa maata syksyn määritelmä ei täyty eli ei voi olla intiaanikesää.

Ilmatieteen laitoksen Tuomala on samaa mieltä.

– Sää viilenee vain muutaman päivän. Terminen syksy ei ehdi näin lyhyessä ajassa alkaa.