Murtovaras koki kauhun hetkiä Vantaalla – ”näyteikkunassa” kiipelissä heilunut hiippari kiinnitti ohikulkijoiden huomion

Lasikontista epätoivoisesti ulos pyrkinyt mies herätti ohikulkijoiden huomion öisellä Paalutorilla. Paikalle saapuneista poliiseista ei ollut ahdingossa apua, vaan hätiin jouduttiin kutsumaan pelastuslaitos.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Helsingin Myyrmäessä Paalutorilla todistettiin erikoista tapahtumasarjaa, joka vaati sekä poliisin että pelastuslaitoksen saumatonta yhteistyötä.

Kaikki sai alkunsa, kun noin nelikymppinen mieshenkilö murtautui maanantaina aamuyöllä kello kahden ja kolmen välillä Deluxe Burger & Pizza -ravintolan terassin myyntipisteeseen, aikeissaan anastaa ravintolan omaisuutta.

Miehen oli onnistunut avata väkisin myyntikontin ovi ja pujahtaa sisälle. Tämän jälkeen tilanne kävi kuitenkin tukalaksi, sillä ovi hänen takanaan kolahti takaisin lukkoon ja mies jäi jumiin lasiseinin varustettuun konttiin.

Tältä paikalla näytti seuraavana aamuna. Kontin hydrauliikka on yrittäjän mukana rikki edellisen yön jäljeltä.

Alkoi hurja ulospääsykamppailu keskellä öistä Vantaata. Keskeisellä paikalla sijaitsevassa kontissa mies oli ollut esillä kuin näyteikkunassa, mikä oli kiinnittänyt huomiota ohikulkijoissa, jotka olivat soittaneet hätäkeskukseen.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Timo Luodon mukaan varas oli saanut oven näpelöityä auki avausmekanismista. Luodon tiedossa ei ole, että hän olisi käyttänyt apunaan sorkkarautaa tai vastaavia työkaluja.

Luodon mukaan ovea ei saatu enää uudelleen auki, joten paikalle täytyi kutsua pelastuslaitoksen yksikkö, joka päästi miehen ulos kontin katossa olevan luukun kautta tikkaiden avulla. Apua odotellessaan mies oli rikkonut ja sotkenut paikkoja kontin sisällä.

Tällainen näky yrittäjää odotti aamulla, kun hän saapui tarkastamaan tilanteen.

Vapauden tunne oli vain hetkellistä, sillä miehen ilta – tai aamu – jatkui poliisin hoteissa. Hänen hallussaan oli kiinniottohetkellä ollut kontista anastettuja alkoholijuomia ja myymälän maksupääte. Luoto ei osaa arvioida, mitä mahdollista hyötyä varas olisi maksupäätteestä saanut.

– Ehkä hän itse sen tietää. En osaa sanoa, miten se olisi ollut konkreettisesti hyödynnettävissä, Luoto sanoo.

Saaliikseen mies oli kerännyt kioskin sisältä muun muassa alkoholijuomia.

Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus, jossa rikosnimikkeitä ovat varkauden yritys, huumausaineen käyttörikos ja väärän henkilötiedon antaminen.

– Hänen hallustaan löytyi lääkkeitä, joihin hänellä ei ollut lääkärin määräystä. Hän myös siinä sitten vähän erehdytti partiota henkilötiedoissaankin, Luoto kuvailee.

Pelastuslaitos mursi auki kontin kattoluukun, josta epäonninen varas epäonninen varas autettiin tikkaiden kanssa ulos.

Luodon mukaan ilmoituksesta ei selviä, oliko henkilö tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alaisena. Hän kertoo epäillyn olleen hyvin yhteistyökykyinen esitutkinnassa.

– Hän on myöntänyt tekonsa ja päässyt kuulustelujen jälkeen pois, kun ei ollut aihetta häntä sen pidempään pitää.

Lattialle oli jäänyt rikottuja lasipulloja. Mies oli yrittänyt viedä mukanaan myös ravintolan maksupäätelaitteen.

Ravintolan yrittäjä Tony Brander kuuli tapauksesta aamulla herättyään. Branderia oli jo yöllä yritetty tavoitella, josko hän olisi päässyt avaamaan kontin. Puhelin oli kuitenkin ollut äänettömällä ja mies itse autuaan tietämättömänä unten mailla.

Brander kertoo suhtautuneensa asiaan huumorilla siitäkin huolimatta, että varas aiheutti myyntikontille isot, tuhansien eurojen arvoiset, tuhot. Muun muassa hydrauliikalla toimivaan konttiin joudutaan tekemään isoja korjauksia, mutta vakuutus korvaa onneksi vahingot ensivaiheessa.

Mies oli odotellessaan sotkenut paikkoja kontin sisällä.

Brander arvelee, että mies ei ole ollut asialla yksin. Hänen mukaansa kontista oli kadonnut ainakin kaikki rahat ja yksi iPad-tabletti. Myös kioskin juomat olivat maistuneet.

– Juomainventaariota ei olla tehty, mutta kyllä siellä oli Koskenkorvashotteja nautittu yön aikana pelastamista odotellessa, Brander kertoo.

Tutkinnanjohtaja Timo Luodon mukaan poliisin tiedossa ei tällä hetkellä ole, että kontista olisi varastettu omaisuutta eikä poliisi epäile miehellä olleen rikoskumppania. Hän kuitenkin korostaa, että esitutkinta on kesken.

– Tietysti, kun asianomistajaa kuullaan, hän kertoo, mitä sieltä on anastettu ja sitten katsotaan, missäköhän se mahdollisesti voisi olla, jos tältä henkilöltä ei ole hallustaan sellaista löytynyt, Luoto sanoo.

Kontti on Branderin mukaan lukittu sekä hydraulisesti että munalukoilla. Hän arvelee varkaan päässeen jollain tavalla kiinni hydrauliikkajärjestelmän ohjaintauluun, minkä avulla hänen on onnistunut rikkoa ovea pitelevät salvat.

– Ilmeisesti siinä vaiheessa, kun hydrauliikkaa on ajettu väkisin salpaa vasten, niin moottori on kärähtänyt tai sulake pamahtanut, ja ovi on jäänyt vain vähän auki. Sitten hän on ryöminyt sisään sinne ja hydrauliikkanesteet ovat sen verran nytkähtäneet seisovassa koneessa, että ovi on pamahtanut kiinni.

Alkoholijuomat olivat maistuneet varkaalle. Yrittäjän mukaan hän oli muun muassa nauttinut Koskenkorvashotteja pelastumista odotellessaan.

Brander arvelee, että kopin sisällä sijainnut ampiaispesä saattoi lisätä loukkuun jääneen murtovarkaan tuskaa entisestään. Myyntipiste on huonojen säiden vuoksi ollut kiinni useamman viikon ajan, jolla välin ampiaiset olivat vallanneet sen omakseen.

– Viikonloppuna oli viimeistä kertaa auki ja työntekijä sanoi, ettei sisällä voi olla, kun siellä on niin paljon niitä amppareita. Aina kun asiakkaita ei ollut, hän seisoi ulkona, Brander sanoo.

Useimmat ampiaiset palaavat pesään nukkumaan yön ajaksi, kun tulee pimeä. Branderin tiedossa ei ole, olivatko ampiaiset pistäneet varasta. Poliisin tietoihin asiaa ei ole kirjattu.

– Toivottavasti muutaman pistoksen olisi edes saanut, Brander naurahtaa.