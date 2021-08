Jussi Tanner HS:lle: Nämä olivat Kabulin operaation kolme suurinta vaaraa suomalaisille

Tanner arvioi operaation olleen ainutlaatuinen Suomen valtion suorittamien evakuointitehtävien historiassa.

Suomen evakuointioperaatiota Kabulin lentokentältä johtanut suurlähettiläs Jussi Tanner kertoi tiistaina Helsingin Sanomille yksityiskohtia operaatiosta. Tannerin mukaan tehtävää toteutettiin hyvin haastavissa, vaarallisissa ja päivittäin muuttuvissa olosuhteissa.

Operaation suurimmat riskit piilivät suomalaisten osalta vahingonlaukauksissa, terrori-iskuissa ja tarkka-ampujissa. Operaation vaarallisuuden vertaaminen muilla konfliktialueilla työskentelyyn on ennenkin haastavissa olosuhteissa työskennelleen suurlähettilään mukaan vaikeaa.

Tanner arvioi operaation olleen joka tapauksessa piirityksenomaisen asetelman, valtavan ilmasillan ja ihmisten suuren määrän vuoksi ainutlaatuinen Suomen valtion suorittamien evakuointi-operaatioiden historiassa.

– Ja kyllä tämä on siinä mielessä vaarallisin operaatio ollut, että vaikka vahinkolaukauksen tai terrori-iskun kohteeksi joutumisen riski on varmaan tilastollisessa mielessä ollut suurempi kuin minkään muun meidän operaation kohdalla, Tanner kertoi HS:lle.

Evakuoinnit tehostuivat merkittävästi Puolustusvoimien suojausjoukon saavuttua lentokentälle 21. elokuuta. Tanner luonnehti joukon vaikutusta ”käänteentekeväksi”.

Afganistaniin lähetetty suojausjoukko koostui muutamasta kymmenestä ammattisotilaasta, joista osa on aiemmin palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa. He kuuluvat kaikki Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan.

Suomi päätti poikkeuksellisen evakuointi­operaationsa torstai-iltana, jolloin ulkoministeriön henkilökunta ja Puolustusvoimien suojausjoukot lähtivät kotimatkalle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kuvaili tehtävää tiedotustilaisuudessa menestyksekkääksi. Hänen mukaansa ilman sotilasjoukon apua kaikkia nyt evakuoituja henkilöitä ei olisi onnistuttu saamaan Afganistanista turvallisesti.

Haaviston mukaan kymmenen päivän aikana evakuoitiin yhteensä 330 henkilöä. Heistä 150 on Suomen kansalaisia ja pysyvän oleskeluluvan haltijoita sekä 100 Suomen lähetystössä työskennelleitä paikallisia. Luvut pitävät sisällään myös evakuoitujen perheenjäsenet. Lisäksi kaikki Suomen kiintiöön kuuluvat EU-delegaation ja Nato-operaation henkilöt on saatu evakuoitua. Heitä on yhteensä 80.

Kaiken kaikkiaan Suomeen evakuoitiin operaation aikana yhteensä 413 ihmistä, kun mukaan lasketaan lauantaina evakuoitu 83 hengen ryhmä Suomen suurlähetystöä turvanneita miehiä ja heidän perheenjäseniään.