Saadaanko menetettyä loistoa enää kiinni? Professori kertoo Suomen koulujen suurimmat uhat, haasteet ja toivon pilkahdukset

Emeritusprofessori Eero Pantzar kertoo, mitä eväitä koulun tulevaisuuteen tarvitaan.

■ Ilta-Sanomat käsittelee tällä viikolla juttusarjassa Suomen koulujärjestelmän ongelmia ja kysyy niihin ratkaisuja.

Peruskoulussa opetetaan tulevaisuuden aikuisia. Mutta mitä tämän päivän lapset tarvitsevat tulevaisuuden varalle?

– Ongelma on juuri se, että sitä ei kovin eksaktisti voi tietää, kasvatustieteiden emeritusprofessori Eero Pantzar vastaa.

Tämän syksyn ekaluokkalaiset ovat vuonna 2050 36-vuotiaita. Täysi-ikäisiksi he kasvavat vuonna 2032. Pantzarin mukaan koulun tulevaisuutta katsottaessa on uskallettava katsoa riittävän kauas horisonttiin. Esimerkiksi vuoteen 2050, kuten Unescokin uudessa raportissaan Futures of Education: Learning to become.

Liian lyhyttä aikaperspektiiviä hän pitää tämän päivän koulujen suurena ongelmana.

Tärkein eväs tulevaisuuteen on Pantzarin mukaan se, että oppilas osaa löytää oikean tiedon ja erottaa sen väärästä. Tiedon oikeellisuus on tukeva pohja, jolle voi maailmaansa rakentaa ja kartuttaa myöhemmin lisätietoja ja -taitoja.

Peruskoulu on kohta 50-vuotias, 1970-luvun suuri uudistus. Kaikki oppilaat koottiin peruskoulussa samoihin luokkiin yhdeksäksi vuodeksi, minkä jälkeen he jatkoivat eri asteille. Sitä ennen kansakoulun neljännen luokan jälkeen saattoi pyrkiä oppikouluun, jolloin oppilaat eriytyivät jo nuorina eri teille.

Kansakoulumalli ehti olla käytössä yli sata vuotta. Sekin oli aikansa mullistus. Peruskoulu on täällä jäädäkseen – toistaiseksi. Pantzarin mukaan järjestelmän sisällä on tärkeää olla rohkeutta tehdä myös radikaalejakin uudistuksia.

Pelkkä kiistely siitä, mitä oppiainetta tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä ei, on turhaa.

– Täytyy ajatella myös sitä, mitä voidaan oppia myöhemmin elämässä, Pantzar sanoo.

Oppiainerajat ovat sopimuksia, ja niitä voidaan muuttaa. Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan paljon oppiainerajat ylittäviä opetuskokonaisuuksia.

– Sisältöön ja laatuun pitää panostaa määrää enemmän ja varmistaa, että jokainen oppilas saavuttaa tavoitellun oppimisen tason.

Suurin koulujärjestelmän uudistus pitkään aikaan on tänä syksynä voimaan tullut oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen eli toisen asteen opintoihin jatkuminen.

– Jään mielenkiinnolla seuraamaan, mitä oppivelvollisuuden pidentäminen tuo tullessaan, Pantzar sanoo.

Hän lähestyy tulevaisuuden koulua laajalti tutkimansa elinikäisen oppimisen kannalta. Työelämä ja työtehtävät muuttuvat, ja eläkevirat harvinaistuvat. Senkin takia aikuiskoulutus vaatii hänen mielestään uudistuksia. Peruskoulun pitäisi antaa pohja myös aikuisvuosien oppimiselle.

Pitkä kehityskaari on vienyt faktatiedon pänttäämisestä ja ulkoa opettelusta erilaisten valmiuksien harjoittamiseen. Tämä on Pantzarin mielestä tärkeää, sillä koulussa opitaan erilaisia välineitä: sekä tietoja, taitoja että asenteita.

Mikä tahansa tieto voi vanheta.

Ennakkoluuloton tiedonhankinta ja rohkeus kohdata uusia asioita ovat Pantzarin mukaan uuden oppimisen keskeisiä ehtoja. Peruskoulun pitää kannustaa uteliaisuuteen. Luova hämmästely on merkityksellistä.

– Että ei urauduta ajattelemaan vain yksillä raiteilla.

– Timanttia täytyy osata katsella eri kanteilta ja pyöritellä sitä.

Pantzar pitää oppimaan oppimista tärkeänä. Ammatteja tulee ja menee yhteiskunnan muuttuessa. Elinikäinen oppiminen ei liity kuitenkaan vain ammattitaitoihin vaan laajemmin yleissivistyksen kartuttamiseen ja erilaisiin elämänrooleihin.

Tärkeitä peruskoulussa opittavia taitoja ovat myös itseilmaisu, kielitaito ja kyky tuntea itsensä suhteessa itseensä ja erilaisiin ympäristöihin ja ryhmiin.

Sekä oikean tiedon erottaminen väärästä. Se on kaiken tiedonhaun pohja ja avainasemassa nopeasti digitalisoituneessa maailmassa.

– Tietoa haetaan usein sieltä, mistä sitä nopeiten saa. Googlessa on paljon myös väärää tietoa.

Tiedeperustaisuuden näkökulmasta Pantzar pitää matemaattis-luonnontieteellisiä aineita tärkeinä humanistis-yhteiskunnallisten aineiden tuoman klassisen sivistyksen ohella.

– On tärkeä, että luottaa tietoon ja tutkimukseen ja ymmärtää, että mielipide ja fakta ovat eri asioita, Tampereen yliopiston emeritusprofessori sanoo.

Nykyisin puhutaan jatkuvasta oppimisesta, mikä viittaa ensisijaisesti ammattitaitojen kartuttamiseen, mutta Pantzarin mukaan pitäisi keskittyä myös ihmiselon muut puolet kattavaan elinikäiseen oppimiseen.

– Suuri osa elämästä on muuta kuin työelämää.

Oppiminen on keino selviytyä elämässä, Pantzar kirjoittaa Sitran raportissa.

KOULUN Uudistamisen pitää pohjata tutkittuun tietoon, Pantzar painottaa ja toivoo, että erilaisia pilottikokeiluja tehdään, jotta voidaan nähdä pienten otosten kautta, millaisiin tuloksiin uudet toimintatavat johtavat.

Hän on huolissaan puoluepoliittisesti värittyneestä koulutuspolitiikasta. On tärkeää, että pitkät linjat säilyvät yli hallituskausien.

– Resurssien lisäys ei ole aina oikea ratkaisu. Niiden oikea kohdentaminen ja käyttö ovat yhtä lailla merkityksellisiä.

Koulutusuudistukset kantavat hitaasti hedelmää, eikä Pantzarin mukaan todellisia tuloksia tiedetä varmuudella, ennen kuin koululaiset ovat edenneet työelämään.

Uudistuksia ei tulisi tehdä vain uudistusten tekemisen vuoksi.

– Uudistuksia kaivataan, mutta niissä on oltava tutkimukselliset perustelut ja lähtökohdat. Koulumaailmaa täytyy uudistaa, mutta ei vain sen vuoksi, että edellisestä uudistuksesta on kulunut aikaa.

Pantzar puhuu uudistusten pitkästä sisäänajoajasta. Esimerkiksi 2016–2019 voimaan tulleen opetussuunnitelman käytännön toimimisesta voi hänen mukaansa alkaa puhua nyt, kun käyttöönoton kitkasta on päästy.

Pisa-tulokset kertovat menneisyyden ratkaisuista.

Haasteena on, että oppimistulokset jakautuvat yhä selkeämmin. Vuoden 2018 Pisa-tulosten mukaan oppilaiden perhetaustojen erot näkyvät 15-vuotiaissa yhä selkeämmin. Peruskoulun päättävistä 13,5 prosentilla on tulosten mukaan heikko lukutaito. Kymmenen vuotta aiemmin sama lukema oli 8,1 prosenttia.

– Tämä on päättäjille tärkeä viesti. Ongelma vaatii ratkaisua poliitikoilta ja asiantuntijoilta, Pantzar sanoo.

– Tämä ei sovi meidän demokratia-ajatteluumme. Näillä eroilla on seuraamuksia läpi elämän, hän toteaa.

Kun ensimmäiset Pisa-tulokset julkaistiin vuonna 2001, Suomi menestyi mahtavasti. Lukutaidon osalta 15-vuotiaat olivat maailman – tai 79 OECD-maan – parhaita.

Suuntana on ollut selkeä alamäki. Vuoden 2015 tuloksissa lukutaidon sijoitus oli neljäs ja vuoden 2018 tuloksissa vasta seitsemäs. Pisteissä mitattuna suomalaisten lukutaito on yhä OECD-maiden parhaimmistoa.

Pantzarin mukaan Pisa-menestys johti väärään tunteeseen siitä, ettei uudistua tarvitse.

– Pisa-menestys loi tietynlaisen illuusion siitä, että meillä on maailman paras koulujärjestelmä, eikä sille tarvitse tehdä mitään. On riski, että sellaiseen tuudittaudutaan.