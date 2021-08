67-vuotiaan ex-yrittäjän vangitsemista on käsitelty Turun oikeustalolla tiistaina.

27 VUODEN takaisesta lakimies Ilpo Härmäläisen murhasta epäilty mies vangittiin todennäköisin syin.

67-vuotiaan ex-yrittäjän vangitsemista on käsitelty Turun oikeustalolla tiistaina. Mies peitti kasvonsa paperiarkilla median kuvatessa ja istui rauhallisesti paikallaan.

Härmäläinen lähti Turun keskustasta Eerikinkatu 20 B:ssä sijaitsevasta asunnosta 3. elokuuta 1994 ja katosi jäljettömiin. Vaimo näki miehensä lähtevän kotoaan ja sen aikaiset puhelintiedot vahvistavat asian.

– Tiedämme noin minuutilleen, milloin hän on poistunut kotoaan. Se, mitä tapahtui sen jälkeen, on vielä hämärän peitossa. Poliisilla on omat epäilyksensä, mitä hänelle on tapahtunut. Meillä on myös omat epäilyksemme motiivista, mutta näistä vaikenen tutkinnallisista syistä, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikostarkastaja Aki Lahtinen sanoi aiemmin tässä kuussa.

Härmäläistä etsittiin katoamisen jälkeen sekä Suomesta että ulkomailta.

Tiistaina vangittu mies on kuluvalla vuosituhannella tuomittu vankeuteen myös mittavista talousrikoksista. Talousrikosjutun lomassa hän sai tuomion myös laittomasta uhkauksesta. Hän oli uhannut tappaa entisen yhtiötoverinsa.